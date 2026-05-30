Bayer 04 Leverkusen v Pisa SC - Pre-Season Friendly
Jonas Rütten

Çeviri:

En iyi üç aday da piyasadan çekildi mi? Bayer Leverkusen'de teknik direktör arayışında felaket tehlikesi

Bayer Leverkusen, Kasper Hjulmand ile henüz resmi olarak yollarını ayırmadı. Yine de Werkself’in teknik direktörlük pozisyonunda yeni bir düzenleme yapacağı kesin gibi görünüyor. Ancak şu anda uygun bir teknik direktör arayışı, muhtemelen bir fiyaskoya dönüşebilir.

Çünkü Bayer 04'ün favori gösterilen tüm teknik direktör adaylarından eli boş kalabileceğine dair işaretler giderek artıyor. 

İlk olarak Filipe Luis vardı. Sky'a göre, Werkself, Flamengo'da sayısız şampiyonluk kazanarak dikkatleri üzerine çeken Brezilyalıyı ilk tercih olarak belirlemişti. 

Ancak, aynı görüşte olan medya haberlerine göre, Atletico Madrid'de forma giyen eski profesyonel oyuncu, Leverkusen'de çalışmayı reddedip AS Monaco'ya transfer olmaya karar vermiş. Prenslikte, yakında 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Ardından, Crystal Palace'tan Oliver Glasner ve AFC Bournemouth'tan Andoni Iraola, iki potansiyel aday olarak öne çıktı. 

    Iraola, Cherries'te sürekli bir gelişim sağlarken (üç yılda her seferinde yeni bir puan rekoru kırdı ve Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı) ve iyi çalışmasıyla tüm Avrupa'nın ilgisini çekmişken, Glasner geçen Çarşamba günü Eagles ile oynadığı son maçta, 2022'de Eintracht Frankfurt ile kazandığı sansasyonel Avrupa Ligi zaferinden sonra ikinci Avrupa Kupası'nı kazandı. Conference League finalinde Premier League kulübü, Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti.

    Her iki teknik direktör de kulüplerinde sözleşme uzatmama kararı almış ve 1 Temmuz'dan itibaren serbest kalacaklardı - ve Bayer 04'ün her ikisiyle de temasa geçtiği söyleniyor. Kicker dergisi Perşembe günü Leverkusen ile Iraola arasında bir anlaşmanın yakında imzalanacağını ve Simon Rolfes ile Fernando Carro'nun başını çektiği teknik kadronun, Milan ve Glasner'in eski kulübü Crystal Palace gibi güçlü rakiplere karşı üstünlük sağladığını yazmıştı.

    Iraola ile Werkself, agresif bir hücum presine ve hızlı dikey oyuna önem veren bir teknik direktör kazanacaktı. Ayrıca Iraola, Leverkusen'in başarılı teknik direktörü Xabi Alonso ve Arsenal'den Mikel Arteta gibi, San Sebastian'daki çok başarılı teknik direktör yetiştirme merkezi Antiguoko'dan geliyordu.

    Ancak şimdi durum tamamen farklı bir hal alabilir: Zira Iraola, Cumartesi günü tamamen sürpriz bir şekilde görevden alınan Arne Slot'un yerine geçecek en büyük favori olarak aniden Liverpool FC'nin gündemine girmiş durumda. Bu haberi transfer muhabiri Fabrizio Romano verdi. Eğer Reds, Iraola'yı transfer etmek için gerçekten ciddi adımlar atarsa, Anfield Road'daki kulübün cazibesi ve süperstarlarla dolu kadrosu göz önüne alındığında, Werkself'in şansı pek de yüksek olmayacaktır.

    AC Milan, Rangnick ve Glasner'in Avusturya bağlantısını kadrosuna katmak istiyor

    Geriye Glasner seçeneği kalıyor. Yoksa o da artık geçerliliğini yitirdi mi? Bild gazetesi, Iraola’ya yönelik yoğun çabalar sürse de Avusturyalı teknik adamın hâlâ adaylar arasında olduğunu ve nihayetinde ikisinden hangisinin kulübe önce “evet” diyeceğine bağlı olduğunu yazsa da, Glasner konusunda da bir plan değişikliği olduğu anlaşılıyor.

    Çünkü Romano'nun haberine göre, Glasner hafta başında Milano'ya giderek AC Milan ile görüşmelerde bulunacak. Rossoneri, geçen sezonun son maç gününde yaşanan dramatik olayların ardından, genel müdür Giorgio Furlani (47), sportif direktör Igli Tare (52) ve teknik direktör Geoffrey Moncada (39) başta olmak üzere neredeyse tüm kulüp yönetimini kovmuştu. Teknik direktör Massimiliano Allegri de görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Milan, en iyi başlangıç pozisyonuna rağmen Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaçırmıştı.

    Gazzetta dello Sport'a göre Rossoneri, yeni spor direktörü olarak Glasner'in vatandaşı Ralf Rangnick'i istiyor, ancak Rangnick öncelikle Avusturya ile ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak. Glasner'in yanı sıra Matthias Jaissle de Milan'ın boş teknik direktörlük pozisyonu için adaylar arasında yer alıyor.

    Bu durumda Leverkusen, teknik direktör arayışını baştan başlatmak zorunda kalabilir. 

    Bayer Leverkusen ve Xabi Alonso'nun ayrılışından bu yana süren teknik direktör sorunu

    Leverkusen, 2027'ye kadar süren sözleşmesine rağmen Hjulmand'dan ayrılacağını henüz resmi olarak açıklamamış olsa da, Danimarkalı teknik adamın yaz aylarında takımdan ayrılacağı kesin gibi görünüyor. 54 yaşındaki teknik adam, sezonun başlamasından kısa bir süre sonra, çok kısa bir süre içinde sportif yönetim, teknik kadronun bir kısmı ve takımın bir kısmıyla anlaşmazlığa düşen Erik ten Hag'ın yerine görevi devralmıştı. 

    Hjulmand yönetiminde Werkself giderek istikrar kazansa da, yine de Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamadı. DFB Kupası'nda yarı finalde FC Bayern'e yenilerek elenirken, Şampiyonlar Ligi'nde ise FC Arsenal, son 16 turunda en az bir seviye üstteydi ve Leverkusen, Bundesliga sezonunu altıncı sırada tamamladı. Sonuç olarak, Hjulmand'ın işini koruması için bu sonuçlar yetersiz kaldı. 

    Leverkusen özellikle oyun açısından nadiren ikna ediciydi, ayrıca yüksek bedellerle transfer edilen birçok oyuncu, yüksek transfer bedellerinin karşılığını veremedi. Şimdi yeni bir teknik direktörle yeni bir başlangıç yapılacak.