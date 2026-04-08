"En iyilerinden biri!" - Harry Kane, Real Madrid'i mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından Juventus efsanesini övdü

Artık bir yorumcu olarak sık sık Avrupa maçlarını değerlendiren Dünya Kupası şampiyonu hakkında sorulan soruya Kane, hayranlığını gizlemedi. Bu sezon tüm turnuvalarda 41 maçta 49 gol gibi inanılmaz bir istatistik yakalayan forvet, ona en büyük iltifatı yaptı.

"Del Piero mu? O en iyilerden biri," dedi Kane. "Onun gibi harika forvetleri izleyerek büyüdüm." Bu itiraf, İtalyan ustanın yeni nesil elit forvetler için bir rol model olduğunu ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sadece 10 maçta 11 gol atan bir oyuncunun oluşumuna katkıda bulunduğunu vurguluyor.