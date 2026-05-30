En iyi üç aday da piyasadan çekildi mi? Bayer Leverkusen'de teknik direktör arayışında felaket tehlikesi

Ardından, Crystal Palace'tan Oliver Glasner ve AFC Bournemouth'tan Andoni Iraola, iki potansiyel aday olarak öne çıktı.

Iraola, Cherries'te sürekli bir gelişim sağlarken (üç yılda her seferinde yeni bir puan rekoru kırdı ve Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı) ve iyi çalışmasıyla tüm Avrupa'nın ilgisini çekmişken, Glasner geçen Çarşamba günü Eagles ile oynadığı son maçta, 2022'de Eintracht Frankfurt ile kazandığı sansasyonel Avrupa Ligi zaferinden sonra ikinci Avrupa Kupası'nı kazandı. Conference League finalinde Premier League kulübü, Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti.

Her iki teknik direktör de kulüplerinde sözleşme uzatmama kararı almış ve 1 Temmuz'dan itibaren serbest kalacaklardı - ve Bayer 04'ün her ikisiyle de temasa geçtiği söyleniyor. Kicker dergisi Perşembe günü Leverkusen ile Iraola arasında bir anlaşmanın yakında imzalanacağını ve Simon Rolfes ile Fernando Carro'nun başını çektiği teknik kadronun, Milan ve Glasner'in eski kulübü Crystal Palace gibi güçlü rakiplere karşı üstünlük sağladığını yazmıştı.

Iraola ile Werkself, agresif bir hücum presine ve hızlı dikey oyuna önem veren bir teknik direktör kazanacaktı. Ayrıca Iraola, Leverkusen'in başarılı teknik direktörü Xabi Alonso ve Arsenal'den Mikel Arteta gibi, San Sebastian'daki çok başarılı teknik direktör yetiştirme merkezi Antiguoko'dan geliyordu.

Ancak şimdi durum tamamen farklı bir hal alabilir: Zira Iraola, Cumartesi günü tamamen sürpriz bir şekilde görevden alınan Arne Slot'un yerine geçecek en büyük favori olarak aniden Liverpool FC'nin gündemine girmiş durumda. Bu haberi transfer muhabiri Fabrizio Romano verdi. Eğer Reds, Iraola'yı transfer etmek için gerçekten ciddi adımlar atarsa, Anfield Road'daki kulübün cazibesi ve süperstarlarla dolu kadrosu göz önüne alındığında, Werkself'in şansı pek de yüksek olmayacaktır.