Flick, ikinci yarıdaki tempo düşüşünden hiç memnun kalmadı ve oyuncularından maçları daha iyi yönetmelerini istedi.

Barcelona teknik direktörü, maç sonrası basın toplantısında, "En iyi maçımız değildi" itirafında bulundu. "Harika bir başlangıç yaptık ama sonra ikinci yarıda biraz zorlandık. Skor 3-0'ken daha sakin olmalıyız. Elbette, bu maçtan sağ çıkmak gelişmemize yardımcı oluyor. Daha iyi yapmamız gereken durumlar var. Bunu takıma söyleyeceğiz ve sıradaki maça odaklanacağız."

Flick, Levante'nin ilk golünde sorumluluğu üstlendi ve geciken bir oyuncu değişikliğinin takımına pahalıya mal olduğunu açıkladı. "İlk gol benim hatamdı" dedi. "Bu benim hatamdı çünkü bir değişiklik yapmak istiyorduk ama ben bir sonraki duraklamaya kadar beklememizi söyledim ve sonra bu oldu."

Teknik adam, oyuncularını kapsamlı bir değerlendirmenin beklediğini doğruladı. "Bu maçı analiz edeceğiz ve neyi daha iyi yapmamız gerektiğine bakacağız. Bu; pozisyon alma, paslar, oyuncular arasındaki bağlantılarla ilgili" diyen Flick, ardından sezon başındaki kusursuz formlarına değindi. "Maçlar kolaymış gibi görünüyor ama öyle değil, biz sadece iyi oynadık."



