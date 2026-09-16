Diaz, Bayern Münih'te son dönemde yaşadığı gol sıkıntısıyla ilgili sessizliğini bozdu ve Allianz Arena'da onu sansasyon haline getiren formu yeniden bulmaya yakın olduğunu vurguladı. 29 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, geçen sezon Almanya'daki ilk yılında gerçekten dikkat çekici bir performans sergileyerek tüm kulvarlarda çıktığı 51 maçta 26 gol ve 23 asistlik etkileyici bir istatistik yakaladı. Ancak 2026-27 sezonu, eski Liverpool oyuncusu için daha zorlu geçti ve yıldız futbolcu ilk altı maçında fileleri yalnızca bir kez havalandırabildi.

Diaz, Bavyera'daki ilk başarısının ardından motivasyonunun düştüğü yönündeki iddiaları hızlıca reddetti. Hücum oyuncusu, skora yansımamış olsa da çalışma disiplininin hâlâ mümkün olan en üst seviyede olduğunu vurguladı. "Ben hep söyledim, istek bende asla eksik olmaz. Daha fazlasını istemek, aç olmak... Bu benim zihniyetim olacak" dedi Diaz, Sky Germany'ye.

"Ben her zaman daha fazlasını istiyorum, her zaman daha fazlasını başarmak istiyorum. Ne olursa olsun... iyi oynamadığım, gol atamadığım zamanlar olabilir ama ben her zaman sahip olduğum her şeyi vereceğim ve takım için her şeyi yapacağım, sahada yüzde 101'imi ortaya koyacağım. Geri kalanı da zamanla, adım adım gelecektir."