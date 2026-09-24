Doğu Midlands doğumlu Heskey, Leicester City altyapısından yetişip henüz ilk yılındaki bir stajyerken 17 yaşında A takım debutunu yaptı. Sonrasında onu durdurmak mümkün olmadı; Leicester, düzenli olarak forma giydiği ilk tam sezonunda yeniden Premier League’e yükseldi.

En üst seviyede fırtına gibi esmeye başladıktan sonra, O’Neill kulübede takımın başındayken, güçlü santrforun uzaktan hayran bakışları çekmesi uzun sürmedi. İngiltere formasıyla çıktığı 62 maçın ilki 1999’da geldi; ardından bir sonraki yıl o dönem rekor kıran 11 milyon sterlinlik (15 milyon dolar) transferle Merseyside’a taşındı.

Robbie Fowler ve Michael Owen için mükemmel bir tamamlayıcı olduğunu kanıtlayan Heskey, Liverpool’daki döneminde FA Cup, League Cup, Community Shield, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası’nı kazandı. Bu kupaların beşi, Fransız teknik adam Houllier’nin kupa zaferleriyle dolu unutulmaz 2001 takvim yılında geldi.

Daha sonra Birmingham, Wigan, Aston Villa, Newcastle Jets ve Bolton formaları giyen Heskey, 2016 yılında 38 yaşındayken futbolu bıraktı. Kariyerini Premier League’de 110 gol atmış, milli takım düzeyinde ise Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupaları’nda sahne almış olarak noktaladı.