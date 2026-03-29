Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile FC Bayern Münih arasında oynanacak çeyrek final maçı, birçok taraftar için bir nevi erken final niteliğinde; sporun ötesinde, dünya futbolunun en büyük iki takımı için büyük bir prestij meselesi. Kylian Mbappé de bu önemin farkında.
"En iyi formda!" Real Madrid'den Kylian Mbappe, FC Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde heyecanını dile getirdi
"Evet, elbette Real ile kazanmak istiyorum," dedi Mbappé, TF1 kanalındaki 'Telefoot' programında ve şaka yaparak ekledi: "İspanya'da bazı insanlar benim oynamayacağımdan biraz endişe duyuyorlar; doğrudan Dünya Kupası'na gideceğimi düşünüyorlar. Ama bu son derece önemli. Hâlâ LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde yarışın içindeyiz."
Bayern, Real Madrid'e karşı son maçını 14 yıldan fazla bir süre önce kazanmış olsa da, Mbappe teknik direktör Vincent Kompany'nin takımının gücünün farkında. 27 yaşındaki oyuncu, "Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir takımla karşılaşacağız, muhtemelen şu anda en iyi formda olan takımla" dedi.
Bayern, Real Madrid karşısında son maçında hiç şansı yoktu
İki takım arasında oynanan son dört eleme maçında her zaman "Kraliyetliler" galip gelmiştir ve bu kez de Real, Bayern ile oynayacağı maç öncesinde oldukça rahat görünüyor; zira Mbappé, "Onları yenebilecek bir takım varsa, o da Real Madrid'dir" diyor.
Blancos, teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetiminde eski gücüne kavuştu. Xabi Alonso'nun kovulmasının hemen ardından, ikinci lig takımı Albacete'ye 2-3 yenilerek Copa del Rey'in son 16 turunda elendiklerinde ciddi bir kriz yaşamışlardı. Real Madrid'in yıldızları, Bernabeu'daki kendi seyircileri tarafından sık sık şiddetli yuhalamalara maruz kalmıştı.
Mbappe: "Real Madrid adeta bir din gibi!"
"İspanya'da insanlar tutkulu. Onlar için Real Madrid adeta bir din gibidir," diye açıkladı Mbappe. "Ve Real ile benimle ilgili her şey, konuşma konusu ve spekülasyonlara yol açıyor. Bazen haklı olarak, bazen de haksız olarak."
"Ama eleştirilerle başa çıkabilmek gerekir. Real Madrid'de herkes eleştirildi – Ronaldo, Di Stefano," diye devam eden Mbappe, "neden benim de bundan muaf kalmamam gerektiğini" anlıyor. "Sadece sakin kalmalı, görevine odaklanmalı ve sahadaki performansını iyileştirebileceğini kendine söylemelisin."
FC Bayern - Real Madrid: Son dört karşılaşma
Tarih
Maç
Yarışma
Tur
Sonuç
Çar, 08.05.2024
Madrid - Bayern
Şampiyonlar Ligi
Yarı final
2:1
30.04.2024 Salı
Bayern - Madrid
Şampiyonlar Ligi
Yarı final
2:2
01.05.2018 Salı
Madrid - Bayern
Şampiyonlar Ligi
Yarı final
2:2
Çar, 25.04.2018
Bayern - Madrid
Şampiyonlar Ligi
Yarı final
1:2