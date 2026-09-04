Como'nun yükselişini değerlendiren Fabregas, kamuoyundaki beklentiler artmaya devam ederken soğukkanlı kalmanın önemini vurguladı.

"Biz Como'yuz, küçük bir oluşumuz, yavaş ilerliyoruz" diyen Fabregas, şöyle devam etti: "Adım adım gitmeliyiz, her yıl baskı artıyor ve bu bir zevk. Baskıyı doğal karşılıyoruz."

"Bu ödül beni mutlu ediyor, burada olmak bir onur" diyen Fabregas, kulübün sürdürülebilir gelişimine odaklandığını yineledi.