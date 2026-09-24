Henry taktik analizden kaçınan biri hiç olmadı ve eski Arsenal ile Barcelona ikonunun şimdi de İspanya'nın uluslararası arenadaki son dönemdeki üstünlüğüne dair övgü dolu bir değerlendirme yaptığı görüldü. Bu üstünlük dönemi, Euro 2024'ün finalde İngiltere'ye karşı alınan galibiyetle kazanılmasını, ardından da yarı finalde Fransa'yı 2-0 yenip finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek gelen Dünya Kupası zaferini kapsıyor. İspanyol yayın organı As'a verdiği kapsamlı röportajda Henry, mevcut yapının gerçek gücünün herhangi bir süper yıldızdan değil, gruptan geldiğinin altını çizdi.

Zirveye çıkan yolculuklarını değerlendirirken Henry, bu başarının belirli bir futbol kültürünün zaferi olduğunu vurguladı. Fransız isim, bu takımı bireysel sihir anlarına bel bağlayan diğer ülkelerden ayıranın uyum olduğunu söyledi. Röportaj sırasında zaferle ilgili görüşünü şu sözlerle anlattı: "Bunu o zaman da söylemiştim: bu bir takım. Yıldız takımın kendisi. Bildiğiniz gibi, İspanya'ya karşı tüm büyük maçları kaybettim. Tüm takımı saymayacağım ama ben bunu gördüm; hepimiz bunu her zaman gördük. Bunu sürekli söylüyorum: çalışma şekilleri, kimlikleri, felsefeleri ve bireyselliklerin önüne koydukları takım anlayışı şimdi onlara ödülünü getirdi. Dünya Kupası'nı en iyi takım kazandı ve kimse aksini söyleyemez. Bu bir ustalık dersiydi."