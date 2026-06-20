En kötü icattan kurtulmak için… FIFA neden Dünya Kupası’nı 64 takıma genişletmek istiyor?

"En iyi üçüncü sıradaki takımların" eleme turlarına katılmasını sağlayan sistem, bazı taraftarlar ve yorumcular tarafından "futboldaki en kötü icat" olarak nitelendirilmesinin ardından, 2026 Dünya Kupası sırasında tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Fransız RMC kanalının yayınladığı bir rapora göre, sistemin eleştirenleri, turnuvanın 48 takıma genişletilmesinin grup aşamasının önemini büyük ölçüde azalttığını düşünüyor. çünkü artık çoğu takım, olağanüstü sonuçlar elde etmeseler bile eleme şansına sahip hale geldi; bu da karmaşık hesaplamaların önünü açıyor ve ilk turun son maçlarındaki rekabeti etkiliyor.

Turnuva başlamadan önce pek çok kişi, katılımcı sayısının artırılmasının teknik farkların genişlemesine ve sık sık ağır skorların ortaya çıkmasına yol açacağını tahmin etmişti; ancak ilk turun gelişmeleri birçok maçta farklı bir tablo ortaya koydu.

Bazı büyük takımlar ezici galibiyetler elde ederken, daha az favori gösterilen takımlar da kendilerini göstermeyi başardılar; tıpkı şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan İspanya karşısında golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları milli takımı gibi.

Ancak şu anki eleştiriler, teknik seviyeden çok turnuvanın yapısı ile ilgili.