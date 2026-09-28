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Alvino Hanafi
Çeviri:

'En iyimiz değildik!' - Virgil van Dijk'tan Belgrad'daki Hollanda galibiyetinin ardından sert uyarı

Hollanda
V. van Dijk
UEFA Nations League A

Hollanda kaptanı Virgil van Dijk, takımının Sırbistan karşısında Uluslar Ligi'nde 2-1'lik galibiyet almasına rağmen takım arkadaşlarını özeleştiriyi sürdürmeye çağırdı. İki gol atan ilk maçındaki Mexx Meerdink'i överken, tecrübeli savunmacı savunmadaki aksaklıkların derhal düzeltilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

  • Van Dijk, Hollanda'yı Belgrad'da kritik deplasman galibiyetine taşıdı

    Hollanda kaptanı Virgil van Dijk, Rajko Mitic Stadyumu'nda Hollanda'yı Sırbistan karşısında zorlu geçen UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde 2-1'lik galibiyete taşıdı. Bu sonuç, teknik direktör Xavi Hernández'e görevdeki ilk galibiyetini kazandırırken Hollanda'yı iki grup maçının ardından dört puana yükseltti.

    İlk kez forma giyen Mexx Meerdink'in attığı iki gol, Luka Jovic'in Sırbistan adına skora denge getirmesinin ardından galibiyeti getirdi.

    Van Dijk, tempolu geçen ikinci yarıda Jurrien Timber ile birlikte savunmanın merkezinde görev yaptı.

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    Kaptan, olumlu sonuca rağmen kadronun öz eleştirisini sürdürmesini istedi

    Maç sonrası basına konuşan Van Dijk, performansa temkinli yaklaştı ve Hollanda'nın ikinci yarının başında savunmadaki dikkatsizliği nedeniyle Sırbistan'ı yeniden maçın içine soktuğunu belirtti. Liverpool savunmacısı, üst düzey takımların güçlü rakiplere karşı bu tür konsantrasyon kayıplarını göze alamayacağını vurguladı.

    Üç puan almanın, takımın teknik hataları görmezden gelmesine yol açmaması gerektiğinin altını çizdi.

    "Üç puandan mutluyuz ama yine de kendimizi eleştirebiliriz çünkü en iyi performansımız bu değildi" diyen Van Dijk, "Gözden geçirip geliştirmemiz gereken anlar verdik" ifadelerini kullandı.

  • Kaptan, Meerdink'in korkusuzluğunu ve bitirici etkisini övdü

    Takım olarak daha yüksek standartlar talep ederken Van Dijk, Meerdink için de övgü dolu sözler kullandı ve 23 yaşındaki forveti ilk 11'de bulduğu fırsatı tam bir soğukkanlılıkla değerlendirdiği için övdü. Kaptan, Meerdink'in yüksek baskının olduğu stat atmosferinde son derece özgüvenli oynadığını belirtti.

    Van Dijk, genç santrforun attığı iki klas golün geceye damga vuran farkı yarattığını vurguladı.

    Van Dijk, "Mexx çok iyi iş çıkardı" diye ekledi. "Özgüvenle oynadı ve fırsatlar geldiğinde onları değerlendirdi. İlk resmi maçında böyle sorumluluk alıp bunu sahaya yansıtması, büyük karakter gösterdiğini ortaya koyuyor."

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    Hollanda, Yunanistan ile karşılaşacağı kritik Selanik deplasmanına hazırlanıyor

    Van Dijk ve takım arkadaşları, perşembe günü Toumba Stadyumu'nda grup lideri Yunanistan ile karşılaşmak üzere Selanik'e gitmeden önce maç sonrası toparlanma sürecini tamamlıyor. Kaptan, takımı 2. Grup'ta zirveye taşımayı hedefliyor.

    Sırbistan, pazar günü rövanş maçında Hollanda'yı Eindhoven'da ağırlıyor.

    Van Dijk, Yunanistan karşısında savunmayı gol yemeden maçı tamamlamaya yönlendirmeyi hedefliyor.

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