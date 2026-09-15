Zorlu maç öncesinde İtalyan teknik adam, takımının şampiyonluk yarışındaki rakiplerine karşı ne kadar ilerleme kaydettiğini görme fırsatını memnuniyetle karşıladı. DAZN Italia'ya konuşan Gasperini, "Hazırlanmak için birkaç günümüz var. Geçen sezon takımlar arasında büyük bir fark vardı, özellikle de rövanş maçında ağır bir yenilgi aldığımızda, ancak gerçek Roma'nın doğduğu yer de orasıydı; sonrasında sonuçlar, tutum ve mentalite açısından bir yükseliş yaşandı" dedi.

Tecrübeli teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası Inter, bu ligin referans noktası; herkesin İtalya'nın en iyisi olarak gösterdiği güçlü bir takım, gerçi bence Como da yaklaşıyor. Bu, bizim için kendimizi en iyilerle ölçme ve son dönemdeki performanslarımızdan daha iyi olabileceğimizi gösterme fırsatı."