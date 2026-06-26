En iyi üçlüler için 495 olasılık… Grup liderleri, rakiplerini öğrenmek için neden son ana kadar bekliyor?

Dünya Kupası kura çekimi, eleme turlarının şemasını baştan itibaren tamamen belirliyor olsa da, grup aşaması sona erene kadar açık kalan tek bir kısım vardır.

Yeni sistemde, 12 grubun birinci ve ikinci sıradaki takımlarının yanı sıra, üçüncü sırada yer alan en iyi 8 takım da bir üst tura yükselir.

Grupların birinci ve ikinci sıralarını alan takımların karşılaştığı 32'li tur maçları (toplam 4 maç) veya ikinci sırayı alan takımların birbirleriyle karşılaştığı maçlar (yine toplam 4 maç) kolayca belirlenebilir.

Ancak sorun, grup birincileriyle en iyi üçüncü sırayı alan takımlardan birinin karşılaştığı maçlara (toplam 8 maç) geldiğinde başlıyor.

Bu sekiz takımın kimliği, ancak tüm grup maçları sona erdikten sonra belli olacağından, 32'li turdaki tüm maçların programı o zamana kadar kesinleştirilemez.

Bu sistem, Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann’ı öfkelendirdi. Nagelsmann, Ekvador maçı öncesinde “Grup birincisi olmamız nedeniyle cezalandırılmamızın ideal olduğunu düşünmüyorum… Bence bu adil değil” dedi.

Genel kural, grup liderleriyle üçüncü sıradaki takımların eşleşmelerini belirlemek için grup aşamasının sonunu beklemeyi öngörse de, sonuçlar Ek C’de yer alan 495 senaryodan sadece bir tanesinin geçerli kalmasına yol açarsa, bazı maçlar bundan önce kesinleşebilir.

Bu durumda Uluslararası Futbol Federasyonu, grup aşamasındaki tüm maçlar sona ermeden bile eşleşmeyi resmi olarak açıklayabilir; zira daha sonraki hiçbir sonuç, dağıtım tablosundaki bu gidişatı değiştiremeyecektir.