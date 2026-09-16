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'En iyi halimi arıyorum' - Bayern Münih yıldızı Luis Diaz, can sıkıcı gol hasretine karşı meydan okuyan bir mesaj gönderdi
Diaz, alışılmadık form düşüşü hakkında konuştu
Diaz, Bayern Münih'te son dönemde yaşadığı gol sıkıntısıyla ilgili sessizliğini bozdu ve Allianz Arena'da onu sansasyon haline getiren formu yeniden bulmaya yakın olduğunu vurguladı. 29 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, geçen sezon Almanya'daki ilk yılında gerçekten dikkat çekici bir performans sergileyerek tüm kulvarlarda çıktığı 51 maçta 26 gol ve 23 asistlik etkileyici bir istatistik yakaladı. Ancak 2026-27 sezonu, eski Liverpool oyuncusu için daha zorlu geçti ve yıldız futbolcu ilk altı maçında fileleri yalnızca bir kez havalandırabildi.
Diaz, Bavyera'daki ilk başarısının ardından motivasyonunun düştüğü yönündeki iddiaları hızlıca reddetti. Hücum oyuncusu, skora yansımamış olsa da çalışma disiplininin hâlâ mümkün olan en üst seviyede olduğunu vurguladı. "Ben hep söyledim, istek bende asla eksik olmaz. Daha fazlasını istemek, aç olmak... Bu benim zihniyetim olacak" dedi Diaz, Sky Germany'ye.
"Ben her zaman daha fazlasını istiyorum, her zaman daha fazlasını başarmak istiyorum. Ne olursa olsun... iyi oynamadığım, gol atamadığım zamanlar olabilir ama ben her zaman sahip olduğum her şeyi vereceğim ve takım için her şeyi yapacağım, sahada yüzde 101'imi ortaya koyacağım. Geri kalanı da zamanla, adım adım gelecektir."
- Getty Images Sport
Kendisinin en iyi versiyonunu arıyor
Kolombiyalı oyuncunun gol hasreti şimdi dört maça çıkmış durumda. Kulübe geldiğinden beri bitiriciliği düşünüldüğünde bu, nadir görülen bir durum. Diaz, Bayern hücumunun öne çıkan isimlerinden biri olarak üzerinde kurulan beklentilerin fazlasıyla farkında, ancak bu döngüyü kırmak için psikolojik olarak pozitif bir yaklaşımı korumaya odaklanıyor. Taktik temellerin yerli yerinde olduğuna ve genel oyununun güçlü kalmaya devam ettiğine inanıyor; şu anda ondan uzak kalan tek şey son vuruş.
"En iyi versiyonumu arıyorum ve yakında bulacağım. O golün bir sonraki maçta geleceğine inanıyorum. Bu yüzden bunun üzerinize yük olmaması için zihinsel olarak da sakin kalmanız gerekiyor. Çalışmaya ve gelişmeye devam etmelisiniz. Bunun sadece fırsatlarımı gole çevirmekle ilgili olduğunu biliyorum. Eksik olan tek şey bitiricilik, sonra her şey güzel olacak," diyen Diaz, kendinden emin konuştu.
Union Berlin'e karşı özel bir tarihçe
Bu kısır seriyi sona erdirme fırsatı, kanat oyuncusu için özel bir anlam taşıyan bir rakip olan 1. FC Union Berlin'e karşı gelecek. Geçen sezon Diaz, başkent ekibine attığı muhteşem golle adından söz ettirmişti; bu vuruş daha sonra Almanya'da 2025 Yılın Golü seçildi. Diaz, söz konusu golden büyük bir sevgiyle bahsederek bunun, oyunda bulduğu saf neşeyi yansıttığını belirtti.
"Kariyerimde attığım en iyi gollerden biri. Bir numara mı bilmiyorum ama o golle milli takım için attığımı hatırladığım ve yine inanılmaz olan bir gol arasında. Ama ne zaman izlesem bana büyük keyif veren gollerden biri. Çünkü bana küçükken, çocukken sokakta futbol oynadığım günleri çok hatırlatıyor. Bu, sokak futbolu golüydü. Ve o golü izlemekten gerçekten keyif alıyorum" dedi.
- Getty Images Sport
Bayern'in yıldız isminin önündeki yol
Bayern, Allianz Arena’daki yaklaşan maçlarına hazırlanırken, Diaz üzerindeki baskı da sözlerini sahaya yansıtması yönünde artacak. Union Berlin’e karşı oynanacak yaklaşan maç, kendini affettirmek için mükemmel bir fırsat niteliği taşıyor. İç saha taraftarının desteği ve net bir zihinsel odakla Diaz, gol hasretine son vermeye hazırlanıyor.
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