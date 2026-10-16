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En iyi hücum üçlüsü, peki Chelsea nasıl Premier League şampiyonluğuna aday olur? Eski Chelsea yıldızı, Moises Caicedo'nun kilit rolünü anlatıyor
Chelsea, hücum oyuncularına büyük paralar harcadı
Dünya futbolundaki pek çok büyük kulübün imrendiği bir hücum hattı kurmak için büyük paralar harcandı. Palmer, 2023'te 40 milyon sterlin (53 milyon dolar) karşılığında Manchester City'den transfer edildi ve PFA Yılın Genç Oyuncusu seçildi. Pedro ise 2025'te 60 milyon sterlinlik (80 milyon dolar) bir anlaşma kapsamında Brighton'dan Batı Londra'ya geldi. Rogers, tarihin en pahalı Britanyalı oyuncusu oldu; 2026 yazında Aston Villa'dan Chelsea'ye 117 milyon sterlin (156 milyon dolar) karşılığında katıldı.
Chelsea'nin kadrosunda ayrıca Brezilyalı genç yetenek Estevao, gelecek vadeden Portekizli genç oyuncu Geovany Quenda, Jamie Gittens, Danny Welbeck ve Emmanuel Emegha gibi isimler de bulunuyor. Xabi Alonso'nun elinde hücum gücü bakımından kesinlikle bol seçenek var.
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Savunmadaki sorunları çözmenin daha zor olduğu anlaşılıyor
Ancak 2026-27'de savunmadaki açıkları kapatmak zor oldu. Dünya Kupası şampiyonu Arjantinli kaleci Emi Martinez, bu sorunun çözümüne yardımcı olması için transfer edildi. Son transfer döneminde ise Fransız stoper Maxence Lacroix için 52 milyon sterlin (69 milyon dolar) harcandı.
Chelsea'nin kadrosunda ayrıca Reece James ve Jordan Henderson gibi İngiltere millî takımı oyuncuları sayesinde önemli bir deneyim bulunuyor. Ancak takım, 2017'den bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğu için mücadele etmesini sağlayacak istikrarı henüz sergileyemedi.
Chelsea nasıl Premier League şampiyonluğu adaylarından biri olur?
Chelsea'nin potansiyelini daha somut bir sonuca dönüştürmek için ne yapması gerektiği sorulan eski Chelsea kanat oyuncusu Nevin, Netbet Casino ile iş birliği kapsamında yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “İşin ilginci, bu soru geçen haftakinden farklı. Çünkü geçen haftaki soru, 3-4-2-1 dizilişinde oynayacağı belli olan savunma üçlüsüyle ilgiliydi.
“Alonso bu dizilişi uyarlayacaktır ama oynamak istediği düzen bu. Savunma üçlüsünün iyi olması gerekiyor. Dörtlü orta sahanın kanat bekleri, ilginç biçimde takımın en önemli oyuncuları. Çünkü iki görevi birden yerine getirmeleri, bunu iyi yapmaları ve bu işin uzmanı olmaları gerekiyor. Bence elinde bu görevi yapabilecek oyuncular var. Kesinlikle.
“Üçlü savunmada bazen tek başınıza kalırsınız. Zaman zaman kendinizi bire bir pozisyonlarda bulursunuz. Üçlü savunmada bu olur; farklı bir oyun biçimi. Peki, olmaları gerektiği kadar iyiler mi? Hayır, değiller. Buna kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum. O hafta Chelsea'nin savunma üçlüsünde kim oynuyorsa, onların da buna itiraz edeceğini sanmıyorum. Çözmeleri gereken mesele bu.
“Belki de çözüm zaten ellerindedir ama önlerinde Caicedo yoktu. Çünkü Caicedo onlara fazladan bir oyuncu sağlıyor. Orta sahanın merkezindeki altı numara rolünde başka oyuncular da oynayıp görevlerini iyi, düzenli ve hatasız biçimde yerine getirebilir. Ama oyunu okuyan o.
“En iyi hâlindeyken bir başka stoper gibi oynuyor; dördüncü stoperiniz oluyor. Ancak sezon başından itibaren sahada değildi, dolayısıyla bundan yararlanamadılar. Topu kaybettiğinizde geriye dönüp sizi koruyor. Boşluğu görüyor, sorunun nerede olduğunu görüyor.
“Geri döndüğünde takımın daha iyi göründüğü fark edildi, değil mi? Belki de cevaplar zaten oradadır. Ama burada özellikle Caicedo'dan söz ediyorum. Reece James o pozisyonda çok iyi fakat Caicedo hem savunma görevini hem orta sahadaki görevini yerine getirip hem de hücuma katılabilecek fiziksel güce sahip.
“Dolayısıyla Caicedo sakatlanırsa muhtemelen başka bir deneyimli stoper almayı düşünmeleri gerekir. Sağlıklı kalır ve yapabildiklerini sahaya yansıtırsa çözüm aslında zaten ellerinde olabilir.”
- Getty
2026-27 sezonunda Avrupa kupalarına katılmak şart
Chelsea, bu sezon oynadığı altı Premier League maçından 10 puan çıkardı ve puan tablosunda altıncı sırada yer alıyor. 2026-27 sezonunda Avrupa kupalarında hiç mücadele etmeyecek olan Chelsea için Alonso ve ekibinin karşılaması gereken asgari beklenti, yeniden Avrupa kupalarına katılmak.
Chelsea, bunun üzerine koymayı hedefleyebilir. Transfer için ayrılabilecek kaynaklar görünüşe göre hiç kıt değil ve Batı Londra devinin yurt içinde ve dışında en prestijli kupalar için mücadele edebilmesi adına birkaç küçük değişiklik yeterli olabilir.
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