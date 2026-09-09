Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Mourinho, Vinicius'un şu anda formsuz olduğunu kabul etti ancak oyuncunun durmaksızın sürdürdüğü savunma çabasına dikkat çekti. Portekizli teknik adam, kanat oyuncusunun karşılaşmanın son bölümünde sadece yorgunluk yaşadığını vurguladı.

Mourinho, maç sonrası basın toplantısında, "En iyi halinde değil ve bunun farkında" dedi. "Ama maçlara sonuç getiren Vinicius olmak için çok çalışıyor. En iyi halinde olmasa da her zamankinden daha fazla çalışıyor.

"Geriye gelip savunma yapamadığı anlarda bunun sebebi yorgunluktu. Buna çok değer vermem gerekiyor. Bu Vinicius'a büyük saygı duyuyorum. Maçlara etki edip bize maç kazandıracağı zaman gelecek."

Mourinho, Inter'in kanat bekli sistemi nedeniyle ortaya çıkan taktik zorluklara işaret ederek hücum oyuncusunun gidişatı tersine çevirme becerisine olan inancını korudu.

"Çalıştığı sürece her zaman desteğimi alır" diye ekledi. "Takım için çok ama çok çalıştı. Üçlü savunmayla, kanat bekleriyle oynayan bir takıma karşı kanat oyuncuları için oynamak çok zordur.

"Açıkçası solda yaşadığı bire birlerde, Vini en iyi halinde olsa maçı bitirirdi. Ondan beklentimiz bu. Ama her şeyini verdi."



