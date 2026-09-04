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En iyisi Cesc! Fabregas, Como mucizesinin ardından İtalyan teknik direktörlerin kralı ilan edildi
Fabregas, Yılın Teknik Direktörü seçildi
Como teknik direktörü Cesc Fabregas, Gran Gala del Calcio töreninde İtalya futbolundaki olağanüstü çalışmaları nedeniyle Yılın Teknik Direktörü seçildi. Eski Arsenal ve Chelsea orta saha oyuncusu, bu prestijli ödülü kazanmak için tanınmış teknik adamları geride bıraktı.
Fabregas kupayı sahnede doğrudan İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin elinden aldı.
Bu ödül, Inter'in Yılın Kulübü olarak onurlandırıldığı ve Federico Dimarco'nun da Yılın Oyuncusu ödülünü aldığı bir gecede geldi.
- Getty Images
Gençlikle tarih yazmak
Fabregas, kadrosunun gelişiminden büyük gurur duyduğunu ifade etti ve başarılarını genç enerjisine ve teknik cesarete bağlılıklarına bağladı.
Fabregas, kabul konuşmasında, "Çok genç çocuklarla tarih yazdık" dedi. "Şimdi daha da büyümeye çalışmak istiyoruz."
37 yaşındaki teknik direktörün proaktif taktikleri geniş çapta takdir topladı ve onu Avrupa'nın en umut verici genç taktik adamlarından biri hâline getirdi.
Beklentileri adım adım yönetmek
Como'nun yükselişini değerlendiren Fabregas, kamuoyundaki beklentiler artmaya devam ederken soğukkanlı kalmanın önemini vurguladı.
"Biz Como'yuz, küçük bir oluşumuz, yavaş ilerliyoruz" diyen Fabregas, şöyle devam etti: "Adım adım gitmeliyiz, her yıl baskı artıyor ve bu bir zevk. Baskıyı doğal karşılıyoruz."
"Bu ödül beni mutlu ediyor, burada olmak bir onur" diyen Fabregas, kulübün sürdürülebilir gelişimine odaklandığını yineledi.
- LaPresse
Como projesi için sonraki aşama
Bireysel ödülleri garantileyen Fabregas, dikkatini yeniden hemen Como'yu iç kulvardaki mücadelesinde yönlendirmeye çeviriyor.
İspanyol teknik adam, Serie A'da takımlarının kendine özgü hücum kimliğini korurken kadrosunu geliştirmekte kararlı.
Fabregas ve ekibi artık yaklaşan lig maçlarına odaklanacak, sağlam temellerinin üzerine adım adım koymayı hedefleyecek.
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