"En korkunç günlerim!" - Newcastle yıldızı, sakatlık rehabilitasyonu sırasında çatışmanın ortasında kalmasının ardından Orta Doğu'daki savaşı ilk elden anlattı
Rehabilitasyondan savaş alanına
Magpies yıldızı, Newcastle'ın Leeds'i 4-3 mağlup ettiği dramatik maçta ayak bileğinden sakatlandıktan sonra Ocak ayında Orta Doğu'ya seyahat etmişti. Ancak, kondisyonunu iyileştirmeye çalışırken, bölge İran, İsrail ve ABD'nin dahil olduğu yoğun askeri hareketlerin merkezi haline geldi. Ticari uçuşların durdurulması ve Dubai gibi önemli merkezlerin drone saldırılarına maruz kalmasıyla, Premier League'in tecrübeli oyuncusu, çatışmanın ortasında kalan binlerce kişi ile birlikte sığınak aramak zorunda kaldı.
Korkunç bir ilk elden deneyim
Schar, takipçileriyle durumun ciddiyetini paylaşmak için sosyal medyaya başvurdu ve bir bodrumda sığınmış gibi görünen bir fotoğraf paylaştı. Defans oyuncusu, tehlike bölgesinden çıkmanın bir yolunu ararken yaşadığı zihinsel ve fiziksel zorlukları anlatırken hiç çekinmedi. 34 yaşındaki oyuncu, son günlerde Körfez bölgesini etkisi altına alan istikrarsızlıktan nihayet kurtulduğu için duyduğu rahatlığı dile getirdi.
Schar, Instagram hesabında, çatışma bölgesinde geçirdiği zamanı tüyler ürpertici bir şekilde anlattı: "Orta Doğu'da yaşananları maalesef ilk elden tanık olarak, hayatımın en korkunç günlerini yaşadım. Rehabilitasyon programımın bir parçası olarak oradaydım ve eve güvenli bir şekilde dönmenin bir yolunu bulduğum için mutluyum. Ancak orada yaşadıklarımız ve şu anda olanlar gerçekten korkutucu. Umarım yardım, etkilenen bölgelerde yardıma ihtiyacı olan tüm insanlara ulaşır."instagram/fabianschaer_official
Spor dünyasına etkisi
Çatışma, spor camiasında geniş çaplı bir etki yarattı ve Rio Ferdinand gibi isimler de Dubai'deki "korkutucu" atmosferden bahsetti. Bahreyn, Katar ve BAE dahil olmak üzere çeşitli ülkeleri hedef alan füzeler ve insansız hava araçları nedeniyle, bölgenin dünya standartlarındaki tesislerini sıcak hava antrenmanı veya dinlenme amacıyla kullanan birçok sporcu kendilerini kapana kısılmış buldu.
Schar, yılın başında yaşadığı ayak bileği sorunu nedeniyle yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Newcastle sağlık ekibi için fiziksel iyileşmesi öncelikli olsa da, Tyneside'ın nispeten güvenli ortamına döndüğünde "korkutucu günlerin" psikolojik etkisi de izlenecek. Defans oyuncusu, 2018 yılında Deportivo La Coruna'dan transfer olduğundan beri taraftarların gözdesi haline gelmiş ve Magpies için önemli bir figür olmaya devam ediyor.
Devlet müdahalesi ve güvenli getiriler
İngiltere hükümeti, büyük çaplı bir tahliye operasyonu yürütmekle görevlendirildi. Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, vatandaşları ülkelerine geri getirmek için üst düzey operasyonların yürütüldüğünü doğruladı. Hava sahasının kapatılmasıyla seyahat neredeyse imkansız hale geldiğinden, Dışişleri Bakanlığı şu anda bölgede bulunan tahmini 300.000 İngiliz vatandaşına yardım etmek için 7/24 kriz merkezi açtı. Schar'ın başarılı dönüşü, saldırılar nedeniyle mahsur kalanların güvenliğini sağlamak için yürütülen bu geniş çaplı çabalarla aynı zamana denk geldi.
Cooper, devam eden krize ilişkin resmi bir açıklamada şunları söyledi: "İngiliz vatandaşlarının güvenliği ve emniyeti bizim en büyük önceliğimizdir ve Orta Doğu ve Körfez'deki çatışma ve gerginlikten yüz binlerce kişinin etkilendiğini biliyoruz. Bunlar arasında hava sahasının kapatılması veya grevler nedeniyle evlerine dönememiş tatilciler, iş seyahatinde olanlar ve ziyaretçiler de bulunmaktadır. Bu nedenle, Dışişleri Bakanlığı kriz merkezi 7/24 hizmet vermektedir ve insanlardan varlıklarını kaydetmeleri için kayıt olmalarını istedik, böylece güncel bilgilere sahip olabilmek ve bölge genelindeki seyahat tavsiyelerini takip edebilmek için. Ancak en önemlisi, insanların evlerine güvenli bir şekilde dönebilmelerini sağlamak için havayolları, seyahat sektörü ve bölge genelindeki hükümetlerle birlikte çalışıyoruz."
