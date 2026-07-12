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"En iyi anım değildi" - Jordan Henderson, İngiltere milli takımında yaşadığı talihsiz sakatlık konusunda sessizliğini bozdu ve Dünya Kupası'nda sahalara dönme olasılığını dışlamadı
Tuhaf bir kaza, Meksika’daki kutlamaları gölgeledi
Henderson, 2026 Dünya Kupası sırasında sahalardan uzak kalmasına neden olan talihsiz olay hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Meksika’ya karşı 3-2 kazanılan maçta sahaya çıkmamış olmasına rağmen, Brentford’lu oyuncu, deplasman taraftarlarının önünde sevinç gösterisi yaparken reklam panolarına takılıp düşmesi sonucu hem sarı kart gördü hem de ciddi bir sakatlık geçirdi. Çarpmanın şiddeti o kadar fazlaydı ki, 36 yaşındaki oyuncu Azteca Stadyumu'nda oksijen verilirken sedyeyle sahadan çıkarıldı.
Henderson, koruyucu alçıyla İngiltere kadrosuna geri döndü ve Norveç ile oynanacak çeyrek final maçı öncesinde maç öncesi ısınmalara katıldığı görüldü. Yaralanmasıyla ilgili olarak Henderson, ITV'ye şunları söyledi: "İyiyim, teşekkürler. En iyi anım değildi ama asıl görevimiz oraya gidip kazanmak ve çeyrek finale yükselmekti; bunu başardık, önemli olan da bu."
Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Son birkaç gün biraz zor geçti ama kampa geri döner dönmez arkadaşlarımı gördüm. Harika bir sağlık ekibimiz var, bunun için minnettarım."
- AFP
Kansas City’de ameliyat ve iyileşme süreci
Eski Liverpool kaptanı, kırığı tedavi ettirmek için Meksiko'da ameliyat geçirdikten sonra İngiltere milli takım kampına geri döndü. Bu sakatlık, ailesinde, özellikle de gelişmeleri beklerken uykusuz bir gece geçiren babası Brian'da büyük endişe yarattı. Henderson, tedavisini üstlenen uzmanlara şükranlarını dile getirerek şunları söyledi: "Kansas'taki doktorlar ve cerrahlar da harikaydı, bu yüzden onlara çok minnettarım ve bugün tekrar kadroda yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum."
Turnuvada şu ana kadar sahada kalma süresi sadece 12 dakikayla sınırlı olsa da – grup aşamasında Panama’ya karşı 2-0 kazanılan maçta kısa bir süre sahaya çıkmıştı – Tuchel, deneyimli orta saha oyuncusunu kadroda tutmayı tercih etti.
Saha'ya geri dönüş ihtimali mi var?
Kırığın ciddiyetine rağmen Henderson, turnuva sona ermeden tekrar sahaya çıkma olasılığını resmi olarak reddetmedi. “O köprüye geldiğimizde bakarız,” diye ekleyen Henderson, iyileşme süreci ilerledikçe seçeneklerini açık tuttuğunu ima etti.
Three Lions’ta kalma konusundaki kararlılığı, ailesi tarafından da destekleniyor; ailesi, Henderson’ın erken eve dönmeye niyetli olmadığını doğruladı. Orta saha oyuncusu, alçısı takılı halde kenardan takım arkadaşlarına destek vererek antrenmanlara düzenli olarak katılmaya devam ediyor.
- AFP
İngiltere için bundan sonra ne olacak?
İngiltere, Jude Bellingham’ın attığı iki gol sayesinde uzatmalarda Norveç’i 2-1 yenerek Dünya Kupası yarı finallerine yükselmeyi garantiledi. Şimdi, Üç Aslanlar, Çarşamba günü Atlanta’da oynanacak olan son şampiyon Arjantin ile yapacakları zorlu yarı final maçına tam anlamıyla hazırlanmak zorundalar.
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