AFP
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'En iyilere karşı kendini ölçmek' - Gian Piero Gasperini, Roma'nın Inter karşılaşmasını heyecanla bekliyor
Giallorossi kusursuz başlangıcını sürdürüyor
Donyell Malen ve Niccolo Pisilli'nin ikinci yarıda attığı goller, Roma'yı pazartesi gecesi Torino karşısında 2-0'lık galibiyete taşıdı. Disiplinli performans, Gasperini'nin ekibinin Serie A'daki liderliğini daha iyi averaj sayesinde korumasını sağladı. Bu ivme, gelecek hafta sonunda aynı derecede formda olan Inter ile zirveyi yakından ilgilendiren kritik bir maça zemin hazırladı.
- IPA Sport
Gasperini zorlu sınavı memnuniyetle karşıladı
Zorlu maç öncesinde İtalyan teknik adam, takımının şampiyonluk yarışındaki rakiplerine karşı ne kadar ilerleme kaydettiğini görme fırsatını memnuniyetle karşıladı. DAZN Italia'ya konuşan Gasperini, "Hazırlanmak için birkaç günümüz var. Geçen sezon takımlar arasında büyük bir fark vardı, özellikle de rövanş maçında ağır bir yenilgi aldığımızda, ancak gerçek Roma'nın doğduğu yer de orasıydı; sonrasında sonuçlar, tutum ve mentalite açısından bir yükseliş yaşandı" dedi.
Tecrübeli teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası Inter, bu ligin referans noktası; herkesin İtalya'nın en iyisi olarak gösterdiği güçlü bir takım, gerçi bence Como da yaklaşıyor. Bu, bizim için kendimizi en iyilerle ölçme ve son dönemdeki performanslarımızdan daha iyi olabileceğimizi gösterme fırsatı."
Malen tarihe geçti
Malen'in golcü formu, kulübün onu Mayıs 2026'da Aston Villa'dan bonservisiyle transfer etmek için ödediği 25 milyon €'luk bedeli haklı çıkarmayı sürdürüyor; bu transfer, 20 maçta 15 gol getiren parıltılı bir kiralık dönemin ardından geldi.
Bu sezon gol sayısını altıya çıkaran Hollandalı forvet, Roma tarihinde Serie A'daki ilk dört maçta beşten fazla gol atan yalnızca üçüncü oyuncu oldu ve 1960-61'de Pedro Manfredini ile 2001-02'de Francesco Totti'nin istatistiğini yakaladı. Bitiriciliği, Gasperini'nin hücum bölgesindeki taktik düzeninin odak noktası oldu.
- Jonathan Moscrop
Olimpico, zirve mücadelesine ev sahipliği yapıyor
Roma şimdi Serie A sezonunun beşinci hafta maçında Inter'i Stadio Olimpico'da ağırlamaya hazırlanıyor. Hem iç sahada hem de kıta arenasında yakaladığı sağlam formla desteklenen Roma, Scudetto yarışında güçlü bir mesaj vermek için saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Bu sırada konuk ekip, ev sahibinin iyi gidişatını durdurup zirveyi kendisi ele geçirmek için başkente geliyor.
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