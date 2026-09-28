Takım olarak daha yüksek standartlar talep ederken Van Dijk, Meerdink için de övgü dolu sözler kullandı ve 23 yaşındaki forveti ilk 11'de bulduğu fırsatı tam bir soğukkanlılıkla değerlendirdiği için övdü. Kaptan, Meerdink'in yüksek baskının olduğu stat atmosferinde son derece özgüvenli oynadığını belirtti.

Van Dijk, genç santrforun attığı iki klas golün geceye damga vuran farkı yarattığını vurguladı.

Van Dijk, "Mexx çok iyi iş çıkardı" diye ekledi. "Özgüvenle oynadı ve fırsatlar geldiğinde onları değerlendirdi. İlk resmi maçında böyle sorumluluk alıp bunu sahaya yansıtması, büyük karakter gösterdiğini ortaya koyuyor."