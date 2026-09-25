Kane’in yaptıkları sorulan eski İngiltere forveti Heskey, Birleşik Krallık genelinde düşük gelirli geçmişlerden gelen kişilere antrenörlük yeterliliklerine ücretsiz erişim sağlayan Chase futbol antrenörlük programıyla bağlantılı olarak konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Harikaydı. Ne oldu, 98 maçta 100 Bundesliga golü mü? Muhteşem. Onu gerçekten takdir etmek gerekiyor.

“Kendini yeniden yarattı çünkü normalde yaş aldıkça olan şey, her şeyin yavaşlamasıdır. Ama o hâlâ gol atmayı başarıyor. Bunu yapan bir diğer isim de Shearer’dı. Ama o bunu başka bir seviyede yapıyor gibi görünüyor. Bunu yaptığını görmek harika ve umarım bunu sürdürür.

“Bundesliga’da oynamasından bahsediyoruz. Ama bunu uluslararası seviyede de yapıyor. En iyilerin en iyisine karşı. Bu çocuğa laf edemezsiniz. Kendini Ballon d'Or yarışının içine soktu. Onu gerçekten takdir etmek gerekiyor.”

Heskey, Kane’in her zaman Şampiyonlar Ligi’ni kazanmamış olsalar da Messi ve Ronaldo’ya Ballon d’Or adaylıkları getiren istatistikleri yakalaması hakkında da şunları ekledi: “Her yıl. Sayıları, isimlerini her yıl doğrudan en tepeye yazdırıyordu. Bu yüzden onu da onlarla birlikte oraya koymanız gerekiyor. O anda dünyanın en iyi oyuncusu odur.”