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‘En iyi takım kazandı!’: Thierry Henry, İspanya için övgü dolu değerlendirmede bulundu ve onları neden kimsenin durduramadığını açıkladı
Kolektif zafer, bireylerin önüne geçer
Henry taktik analizden kaçınan biri hiç olmadı ve eski Arsenal ile Barcelona ikonunun şimdi de İspanya'nın uluslararası arenadaki son dönemdeki üstünlüğüne dair övgü dolu bir değerlendirme yaptığı görüldü. Bu üstünlük dönemi, Euro 2024'ün finalde İngiltere'ye karşı alınan galibiyetle kazanılmasını, ardından da yarı finalde Fransa'yı 2-0 yenip finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek gelen Dünya Kupası zaferini kapsıyor. İspanyol yayın organı As'a verdiği kapsamlı röportajda Henry, mevcut yapının gerçek gücünün herhangi bir süper yıldızdan değil, gruptan geldiğinin altını çizdi.
Zirveye çıkan yolculuklarını değerlendirirken Henry, bu başarının belirli bir futbol kültürünün zaferi olduğunu vurguladı. Fransız isim, bu takımı bireysel sihir anlarına bel bağlayan diğer ülkelerden ayıranın uyum olduğunu söyledi. Röportaj sırasında zaferle ilgili görüşünü şu sözlerle anlattı: "Bunu o zaman da söylemiştim: bu bir takım. Yıldız takımın kendisi. Bildiğiniz gibi, İspanya'ya karşı tüm büyük maçları kaybettim. Tüm takımı saymayacağım ama ben bunu gördüm; hepimiz bunu her zaman gördük. Bunu sürekli söylüyorum: çalışma şekilleri, kimlikleri, felsefeleri ve bireyselliklerin önüne koydukları takım anlayışı şimdi onlara ödülünü getirdi. Dünya Kupası'nı en iyi takım kazandı ve kimse aksini söyleyemez. Bu bir ustalık dersiydi."
- Getty Images
Topa sahip olarak savunma sağlamlığı
İspanya, Dünya Kupası boyunca yalnızca akıcı hücum oyunu ya da ezici topa sahip olma oranıyla izleyenleri etkilemekle kalmadı; savunmadaki sağlamlığı da en az bunun kadar ürkütücüydü. La Roja, turnuva boyunca oynadığı sekiz maçta sadece bir gol yedi. Bu tek gol de Belçika’yı çeyrek finalde 2-1 yendikleri maçta geldi.
Fransız isim, savunmadaki başarılarının işleyişini anlatarak eleştirmenlerin çoğu zaman İspanya’nın 90 dakika boyunca aslında ne kadar az alan verdiğini gözden kaçırdığını öne sürdü. Henry, bu taktik noktayı şu sözlerle detaylandırdı: “İnsanlar yenilen tek golden ya da münferit detaylardan bahsediyor ama İspanya’nın tüm turnuva boyunca kalelerinde yalnızca 10 şut gördüğüne neredeyse eminim. Eğer iyi baskı yapar ve rakibin kalenizden uzak kalmasını sağlarsanız, olan budur.”
Top siz oynamanın kâbusu
Henry ayrıca, İspanya’ya karşı oynamanın rakip futbolcular üzerinde yarattığı psikolojik ve fiziksel yıpranmaya da değinerek, onların sahadaki iki yönlü üstünlüğüne duyduğu büyük hayranlığı dile getirdi. Böylesine etkileyici bir güce karşı mücadele etmenin ne kadar zor olduğu sorulduğunda, eski Fransa forveti şu itirafta bulundu: “İnsanlar İspanya hakkında konuştuğunda beni her zaman şaşırtan şey şu; ‘İspanya’ya karşı oynuyorsan şunu ya da bunu yap’ deniyor. Ama top sizde değilken topsuz futbol oynamak zorundasınız. Peki bunu böyle bir takıma karşı nasıl yapacaksınız?”
Henry, “Turnuvada çok fazla şey vardı ama İspanya hem topluyken hem de topsuzken oyuna hükmetti” diye ekledi. “Onları izlemek bir harika. Hatta aslında karşılaşmak istemediğim tek takım onlardı çünkü bu çok zor ve onlara karşı her zaman zorlandık.” Nitekim, İspanya’nın Fransa karşısındaki son dönemdeki üstünlüğü büyük turnuvalarda açıkça ortada. Buna Euro 2024 yarı finalindeki 2-1’lik galibiyet, 2024-25 Uluslar Ligi yarı finalindeki nefes kesen 5-4’lük zafer ve Dünya Kupası yarı finalindeki belirleyici galibiyet damga vurdu.
- AFP
Bir sonraki mücadele Wembley'de başlıyor
İspanya'nın bir uluslararası kupa daha kazanma hedefi, bu cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda İngiltere'ye karşı oynanacak merakla beklenen Uluslar Ligi açılış maçıyla yeniden başlıyor. İspanya, son üç edisyonun her birinde finale yükselerek turnuvanın en baskın güçlerinden biri olarak organizasyona giriyor; 2022-23 sezonunda kupayı kaldırırken, 2020-21 ve 2024-25'te de ikincilik elde etti.
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