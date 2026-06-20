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En kötü icattan kurtulmak için… FIFA neden Dünya Kupası’nı 64 takıma genişletmek istiyor?

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Dünya Kupası

Eleme turlarına giden en kolay yol… Dünya Kupası dengesini mi kaybetti?

"En iyi üçüncü sıradaki takımların" eleme turlarına katılmasını sağlayan sistem, bazı taraftarlar ve yorumcular tarafından "futboldaki en kötü icat" olarak nitelendirilmesinin ardından, 2026 Dünya Kupası sırasında tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Fransız RMC kanalının yayınladığı bir rapora göre, sistemin eleştirenleri, turnuvanın 48 takıma genişletilmesinin grup aşamasının önemini büyük ölçüde azalttığını düşünüyor. çünkü artık çoğu takım, olağanüstü sonuçlar elde etmeseler bile eleme şansına sahip hale geldi; bu da karmaşık hesaplamaların önünü açıyor ve ilk turun son maçlarındaki rekabeti etkiliyor.

Turnuva başlamadan önce pek çok kişi, katılımcı sayısının artırılmasının teknik farkların genişlemesine ve sık sık ağır skorların ortaya çıkmasına yol açacağını tahmin etmişti; ancak ilk turun gelişmeleri birçok maçta farklı bir tablo ortaya koydu.

Bazı büyük takımlar ezici galibiyetler elde ederken, daha az favori gösterilen takımlar da kendilerini göstermeyi başardılar; tıpkı şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan İspanya karşısında golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları milli takımı gibi.

Ancak şu anki eleştiriler, teknik seviyeden çok turnuvanın yapısı ile ilgili.

  • Uzun süreli grupların rolü ve sınırlı dışlama

    Yeni sistemle, 48 katılımcıdan 32'si eleme turlarına yükseliyor; bu da turnuvanın en büyük bölümünü oluşturan grup aşamasının, pratikte sadece 16 takımın elenmesine yol açtığı anlamına geliyor.

    Her grubun birinci ve ikinci sıradaki takımları ile üçüncü sırada yer alan en iyi 8 takım bir üst tura yükseliyor. Bu da çoğu durumda bir sonraki tura geçmeyi garantilemek için 4 puanın yeterli olmasını sağlarken, üç beraberlik veya tek bir galibiyetle yetinen bazı takımlar için bile eleme şansı devam ediyor.

    Mevcut sistemin eleştirenleri, bu durumun bazı takımları ilk turda olumlu bir sonuç elde ettikten sonra galibiyet peşinde koşmak yerine daha temkinli bir oyun tarzı benimsemeye itebileceğini düşünüyor.

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  • "Üçüncü sıradaki takımların" krizi

    Mevcut eleme sistemiyle ilgili bir başka sorun da, üçüncü sırayı alan en iyi takımların sıralamasına dayanılmasıdır.

    Avrupa Şampiyonası’nda da kullanılan bu sistem, genellikle grup aşamasının son turunu, sahadaki doğrudan rekabete odaklanmak yerine, gol farkı ve gruplar arası karşılıklı sonuçlarla ilgili karmaşık hesaplamalara dönüştürmektedir.

    Bu durum, eleme turlarında gruplar arasında bariz bir güç dengesizliğine yol açmaktadır; bazı lider takımlar erken aşamalarda zorlu karşılaşmalarla karşı karşıya kalırken, diğer takımlar ise sonraki turlara doğru daha az karmaşık bir yol izlemektedir.

  • Yeni öneri: 64 milli takım

    Bu gözlemler ışığında, bazı takipçiler ve analistler turnuvanın gelecekte 64 takıma genişletilmesi fikrini gündeme getirmeye başladı.

    Öneriye göre, milli takımlar her biri 4 takımdan oluşan 16 gruba ayrılacak ve sadece her grubun birinci ve ikinci sıradaki takımları 32'li tura yükselecek.

    Bu fikri destekleyenler, bu sistemin grup aşamasının önemini yeniden kazandıracağını ve en iyi üçüncü sırayı alan takımların tur atlamasıyla ilgili tartışmaları ortadan kaldıracağını, ayrıca tüm takımların oyuncular üzerinde ek baskı yaratmadan aynı sayıda maç oynamasını sağlayacağını düşünüyor.

    İspanyol “AS” gazetesi, geçtiğimiz Mayıs ayında FIFA’nın turnuvaya katılan takım sayısını 64’e çıkarmayı ciddi olarak düşündüğünü belirtmiş ve bu konunun 2026 turnuvasının bitiminden sonra daha ayrıntılı bir şekilde tartışılmaya başlanacağını yazmıştı.

  • Mali ve sportif bir engel

    64 takımlı sistemde düzenleyici yönler daha net görünse de, bu sistemin uygulanması büyük zorluklarla karşı karşıya; bunların en önemlisi, mali gelirlerin daha fazla sayıda ulusal federasyona dağıtılmasıdır.

    Bu eğilim, katılım ve mali kazanç fırsatları artacak olan küçük federasyonlar tarafından olumlu karşılanabilirken, kaynakları ve gelirleri daha fazla sayıda milli takımla paylaşmak zorunda kalacak büyük futbol güçleri tarafından karşı çıkılabilir.

    2026 Dünya Kupası sırasında süren tartışmalar, turnuvanın formatının önümüzdeki yıllarda da tartışmaya açık bir konu olmaya devam edeceğini gösteriyor.