"En iyi oyuncu olması gerekmez" - Rekor golcüsü Kylian Mbappé, Fransa için doğru kaptan mı?

Bir kaptanın her zaman çizgiye sadık kalmak ve herhangi bir tartışmaya yol açmamak için elinden geleni yapması gerektiği söylenebilir. Mbappé’nin Zinedine Zidane yönetimindeki yeni dönemde kaptanlık görevini üstlenmek için ideal aday olup olmadığı sorulduğunda, BetVictor Online Casino ile yaptığı röportajda GOAL’a konuşan Fransız futbolcu Aliadiere şunları söyledi: “Kaptan mutlaka en iyi oyuncu olmak zorunda değil, en sesini yüksek çıkaran da olmak zorunda değil. Bence kaptan, örnek teşkil eden, doğru yolu gösteren biri olmalı.

“Ayrıca, basına nasıl konuştuğun, imajını nasıl yansıttığın, teknik direktörün, takım arkadaşların ve her şey hakkında nasıl konuştuğun da önemli; sadece ortamı sakinleştirmeye çalışmalısın.

“Çünkü her şey yolunda giderken kaptan olmak, herkesin yapabileceği bir şey, değil mi? Asıl kaptanlık, işler biraz zorlaştığında ortaya çıkar; tüm bunlarla nasıl başa çıktığına bağlıdır. Yani, evet, bu soruya cevap vermek gerekirse, emin değilim, gerçekten bilmiyorum.

“Örnek olarak, oyun tarzı, çalışma şekli, yaptığı her şey, evet. Maçtan sonra, duyguların açıkça yüksek olduğu anlarda yaşanan birkaç olay var; teknik direktörün taktiğini eleştirebilir ya da bunun gibi birkaç şey yapabilir. Her ne kadar bunun doğru yol olduğunu düşünseniz de, Dünya Kupası yarı finalini kaybettikten hemen sonra basına bunları söylemek, bence pek de iyi bir hamle değildi çünkü bu sadece yangına körükle gitmekten başka bir şey değildir.

“Herkes bir şeylerin ortaya çıkmasını, birinin şikayet etmesini, teknik direktörü ya da başka bir takım arkadaşını eleştirmesini ya da bunun gibi bir şeyi bekliyor. Bu yüzden bence orada senin rolün, ortalığı sakinleştirmeye çalışmak ve soğukkanlılığını kaybetmeden olabildiğince gerçekçi davranmaktır.

“Bence kaptan olması için pek çok neden var ve bence o yıllar boyunca Didier Deschamps ile harika bir ilişkisi vardı; ayrıca sahada harika bir lider. Saha dışında ise, bilirsiniz, hepimiz hayal kırıklığıyla farklı şekillerde başa çıkarız ve bu onun başa çıkma yöntemiydi; ama evet, yine de kaptanlık için doğru kişi olduğunu düşünüyorum.”