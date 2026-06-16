"En iyilerden biriyim" - Arsenal ve Fransa milli takımında forma giyen savunma oyuncusu William Saliba, "Kylian Mbappé ya da Ousmane Dembélé gibi bir yıldız olmadığımı" kabul etmesine rağmen kendini övüyor

Saliba, Ligue 1’de geçirdiği bir dizi kiralık dönemden sonra Kuzey Londra’ya döndüğünden bu yana dikkat çekici bir dönüşüm geçirdi. Artık Mikel Arteta’nın ilk 11’inde vazgeçilmez bir isim haline gelen bu savunma oyuncusu, sahadaki fiziksel varlığına yakışan sağlam bir özgüven geliştirdi. İki Community Shield dahil olmak üzere mütevazı bir kupa listesine sahip olsa da, öz yeteneğine olan güveni sarsılmaz ve kariyerine büyük kupalar eklemeyi hedefliyor.

Saliba, GQ’ya verdiği röportajda, “İnsanların sizi hatırlamasını sağlayan şey kupalardır,” dedi. “Futbol bir takım sporudur. Hâlâ büyük şampiyonluklar kazanamadım; bunları kazandığımda her şey daha da iyi olacak. Dünyanın en iyi savunmacılarından biri olduğuma inanıyorum.”

Teknik direktörü bu gelişmede önemli bir rol oynadı; Saliba, Arteta’nın oyuncuların kadro listesinde adını gördüklerinde korkmalarını istediğini açıkladı.