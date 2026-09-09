AFP
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'En iyi halinde değil' - Jose Mourinho, Inter galibiyeti sırasında Bernabeu taraftarları tarafından yuhalanan Real Madrid yıldızı Vinicius Junior'ı savundu
Real Madrid, taraftarların hayal kırıklığı yaşadığı maçta Inter'i kıl payı geçti
Kylian Mbappe ve Federico Valverde fileleri havalandırdı; Real Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Inter'i 2-1 mağlup etti. Salı günü üç puanı almasına rağmen, Bernabeu'daki atmosfer maçın son bölümünde Vinicius Junior oyundan alındığında bozuldu. Brezilyalı oyuncu 87. dakikada sahayı, ev sahibi takım taraftarlarının ıslıkları eşliğinde terk etti; dirençli İtalyan savunmasına karşı hücumdaki keskinliğini ortaya koymakta zorlanan forvet için taraftarlar memnuniyetsizliğini böyle gösterdi.
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Mourinho, zorlanan kanat oyuncusunun arkasında duruyor
Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Mourinho, Vinicius'un şu anda formsuz olduğunu kabul etti ancak oyuncunun durmaksızın sürdürdüğü savunma çabasına dikkat çekti. Portekizli teknik adam, kanat oyuncusunun karşılaşmanın son bölümünde sadece yorgunluk yaşadığını vurguladı.
Mourinho, maç sonrası basın toplantısında, "En iyi halinde değil ve bunun farkında" dedi. "Ama maçlara sonuç getiren Vinicius olmak için çok çalışıyor. En iyi halinde olmasa da her zamankinden daha fazla çalışıyor.
"Geriye gelip savunma yapamadığı anlarda bunun sebebi yorgunluktu. Buna çok değer vermem gerekiyor. Bu Vinicius'a büyük saygı duyuyorum. Maçlara etki edip bize maç kazandıracağı zaman gelecek."
Mourinho, Inter'in kanat bekli sistemi nedeniyle ortaya çıkan taktik zorluklara işaret ederek hücum oyuncusunun gidişatı tersine çevirme becerisine olan inancını korudu.
"Çalıştığı sürece her zaman desteğimi alır" diye ekledi. "Takım için çok ama çok çalıştı. Üçlü savunmayla, kanat bekleriyle oynayan bir takıma karşı kanat oyuncuları için oynamak çok zordur.
"Açıkçası solda yaşadığı bire birlerde, Vini en iyi halinde olsa maçı bitirirdi. Ondan beklentimiz bu. Ama her şeyini verdi."
İspanya'nın başkentinde kriz
Son olay, Brezilyalı milli oyuncu için zorlu geçen dönemi daha da ağırlaştırdı. Madrid taraftarlarından sık sık eleştiri alan zorlu bir 2025-26 sezonu geçirdikten sonra Vinicius, bu yaz uzun vadeli geleceğini kulübe bağladı. Ancak yeni sezona başlangıcı, kendi yüksek standartlarının gerisinde kaldı ve beş maçta yalnızca bir gol ile iki asist üretebildi.
Inter maçı, Mourinho'nun takımındaki yapısal sorunları da gözler önüne serdi. Bernardo Silva, Arda Guler ve Eduardo Camavinga'nın cezaları nedeniyle eksik olan Madrid ekibinde teknik patron, Trent Alexander-Arnold'u alışık olmadığı bir rolde, merkez orta sahada kullanmak zorunda kaldı. Mourinho, İngiliz oyuncunun çabasını överek şöyle dedi: "Trent için zor. Ortaya koyduğu çabayı takdir ediyorum ama özellikleri düşünüldüğünde, bekte ya da merkez orta sahada oynamak için gereken spesifik yapı fiziksel olarak tamamen farklı.
"Top kayıpları yaşadı, çünkü önünüzde tüm saha varken oynamakla, arkanızda sahanın yarısı varken oynamak aynı şey değil. Liverpool ve milli takımda birkaç kez orada oynadı ama bu tamamen farklı. Verebileceğinden fazlası yoktu."
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Bernabeu'nun güvenini yeniden kazanmak
Vinicius, Mourinho'nun ekibinin yeniden lig maçlarına döneceği süreçte, talepkâr Real Madrid taraftarının desteğini yeniden kazanmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Real Madrid, cumartesi günü La Liga'da Rayo Vallecano'yu Madrid derbisinde ağırlamaya hazırlanıyor ve bu da Brezilyalı oyuncuya kendi sahasında eleştirilerine yanıt verme konusunda anında bir fırsat sunuyor.
Ardından yaklaşan milli ara nedeniyle Avrupa mesaisi ikinci planda kalacak. Dönüşte Madrid, Serie A devi Roma ile karşılaşmak için İtalya'nın başkentine gidecek. Eski kulübü Inter'i henüz geride bırakmış olan Mourinho, bu maçta eski kulüplerinden bir başkasıyla yeniden karşı karşıya gelecek; Real Madrid ise açılış galibiyetinin üzerine koymaya çalışacak.
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