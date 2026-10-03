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'En iyilerin en iyisi!' Hindistan teknik direktörü, Kolkata'da Carlo Ancelotti'nin Brezilya'sına nasıl direnç göstermeyi planlıyor?
Ancelotti ve Brezilya, futbola tutkun Kolkata'da tarihi bir anı kucaklıyor
Carlo Ancelotti ve yıldızlarla dolu Brezilya kadrosu, tarihi bir A milli maçta Hindistan ile karşılaşmak üzere Kalküta'ya geldi. Brezilya Teknik Direktörü, maç öncesi medya görevleri sırasında Hindistan Teknik Direktörü Khalid Jamil ile kürsüde sıcak bir kucaklaşma yaşadı ve birbirinden uzak iki futbol dünyası arasındaki mesafeyi kapattı.
Bu maç, Brezilya A Milli Takımı'nın Hindistan topraklarında oynadığı ilk karşılaşma olma özelliğini taşıyor.
Ancelotti, yerel taraftarların Brezilya futboluna gösterdiği büyük tutkuya içten takdirini dile getirdi.
- NurPhoto
Ancelotti ve Marquinhos, Hindistan'daki tutkuyu altın değerinde bir motivasyon olarak övdü
Gazetecilere konuşan Ancelotti, Pele, Ronaldo ve Ronaldinho’yu izleyerek büyüyen Hindistanlı futbolseverlerin nesiller boyunca Brezilya’ya duyduğu köklü bağlılığı kabul etti. Savunma oyuncusu Marquinhos da teknik direktörünün sözlerine katılarak, Kolkata’daki coşkulu karşılamayı beş kez Dünya Kupası kazanan takım için ilham verici bir an olarak tanımladı.
İtalyan teknik adam, Brezilya’nın yerel taraftarlara gerçek kalitesini sahaya yansıtan bir gösteri sunmak istediğinde ısrar etti.
Ancelotti, "Millî takımla burada olmak bizim için bir onur" dedi. "Bu bölgenin millî takımı ve futbolu ne kadar sevdiğini biliyoruz. Hindistan’a karşı oynamak ve oyuncularımızın kalitesini göstermek için burada olmaktan mutluyuz." Marquinhos ise sıcak karşılamanın takım için "altın bir fırsat" ve "çok büyük bir motivasyon" olduğunu ekledi.
Jamil ve Anwar Ali, Mavi Kaplanlar'a dev rakiplere karşı koymaları çağrısında bulundu
Ancelotti'nin takımına büyük saygı duyduklarını gösteren Hindistan Teknik Direktörü Khalid Jamil ile savunma oyuncusu Anwar Ali, ev sahibinin yalnızca seyirci gibi davranmayacağını vurguladı. Ağustos 2025'te Hindistan'ın başına kalıcı olarak getirilen, Aizawl'u daha önce I-League şampiyonluğuna taşıyan Jamil, takımına 90 dakika boyunca hayranlığı bir kenara bırakmaları çağrısında bulundu.
Ali, dünya klasmanındaki hücum oyuncularına karşı oynarken baskı altında soğukkanlı kalmanın kritik önem taşıdığını söyledi.
Jamil, mikrofonlar önünde, "Onlar en iyi takım. En iyilerin de en iyisi olarak biliniyorlar" itirafında bulundu. Ali ise Hindistan'ın taktik yaklaşımını şöyle anlattı: "Brezilya'nın nasıl oynadığını herkes biliyor. Bu yüzden sahada sakin kalmamız gerekiyor. Ve baskıyla başa çıkmalıyız."
- NurPhoto
Hindistan, dünya futbolunun elitlerine karşı kendini sınamayı hedefliyor
FIFA sıralaması, beşinci sıradaki Brezilya ile 138. basamaktaki Hindistan arasındaki büyük farkı gözler önüne seriyor. Ancak Jamil ve oyuncuları, cumartesi günkü bu tarihi maçı Hindistan futbolunun süren gelişimi açısından kritik bir ölçüt olarak görüyor.
Ancelotti'nin Brezilya'sı, yeniden rekabetçi maçlara dönmeden önce turunu eğlenceli bir performansla tamamlamayı hedefliyor.
Hindistan ise Kolkata'da tıklım tıklım dolu bir stat önünde dünya devlerine karşı disiplinli bir savunma performansı ortaya koymayı amaçlıyor.
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