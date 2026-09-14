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"En iyi maçımız değildi" - Hansi Flick, Levante karşısında alınan 4-2'lik galibiyete rağmen La Liga'daki kusursuz başlangıcı sürdürmelerine karşın Barcelona yıldızlarına uyarıda bulundu
Valencia'da geç korku
Katalan devi, Estadio Ciudad de Valencia'da bir rahat galibiyete daha ilerliyor gibi görünüyordu. Genç oyuncu Xavi Espart, beş dakika içinde A takımındaki ilk golünü attı; ardından Lamine Yamal, Raphinha'nın mükemmel hazırlık oyunundan sonra yakın mesafeden farkı ikiye çıkardı.
Yamal daha sonra ikinci yarının başlarında kazanılan penaltıyı gole çevirerek konuk ekibi üç farklı üstünlüğe taşıdı, ancak ev sahibi ekip kısa sürede sert bir geç dönüşe imza attı. Ivan Romero, bitime 10 dakikadan biraz fazla kala Espart'ın hatasını değerlendirerek farkı bire indirdi.
Roger Brugue, 88. dakikada attığı golle lig lideri için gergin bir finalin zeminini hazırladı. Ancak oyuna sonradan giren Karim Adeyemi, uzatma dakikalarında üç savunmacıyı geçip harika bir bireysel gol atarak baskıyı sonunda azalttı ve puanları getirdi.
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Flick suçu üstlendi
Flick, ikinci yarıdaki tempo düşüşünden hiç memnun kalmadı ve oyuncularından maçları daha iyi yönetmelerini istedi.
Barcelona teknik direktörü, maç sonrası basın toplantısında, "En iyi maçımız değildi" itirafında bulundu. "Harika bir başlangıç yaptık ama sonra ikinci yarıda biraz zorlandık. Skor 3-0'ken daha sakin olmalıyız. Elbette, bu maçtan sağ çıkmak gelişmemize yardımcı oluyor. Daha iyi yapmamız gereken durumlar var. Bunu takıma söyleyeceğiz ve sıradaki maça odaklanacağız."
Flick, Levante'nin ilk golünde sorumluluğu üstlendi ve geciken bir oyuncu değişikliğinin takımına pahalıya mal olduğunu açıkladı. "İlk gol benim hatamdı" dedi. "Bu benim hatamdı çünkü bir değişiklik yapmak istiyorduk ama ben bir sonraki duraklamaya kadar beklememizi söyledim ve sonra bu oldu."
Teknik adam, oyuncularını kapsamlı bir değerlendirmenin beklediğini doğruladı. "Bu maçı analiz edeceğiz ve neyi daha iyi yapmamız gerektiğine bakacağız. Bu; pozisyon alma, paslar, oyuncular arasındaki bağlantılarla ilgili" diyen Flick, ardından sezon başındaki kusursuz formlarına değindi. "Maçlar kolaymış gibi görünüyor ama öyle değil, biz sadece iyi oynadık."
Gordon'a destek
Adeyemi'nin maça kazandıran oyuna girişi, yaz aylarında Borussia Dortmund'dan geldikten sonraki üçüncü golüne işaret etti. Onun anında yarattığı etki, doğal olarak Blaugrana forması giyen ve hâlâ gol hesabını açmayı bekleyen bir diğer hücum takviyesi Anthony Gordon ile kıyaslanmasına yol açtı.
Flick, İngiliz forvet üzerindeki artan baskıyı hafifletmek için hızlı davrandı, gol atamamasına rağmen genel katkısını övdü. "Elbette Anthony için şu anda durum bu" dedi Flick. "Bize çok şey veriyor; örneğin topla top kontrolü ve topa sahip olmamızı sağlama konusunda. Bu önemli. Memnunum.
"Forvet olarak gol atmak istersiniz. Umarım çok yakında gol atar, çünkü bu onun da uyum sağlamasına yardımcı olur. Ama mutluyum, bize verdiklerini takdir ediyorum."
- Getty Images Sport
İvmeyi sürdürmek
Barcelona, çarşamba günü Racing Santander karşısında yerel kulvarlara döndüğünde savunmadaki aksaklıklarını gidermeye çalışacak. Katalan ekibi, tüm kulvarlarda çıktığı sadece altı maçta 26 gol atarak hücumda yıkıcı bir form yakaladı.
Hafta içindeki karşılaşmanın ardından Flick'in ekibini gelecek hafta sonu Sevilla deplasmanında zorlu bir sınav bekliyor. La Liga, uzun bir milli ara için duraklamadan önce Barcelona, maksimum puanı alıp yerel kulvardaki avantajını korumak isteyecek.
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