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"En iyilerden biriyim" - Arsenal ve Fransa milli takımında forma giyen savunma oyuncusu William Saliba, "Kylian Mbappé ya da Ousmane Dembélé gibi bir yıldız olmadığımı" kabul etmesine rağmen kendini övüyor
Elit statüsüne yükseliş
Saliba, Ligue 1’de geçirdiği bir dizi kiralık dönemden sonra Kuzey Londra’ya döndüğünden bu yana dikkat çekici bir dönüşüm geçirdi. Artık Mikel Arteta’nın ilk 11’inde vazgeçilmez bir isim haline gelen bu savunma oyuncusu, sahadaki fiziksel varlığına yakışan sağlam bir özgüven geliştirdi. İki Community Shield dahil olmak üzere mütevazı bir kupa listesine sahip olsa da, öz yeteneğine olan güveni sarsılmaz ve kariyerine büyük kupalar eklemeyi hedefliyor.
Saliba, GQ’ya verdiği röportajda, “İnsanların sizi hatırlamasını sağlayan şey kupalardır,” dedi. “Futbol bir takım sporudur. Hâlâ büyük şampiyonluklar kazanamadım; bunları kazandığımda her şey daha da iyi olacak. Dünyanın en iyi savunmacılarından biri olduğuma inanıyorum.”
Teknik direktörü bu gelişmede önemli bir rol oynadı; Saliba, Arteta’nın oyuncuların kadro listesinde adını gördüklerinde korkmalarını istediğini açıkladı.
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Süperstarlar arasında alçakgönüllülük
Birinci sınıf bir savunma oyuncusu olmasına rağmen Saliba, Fransa milli takımındaki şöhret hiyerarşisinin son derece farkında. Mbappé ile aynı Paris banliyösü olan Bondy’de büyüyen Saliba, savunmadaki çalışkan oyuncu ile manşetleri süsleyen hücum ikonları arasındaki farkı çok iyi anlıyor.
Forvetler kadar “yıldız” gücü olmasa da, kendi rolündeki katkısının da aynı derecede yüksek seviyede olduğunu kabul ediyor.
“Tanrı benim merkez savunma oyuncusu olmamı istedi ve ben bundan çok memnunum,” diye açıkladı. “Çocukken genellikle forvetleri daha çok izlersiniz – gol atanları, belirleyici pasları verenleri; sizi en çok heyecanlandıranlar onlardır. Eğer yapabilseydim, forvet olurdum ve sezon başına 30 gol atardım. Mbappé ya da Dembélé gibi bir yıldız değilim, ama kendi pozisyonumda en iyilerden biriyim.”
Liderlik ve Fransız takım soyunma odası
Yıldızlarla dolu Les Bleus kadrosunda Saliba, sözlü hakimiyetten ziyade eylemleriyle liderlik rolünü üstleniyor. Kendi stilini Mike Maignan veya Mbappé gibi daha dışa dönük oyuncularınkiyle karşılaştıran Saliba, sahadaki defansif organizasyon yoluyla etkisini göstermeyi tercih ediyor. Efsanevi Raphael Varane’den ilham alan Saliba, örnek teşkil ederek ve birebir mücadeleleri kazanarak liderlik etmeyi hedefliyor.
“Maignan ya da Mbappé gibi soyunma odasında sesini yükseltecek biri olmadığım açık,” diye itiraf etti Saliba. “Ancak bir savunma oyuncusu olarak, sahada her şeyi gördüğün için takım arkadaşlarınla çok konuşman gerektiği ilkesiyle hareket ediyorum. Bu yüzden bunu yapmaya çalışıyorum. Sonra da iyi oynayıp bire bir mücadelelerimi kazanıyorum. Takımda iz bırakmanın yolu budur.”
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Dünya Kupası hedefleri ve intikam
Dünya Kupası’na bakıldığında, Saliba, Katar’da yedek olarak sahada sadece 27 dakika kalabildiği deneyiminden ilham alıyor. Yaklaşan turnuvayı dünya sahnesindeki gerçek ilk çıkış olarak görüyor. 2022 finalindeki mağlubiyet, Arjantin ile tekrar karşılaşma ve önceki turnuvadaki hayal kırıklığını telafi etme fırsatını sabırsızlıkla bekleyen Fransız oyuncu için hâlâ bir motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.
Saliba, Fransa’nın üçüncü şampiyonluk hayallerine yönelik birkaç büyük tehdit belirledi ve Arjantin, İspanya, Brezilya, İngiltere ve Portekiz’i başlıca rakipler olarak sıraladı. “Arjantin. Bir takım sizi onların bize yaptığı gibi yendiğinde, onlarla tekrar oynamak istersiniz. İntikam almak istersiniz,” dedi.