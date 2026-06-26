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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En iyi üçlüler için 495 olasılık… Grup liderleri, rakiplerini öğrenmek için neden son ana kadar bekliyor?

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Almanya - BLN
Almanya
Dünya Kupası
Arjantin - BLN
Arjantin
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Yeni Dünya Kupası sistemi nedeniyle eleme hesaplamaları birbiriyle çakışıyor

Geçmiş Dünya Kupası turnuvalarında taraftarlar, her grubun maçları biter bitmez eleme turlarındaki karşılaşmaların çoğunun kimler arasında oynanacağını bilirdi; ancak 2026 Dünya Kupası tamamen farklı bir durum sunuyor. Takım sayısının 48’e çıkarılması ve üçüncü sırada yer alan en iyi 8 takımın da eleme turlarına katılma sisteminin benimsenmesiyle, 32’li tur maçlarını önceden belirlemek artık mümkün değil.

Bu nedenle, bir milli takım grubunu birinci olarak tamamlasa bile, grup aşamasının son maçı sona erene kadar rakibini bilemeyebilir; zira bazı eşleşmelerin kaderi, 495 farklı olasılığı içeren ve yeni turnuva sisteminin en karmaşık yönlerinden biri olan “üçüncü sıradaki takımlar için olasılık tablosu”na bağlıdır.

  • FIFA neden 32'li turdaki tüm eşleşmeleri daha erken açıklayamıyor?

    Dünya Kupası kura çekimi, eleme turlarının şemasını baştan itibaren tamamen belirliyor olsa da, grup aşaması sona erene kadar açık kalan tek bir kısım vardır.

    Yeni sistemde, 12 grubun birinci ve ikinci sıradaki takımlarının yanı sıra, üçüncü sırada yer alan en iyi 8 takım da bir üst tura yükselir.

    Grupların birinci ve ikinci sıralarını alan takımların karşılaştığı 32'li tur maçları (toplam 4 maç) veya ikinci sırayı alan takımların birbirleriyle karşılaştığı maçlar (yine toplam 4 maç) kolayca belirlenebilir.

    Ancak sorun, grup birincileriyle en iyi üçüncü sırayı alan takımlardan birinin karşılaştığı maçlara (toplam 8 maç) geldiğinde başlıyor.

    Bu sekiz takımın kimliği, ancak tüm grup maçları sona erdikten sonra belli olacağından, 32'li turdaki tüm maçların programı o zamana kadar kesinleştirilemez.

    Bu sistem, Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann’ı öfkelendirdi. Nagelsmann, Ekvador maçı öncesinde “Grup birincisi olmamız nedeniyle cezalandırılmamızın ideal olduğunu düşünmüyorum… Bence bu adil değil” dedi.

    Genel kural, grup liderleriyle üçüncü sıradaki takımların eşleşmelerini belirlemek için grup aşamasının sonunu beklemeyi öngörse de, sonuçlar Ek C’de yer alan 495 senaryodan sadece bir tanesinin geçerli kalmasına yol açarsa, bazı maçlar bundan önce kesinleşebilir.

    Bu durumda Uluslararası Futbol Federasyonu, grup aşamasındaki tüm maçlar sona ermeden bile eşleşmeyi resmi olarak açıklayabilir; zira daha sonraki hiçbir sonuç, dağıtım tablosundaki bu gidişatı değiştiremeyecektir.

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  • Neden 495 olasılık var?

    Üçüncü sırada yer alan takımların çıkabileceği gruplar için 495 farklı kombinasyon bulunmaktadır. Bu rakam çok büyük görünebilir, ancak matematiksel hesaplamaların doğal bir sonucudur.

    Toplam 12 grup varken, sadece 8 gruptan üçüncü sırayı alan takımlar eleme turuna yükseliyor; yani FIFA, 12 gruptan 8'ini seçmek için tüm olasılıkları dikkate almak zorundadır.

    Bu nedenle FIFA, turnuva yönetmeliğinin Ek C’sinde 495 farklı senaryoyu içeren bir tablo eklemiştir; böylece, eleme turunu geçen sekiz takımın hangi gruplardan çıktığı belli olur olmaz, her bir üçüncü sıradaki takımın 32’li turdaki yerleri önceden belirlenmiş olur.

  • FIFA, grup aşaması bittikten sonra kura çekimi yapıyor mu?

    FIFA, grup aşamasından sonra yeni bir kura çekimi yapmaz; bunun yerine, hazır bulunan 495 olasılık arasından uygun tabloya başvurur.

    Bu tablo sadece rakiplerin kimliğini belirlemekle kalmaz, aynı zamanda her milli takımın turnuva şeması içindeki yerini de belirler; Örneğin, üçüncü sıradan elemeyi geçen takımların (A, C, D, F, H, I, J ve L) gruplarından geldiği öğrenilir öğrenilmez, FIFA Ek C’deki bu yapıya uyan satırı seçer ve böylece tüm bu takımların turnuva şeması içindeki yerleri otomatik olarak belirlenir.

  • Neden üçüncü sıradaki takım, grubunun lideriyle karşılaşmıyor?

    FIFA, olasılıklar tablosunda sabit bir kural belirlemiştir: Gruplarını ilk üçte tamamlayan hiçbir milli takım, 32'li turda kendi grubunun birincisiyle karşılaşamaz; çünkü bu iki takım grup aşamasında zaten birbirleriyle oynamıştır.

    Bu nedenle, 495 senaryonun tamamı, eleme turlarının ilk aşamalarında aynı gruptan iki takımın tekrar karşılaşmasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır.

    Ayrıca bu sistem, turnuva şeması içindeki dengeyi korumayı amaçlamaktadır; böylece eleme turlarına yükselen milli takımlar istikrarlı ve adil bir şekilde dağıtılır, grup aşamasındaki maçların erken bir aşamada tekrarlanması önlenir ve ilk aşamanın bitiminden sonra yeni bir kura çekimine gerek kalmaz.

  • Medya tahminleri neden her gün değişiyor?

    Bu nedenle, grup aşaması sırasında yayınlanan ve bir grubun liderini belirli bir üçüncü sıradaki rakiple ilişkilendiren grafikler veya haberler, yalnızca geçici senaryolardan ibarettir.

    Tek bir maç veya hatta tek bir golün ardından üçüncü sıradaki takımların sıralaması değişirse, üçüncü sırayı alan takımların elemeyi geçeceği sekiz grubun kimliği de değişebilir; bu da 495 tablosunda farklı bir senaryoya geçilmesi anlamına gelir.

    Bu nedenle, bu tür herhangi bir eşleşme, ancak grup aşamasındaki tüm maçlar sona erip üçüncü sırayı alan en iyi 8 milli takımın listesi onaylandıktan sonra resmiyet kazanır.

  • Tek bir gol, 32'li turun gidişatını nasıl tamamen değiştirebilir?

    Bir grubun üçüncü sırasındaki takımın, son tur öncesinde en iyi üçüncü takımlar arasında sekizinci sırada olduğunu hayal edin.

    Başka bir grupta başka bir takım son dakikada bir gol atarsa, sekizinci sıraya yükselebilir ve o grubun üçüncü sıradaki takımını turnuvadan eleyebilir.

    Bu durumda sadece tur atlayan takımın adı değişmekle kalmaz, 495 olasılıktan oluşan tablodaki senaryo da tamamen değişir; bu da 32'li turdaki birçok karşılaşmanın tek seferde, sadece bir maç değil, birden fazla maçın bir anda değişmesine yol açar.

    Bu nedenle, eleme turlarındaki bazı eşleşmeler, grup aşamasındaki son maçın bitiş düdüğü çalınana kadar belirsizliğini korur.

  • Üçüncü sırayı alan en iyi milli takımlar nasıl belirlenir?

    FIFA, sıralamayı aşağıdaki kriterlere göre belirler:

    Puan sayısı.

    Gol farkı.

    Atılan gol sayısı.

    Fair play rekoru (sarı ve kırmızı kartlar).

    FIFA tarafından yayınlanan en son dünya sıralaması.

    Eşitlik devam ederse, dünya sıralamasının önceki sürümleri.

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