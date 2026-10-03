'En iyilerin en iyisi!' Hindistan teknik direktörü, Kolkata'da Carlo Ancelotti'nin Brezilya'sına nasıl direnç göstermeyi planlıyor?

Gazetecilere konuşan Ancelotti, Pele, Ronaldo ve Ronaldinho’yu izleyerek büyüyen Hindistanlı futbolseverlerin nesiller boyunca Brezilya’ya duyduğu köklü bağlılığı kabul etti. Savunma oyuncusu Marquinhos da teknik direktörünün sözlerine katılarak, Kolkata’daki coşkulu karşılamayı beş kez Dünya Kupası kazanan takım için ilham verici bir an olarak tanımladı.

İtalyan teknik adam, Brezilya’nın yerel taraftarlara gerçek kalitesini sahaya yansıtan bir gösteri sunmak istediğinde ısrar etti.

Ancelotti, "Millî takımla burada olmak bizim için bir onur" dedi. "Bu bölgenin millî takımı ve futbolu ne kadar sevdiğini biliyoruz. Hindistan’a karşı oynamak ve oyuncularımızın kalitesini göstermek için burada olmaktan mutluyuz." Marquinhos ise sıcak karşılamanın takım için "altın bir fırsat" ve "çok büyük bir motivasyon" olduğunu ekledi.



