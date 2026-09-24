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En iyi teknik direktör kim? Eski İngiltere yıldızı Emile Heskey, geleceğin Premier League teknik direktörlerini bulmaya yardımcı olurken Celtic'in patronunu ve Liverpool efsanesini seçti
Leicester altyapısından yetişen Heskey, Liverpool ile altı kupa kazandı
Doğu Midlands doğumlu Heskey, Leicester City altyapısından yetişip henüz ilk yılındaki bir stajyerken 17 yaşında A takım debutunu yaptı. Sonrasında onu durdurmak mümkün olmadı; Leicester, düzenli olarak forma giydiği ilk tam sezonunda yeniden Premier League’e yükseldi.
En üst seviyede fırtına gibi esmeye başladıktan sonra, O’Neill kulübede takımın başındayken, güçlü santrforun uzaktan hayran bakışları çekmesi uzun sürmedi. İngiltere formasıyla çıktığı 62 maçın ilki 1999’da geldi; ardından bir sonraki yıl o dönem rekor kıran 11 milyon sterlinlik (15 milyon dolar) transferle Merseyside’a taşındı.
Robbie Fowler ve Michael Owen için mükemmel bir tamamlayıcı olduğunu kanıtlayan Heskey, Liverpool’daki döneminde FA Cup, League Cup, Community Shield, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası’nı kazandı. Bu kupaların beşi, Fransız teknik adam Houllier’nin kupa zaferleriyle dolu unutulmaz 2001 takvim yılında geldi.
Daha sonra Birmingham, Wigan, Aston Villa, Newcastle Jets ve Bolton formaları giyen Heskey, 2016 yılında 38 yaşındayken futbolu bıraktı. Kariyerini Premier League’de 110 gol atmış, milli takım düzeyinde ise Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupaları’nda sahne almış olarak noktaladı.
- Chase
Eski İngiltere yıldızı Heskey'nin birlikte çalıştığı en iyi teknik direktörler kimlerdi?
Heskey, kariyeri boyunca çok sayıda büyük başarı kazanmış teknik adamla çalıştı ve Birleşik Krallık genelinde düşük gelirli geçmişlerden gelen kişilere antrenörlük yeterliliklerine ücretsiz erişim sağlayan Chase futbol antrenörlük programıyla bağlantılı olarak konuşurken, bu isimler arasından en iyisini seçmesi istendiğinde GOAL'e şunları söyledi: “Antrenörlük açısından Gerard Houllier derim. En iyi menajer mi? Onu derim, Gerard Houllier'i, bir de Martin O'Neill'ı. Martin çok fazla antrenörlük yapmazdı, bu yüzden eğer antrenörlükten bahsediyorsanız Gerard Houllier derim.
“Yaptığı her şeyde çok titizdi. Çok detaycıydı. Bir ortamdan, çok fazla bilginin ve anlayışın olduğu başka bir ortama gelmek zordu. Ama taşlar yerine oturmaya başladığında, futbol size bambaşka bir seviyede açılıyor.”
Geleceğin Premier League teknik direktörlerini bulmak için tasarlanan program
Heskey, 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselip üçüncü olan İngiltere'nin cumartesi günü UEFA Uluslar Ligi'nde dünya şampiyonu İspanya'ya karşı yeniden sahaya çıkışını tribünden takip edecek isimler arasında yer alacak.
Şu anda 48 yaşında olan eski futbolcu, Üç Aslanlar'ın FIFA'nın amiral gemisi niteliğindeki turnuvasındaki performansının yeni bir nesle futbol antrenörlüğünü kariyer olarak düşünme konusunda nasıl ilham verdiğini konuşmak üzere Chase ile birlikte St George’s Park'taydı.
Chase futbol antrenörlüğü programı, Birleşik Krallık genelinde düşük gelirli geçmişe sahip kişilere giriş seviyesi antrenörlük yeterliliklerine ve profesyonel antrenörlük burslarına tam finansmanlı erişim sunarak daha fazla insanın futbol antrenörlüğüne adım atması için bir yol sağlıyor.
Heskey, Chase'in programının neyi amaçladığı ve neden bu kadar önemli olduğu konusunda şunları söyledi: “Chase futbol antrenörlüğü programı, düşük gelirli insanlara muhtemelen var olduğunu bile düşünmedikleri antrenörlük basamağına ilk adımı atma fırsatı veren harika bir girişim.
“İster geçmişleri nedeniyle olsun, ister maddi açıdan olsun, sebep her ne olursa olsun, artık onlara bu adımı atma fırsatı veriyorlar. İster B seviyesine kadar yükselmek istesinler ister altyapı seviyesinde kalmak istesinler, bunu yapma fırsatını sunuyor.
“Bence futbolda büyürken herkes antrenörlerini hatırlar, özellikle de iş altyapıya geldiğinde. Bence Chase'in yaptığı şey, daha fazla yerel antrenöre o basamağa çıkma fırsatı vermek. Kim bilir, belki Premier League'e kadar yükselebilirler.”
Heskey, oyuncuların ve teknik direktörlerin gelişimini yakından takip ediyor
Heskey’nin teknik direktör olarak edindiği tek deneyim nispeten kısa sürdü; Kasım 2021’de geçici olarak Leicester City Kadın Takımı’nın başına geçti. Bu görevde sadece bir maçta takımın başında yer aldı ve o günden bu yana Futbol Federasyonu (FA) ile Profesyonel Futbolcular Birliği’nde (PFA), England Elite Coach Programme’in (EECP) bir parçası olarak çalıştı.
Oyununu her seviyesini ve alt kademelerden yükselen isimleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Oğullarından ikisi, Jaden ve Reigan, Manchester City akademi sisteminin sunduğu tesislerden ve uzmanlıktan faydalanıyor.
Chase futbol antrenörlüğü programı hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme
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