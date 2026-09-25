Getty/GOAL
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‘En iyilerin en iyisi’ Harry Kane, yaşını göstermeyen yıldızlar yarışında Alan Shearer’ı geride bıraktı; Emile Heskey, İngiltere kaptanının neden Ballon d’Or’u hak eden bir kazanan olacağını açıkladı
- Getty/GOAL
Kane, Ballon d'Or için Yamal ve Mbappe ile yarışıyor
Birçok kişi, Kane'in 26 Ekim'de Londra'daki gösterişli bir törenden en prestijli Altın Top'la ayrılması halinde kendisine ‘dünyanın en iyi oyuncusu’ unvanının verilmesi gerektiği görüşünde. Ancak bu ödül için ciddi bir rekabetle karşı karşıya.
İspanya'nın Kuzey Amerika topraklarında Dünya Kupası'nı kazanmasıyla birlikte, her alanda etkili orta saha oyuncusu Rodri ve Barcelona'nın harika çocuğu Lamine Yamal gibi isimlerin Ballon d'Or yarışında olduğu düşünülüyor. Fransız yıldızlar Kylian Mbappe ve Michael Olise de bu ödül için güçlü adaylar arasında yer alıyor.
Kane, Messi ve Ronaldo vari rakamlar ortaya koyuyor
Ancak Kane, son 12 ay boyunca dikkat çekici standartlarını korudu. Bayern’in Bundesliga şampiyonluğuna ulaşmasına katkı verirken Almanya’da Gol Kralı olmanın keyfini çıkardı, ardından da İngiltere’yi bir başka büyük turnuvada yarı finale taşıdı. Adına yazılan 85 golle İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu konumunda.
Eski Tottenham forvetinin ortaya koyduğu rakamları kavramak güç, çünkü son dönemde yalnızca Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bu seviyelere ulaşabildi. İki GOAT’ın toplam 13 Ballon d’Or’u bulunuyor.
Kane, CR7’nin şimdiye kadar bir takvim yılında ulaştığı en iyi gol sayısını geride bıraktı; bu da onu gerçekten seçkin bir yetenekler kulübünün parçası haline getiriyor. Eğer işinin en iyileriyle boy ölçüşebiliyorsa, o halde neden göz kamaştıran bir Altın Top’la ödüllendirilmesin?
- Chase
Rekorlar kıran Kane'i bu kadar özel yapan ne?
Kane’in yaptıkları sorulan eski İngiltere forveti Heskey, Birleşik Krallık genelinde düşük gelirli geçmişlerden gelen kişilere antrenörlük yeterliliklerine ücretsiz erişim sağlayan Chase futbol antrenörlük programıyla bağlantılı olarak konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Harikaydı. Ne oldu, 98 maçta 100 Bundesliga golü mü? Muhteşem. Onu gerçekten takdir etmek gerekiyor.
“Kendini yeniden yarattı çünkü normalde yaş aldıkça olan şey, her şeyin yavaşlamasıdır. Ama o hâlâ gol atmayı başarıyor. Bunu yapan bir diğer isim de Shearer’dı. Ama o bunu başka bir seviyede yapıyor gibi görünüyor. Bunu yaptığını görmek harika ve umarım bunu sürdürür.
“Bundesliga’da oynamasından bahsediyoruz. Ama bunu uluslararası seviyede de yapıyor. En iyilerin en iyisine karşı. Bu çocuğa laf edemezsiniz. Kendini Ballon d'Or yarışının içine soktu. Onu gerçekten takdir etmek gerekiyor.”
Heskey, Kane’in her zaman Şampiyonlar Ligi’ni kazanmamış olsalar da Messi ve Ronaldo’ya Ballon d’Or adaylıkları getiren istatistikleri yakalaması hakkında da şunları ekledi: “Her yıl. Sayıları, isimlerini her yıl doğrudan en tepeye yazdırıyordu. Bu yüzden onu da onlarla birlikte oraya koymanız gerekiyor. O anda dünyanın en iyi oyuncusu odur.”
Kane'in Ballon d'Or zaferi hedefi için gelen teklif hakkında söyledikleri
Heskey, İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki yürüyüşünün etkisinin yeni bir nesle futbol antrenörlüğünü bir kariyer olarak değerlendirme konusunda nasıl ilham verdiğini konuşmak için yakın zamanda Chase ile birlikte St George’s Park'ı ziyaret etti.
Chase futbol antrenörlüğü programı, Birleşik Krallık genelinde düşük gelirli geçmişlerden gelen kişilere başlangıç düzeyindeki antrenörlük yeterliliklerine ve profesyonel antrenörlük burslarına tamamen finanse edilen erişim sunarak daha fazla insanın futbol antrenörlüğüne girmesi için bir yol sağlıyor.
Kane, FIFA'nın amiral gemisi organizasyonunda altı gol kaydetti; rekor kıran Mbappe ve Arjantin'in tılsımı Messi gibi isimlerle birlikte yıldızlaşırken, gösterileri yeni yetenek nesline ilham verdi.
Kendini Ballon d’Or için adaylar arasına sokması hakkında şunları söyledi: “Benim açımdan onu kazanmak inanılmaz olurdu. Onu kazanmaktan son derece gurur duyardım. Bence onu kazanma yarışının kesinlikle içindeyim, buna hiç şüphe yok, dolayısıyla zamanı geldiğinde seçmenler istedikleri kişiye oy verecek.
“Başkaları benim hakkımda konuştuğunda bu beni daha gururlu yapıyor; takım arkadaşları, eski oyuncular ya da her kim olursa olsun, başardıklarım konusunda bana iltifat eden insanlar. Sanırım bu, benim kendim bunun hakkında konuşmaya çalışmamdan daha fazla gurur veriyor.”
İngiltere fikstürü: sıradaki rakip dünya şampiyonu İspanya
Kane şimdi teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere kadrosuna geri döndü ve Peter Shilton'ın 125 maçlık tarihi rekoruna yaklaşırken milli takım formasıyla 100 gole daha da yaklaşmayı hedefleyecek.
İngiltere, cumartesi günü dünya şampiyonu İspanya'yı ağırlayarak UEFA Uluslar Ligi'ndeki son kampanyasına başlamaya hazırlanıyor; bu karşılaşmada kaptan Kane, Rodri, Yamal ve arkadaşlarına karşı sahaya çıkacak.
Chase futbol koçluğu programı hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: Chase futbol koçluğu programı https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/
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