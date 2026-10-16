Chelsea'nin potansiyelini daha somut bir sonuca dönüştürmek için ne yapması gerektiği sorulan eski Chelsea kanat oyuncusu Nevin, Netbet Casino ile iş birliği kapsamında yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “İşin ilginci, bu soru geçen haftakinden farklı. Çünkü geçen haftaki soru, 3-4-2-1 dizilişinde oynayacağı belli olan savunma üçlüsüyle ilgiliydi.

“Alonso bu dizilişi uyarlayacaktır ama oynamak istediği düzen bu. Savunma üçlüsünün iyi olması gerekiyor. Dörtlü orta sahanın kanat bekleri, ilginç biçimde takımın en önemli oyuncuları. Çünkü iki görevi birden yerine getirmeleri, bunu iyi yapmaları ve bu işin uzmanı olmaları gerekiyor. Bence elinde bu görevi yapabilecek oyuncular var. Kesinlikle.

“Üçlü savunmada bazen tek başınıza kalırsınız. Zaman zaman kendinizi bire bir pozisyonlarda bulursunuz. Üçlü savunmada bu olur; farklı bir oyun biçimi. Peki, olmaları gerektiği kadar iyiler mi? Hayır, değiller. Buna kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum. O hafta Chelsea'nin savunma üçlüsünde kim oynuyorsa, onların da buna itiraz edeceğini sanmıyorum. Çözmeleri gereken mesele bu.

“Belki de çözüm zaten ellerindedir ama önlerinde Caicedo yoktu. Çünkü Caicedo onlara fazladan bir oyuncu sağlıyor. Orta sahanın merkezindeki altı numara rolünde başka oyuncular da oynayıp görevlerini iyi, düzenli ve hatasız biçimde yerine getirebilir. Ama oyunu okuyan o.

“En iyi hâlindeyken bir başka stoper gibi oynuyor; dördüncü stoperiniz oluyor. Ancak sezon başından itibaren sahada değildi, dolayısıyla bundan yararlanamadılar. Topu kaybettiğinizde geriye dönüp sizi koruyor. Boşluğu görüyor, sorunun nerede olduğunu görüyor.

“Geri döndüğünde takımın daha iyi göründüğü fark edildi, değil mi? Belki de cevaplar zaten oradadır. Ama burada özellikle Caicedo'dan söz ediyorum. Reece James o pozisyonda çok iyi fakat Caicedo hem savunma görevini hem orta sahadaki görevini yerine getirip hem de hücuma katılabilecek fiziksel güce sahip.

“Dolayısıyla Caicedo sakatlanırsa muhtemelen başka bir deneyimli stoper almayı düşünmeleri gerekir. Sağlıklı kalır ve yapabildiklerini sahaya yansıtırsa çözüm aslında zaten ellerinde olabilir.”