En iyi kulüplerin en çok istediği transfer olarak görülüyor: Angelo Stiller yaz aylarında muhteşem bir transfer mi yapacak?

Stiller'in performansı ve VfB'nin başarıları (şampiyonluk ikinciliği, DFB Kupası zaferi) sayesinde birçok saygın kulüp bu orta saha oyuncusuna ilgi göstermeye başladı. Nitekim geçen yaz Stiller, Real Madrid'e transfer olacağı yönünde yoğun spekülasyonlara konu oldu; zira Toni Kroos'un kariyerini sonlandırması ve Luka Modric'in AC Milan'a transfer olması nedeniyle "Los Blancos"un orta sahasında bir oyun kurucuya ihtiyacı vardı. Premier League'den de Chelsea FC'nin Stiller'i yakından takip ettiği söyleniyor.

Stiller'in VfB ile 2028'e kadar süren sözleşmesinde 36,5 milyon euro tutarında bir çıkış maddesi bulunsa da, kulüp bu maddeyi 2 milyon euro karşılığında oyuncudan satın alabilir ve böylece potansiyel alıcılarla müzakerelerde büyük bir avantaj elde ederek transfer ücretini serbestçe belirleyebilir.

Sport Bild'e göre VfB, Stiller'in hizmetleri için en az 50 milyon euro talep ediyor. Bu meblağ, Juve için ancak "Yaşlı Kadın" Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa karşılanabilir. Şu anda bu konuda dördüncü sırada yer alan ve yolunda giden Juve'nin, Como ve Roma'ya karşı sadece üç puanlık bir avantajı var.