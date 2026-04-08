"En iyilerinden biri!" - Harry Kane, Real Madrid'i mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından Juventus efsanesini övdü
Avrupa zaferinin ardından içten bir övgü
Çeyrek final ilk maçında Madrid'i 2-1 mağlup ettikleri muhteşem galibiyetin ardından Sky Sport Italia'ya konuşan Kane, futbol kariyerinin köklerine değindi. Bernabeu'daki Avrupa geceleri her zaman özel bir atmosfer yaratır ve İspanyol devine karşı galip gelmek muazzam bir başarıdır. Coşkulu kutlamaların ardından, golcü forvet ilham kaynakları hakkında konuştu. Londra'daki yetişme döneminde eski Juventus 10 numarasını izlemenin kendisi için çok önemli olduğunu açıkladı. Günümüzün en ölümcül golcülerinden biri olmasına rağmen, başarısının önünü açan neslin yeteneklerine derin bir minnettarlık duyuyor.
Çocukluktan gelen ilham ve şok edici istatistikler
Artık bir yorumcu olarak sık sık Avrupa maçlarını değerlendiren Dünya Kupası şampiyonu hakkında sorulan soruya Kane, hayranlığını gizlemedi. Bu sezon tüm turnuvalarda 41 maçta 49 gol gibi inanılmaz bir istatistik yakalayan forvet, ona en büyük iltifatı yaptı.
"Del Piero mu? O en iyilerden biri," dedi Kane. "Onun gibi harika forvetleri izleyerek büyüdüm." Bu itiraf, İtalyan ustanın yeni nesil elit forvetler için bir rol model olduğunu ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sadece 10 maçta 11 gol atan bir oyuncunun oluşumuna katkıda bulunduğunu vurguluyor.
Bir futbol ustasından gelen geri bildirime değer vermek
Del Piero’nun futbolculuk günlerine duyduğu nostaljik hayranlığın ötesinde, Bayern yıldızı onun şu anki yorumculuk rolüne de derin bir saygı duyduğunu ifade etti. Tarihi bir deplasman galibiyetinin coşkusunu yaşayan bir oyuncu için, kulübü adına 290 gol atan tarihi bir figürden övgü almak büyük bir anlam taşıyor. İtalyan yıldızdan övgü veya eleştiri alma olasılığını değerlendiren Kane, son derece alçakgönüllü davrandı. Kane, "Eğer iyi bir şey söylerse, bunu büyük bir memnuniyetle kabul ederim" dedi.
Bayern için bundan sonra ne olacak?
İspanya'da elde ettikleri tarihi galibiyetin ardından Bayern, dikkatini bir an önce lig maçlarına çevirmeli. Kulüp, 28 maçın ardından 73 puanla Bundesliga'da lider konumda bulunuyor. Takım, ligdeki güçlü formunu sürdürmek amacıyla 11 Nisan'da St. Pauli'ye konuk olacak. Ancak asıl sınav, bundan sadece dört gün sonra onları bekliyor. Alman devi, 15 Nisan'da Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin kritik rövanş maçında Madrid'i ağırlayacak ve işi bitirip yarı finale yükselmeyi hedefliyor.