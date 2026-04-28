Görünüşe göre Juventus Torino, milli takım oyuncusu Angelo Stiller'i kadrosuna katmak için kulislerde çalışıyor. Bild gazetesi, VfB Stuttgart'ın orta saha oyuncusunun yaz transfer döneminde Bianconeri'nin en çok istediği isim olduğunu belirtiyor. Buna göre Stiller, krizde olan rekor şampiyonun yeniden yapılanmasında kilit rol üstlenecek.
Çeviri:
En iyi kulüplerin en çok istediği transfer olarak görülüyor: Angelo Stiller yaz aylarında muhteşem bir transfer mi yapacak?
Tuttomercatoweb portalı, Juve'nin Stiller'i kadrosuna katmak için somut adımlar attığını bile bildiriyor. Buna göre, kulüp yetkilileri ile 25 yaşındaki oyuncunun menajeri arasında bir görüşme gerçekleşmiş. Ancak kulüpler arasında henüz bir temas kurulmamış.
Stiller, teknik direktör ve destekçisi Sebastian Hoeneß yönetimindeki VfB'de kilit bir oyuncu ve 2023'teki play-off'larda ligde kalmayı başardıklarından beri Stuttgart'ın başarısının simgesi haline geldi. Ertesi yaz, Stiller yaklaşık beş milyon euroya TSG Hoffenheim'dan Stuttgart'a transfer oldu ve Bundesliga'nın en iyi orta saha oyuncularından biri haline geldi ve Alman milli takımına seçildi. Stiller, Hoeneß ile daha önce FC Bayern'in yedek takımında başarılı bir şekilde çalışmıştı.
- Getty Images
Real Madrid'in Kroos'un yerine Stiller'i gündemine aldığı söyleniyor - VfB'nin devasa bir transfer ücreti talep ettiği belirtiliyor
Stiller'in performansı ve VfB'nin başarıları (şampiyonluk ikinciliği, DFB Kupası zaferi) sayesinde birçok saygın kulüp bu orta saha oyuncusuna ilgi göstermeye başladı. Nitekim geçen yaz Stiller, Real Madrid'e transfer olacağı yönünde yoğun spekülasyonlara konu oldu; zira Toni Kroos'un kariyerini sonlandırması ve Luka Modric'in AC Milan'a transfer olması nedeniyle "Los Blancos"un orta sahasında bir oyun kurucuya ihtiyacı vardı. Premier League'den de Chelsea FC'nin Stiller'i yakından takip ettiği söyleniyor.
Stiller'in VfB ile 2028'e kadar süren sözleşmesinde 36,5 milyon euro tutarında bir çıkış maddesi bulunsa da, kulüp bu maddeyi 2 milyon euro karşılığında oyuncudan satın alabilir ve böylece potansiyel alıcılarla müzakerelerde büyük bir avantaj elde ederek transfer ücretini serbestçe belirleyebilir.
Sport Bild'e göre VfB, Stiller'in hizmetleri için en az 50 milyon euro talep ediyor. Bu meblağ, Juve için ancak "Yaşlı Kadın" Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa karşılanabilir. Şu anda bu konuda dördüncü sırada yer alan ve yolunda giden Juve'nin, Como ve Roma'ya karşı sadece üç puanlık bir avantajı var.
- IMAGO / DeFodi Images
VfB Stuttgart, Stiller'in halefini şimdiden gözüne kestirmiş durumda
Stiller önümüzdeki yaz VfB'den ayrılırsa, Stuttgart kulübü FC Southampton'da forma giyen U21 milli takım oyuncusu Caspar Jander'i ideal halefi olarak gözüne kestirmiş durumda. Geçen yaz 1. FC Nürnberg'den 12 milyon avroya İngiltere'ye transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, Saints ile birlikte Premier League'e yükselme mücadelesini sürdürüyor.
Sezonun bitmesine dört hafta kala Southampton, 76 puanla Championship'te beşinci sırada yer alıyor. Takımın, doğrudan yükselme hakkı veren ikinci sıraya kadar olan farkı dört puan. Bu nedenle, zorlu bir playoff süreci bekliyor. Jander, uzun süre Saints'in vazgeçilmez oyuncularından biri olsa da, Mart ayının başından bu yana dokuz maçın dördünde 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu.
Angelo Stiller: İstatistikler ve Performans Verileri
Kulüp Maçlar Goller Asist VfB Stuttgart 129 7 27 TSG Hoffenheim 52 4 3 FC Bayern II 50 1 8