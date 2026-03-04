"En korkunç günlerim!" - Newcastle yıldızı, sakatlık rehabilitasyonu sırasında çatışmanın ortasında kalmasının ardından Orta Doğu'daki savaşı ilk elden anlattı

Schar, takipçileriyle durumun ciddiyetini paylaşmak için sosyal medyaya başvurdu ve bir bodrumda sığınmış gibi görünen bir fotoğraf paylaştı. Defans oyuncusu, tehlike bölgesinden çıkmanın bir yolunu ararken yaşadığı zihinsel ve fiziksel zorlukları anlatırken hiç çekinmedi. 34 yaşındaki oyuncu, son günlerde Körfez bölgesini etkisi altına alan istikrarsızlıktan nihayet kurtulduğu için duyduğu rahatlığı dile getirdi.

Schar, Instagram hesabında, çatışma bölgesinde geçirdiği zamanı tüyler ürpertici bir şekilde anlattı: "Orta Doğu'da yaşananları maalesef ilk elden tanık olarak, hayatımın en korkunç günlerini yaşadım. Rehabilitasyon programımın bir parçası olarak oradaydım ve eve güvenli bir şekilde dönmenin bir yolunu bulduğum için mutluyum. Ancak orada yaşadıklarımız ve şu anda olanlar gerçekten korkutucu. Umarım yardım, etkilenen bölgelerde yardıma ihtiyacı olan tüm insanlara ulaşır." instagram/fabianschaer_official