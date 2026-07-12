"En iyi anım değildi" - Jordan Henderson, İngiltere milli takımında yaşadığı talihsiz sakatlık konusunda sessizliğini bozdu ve Dünya Kupası'nda sahalara dönme olasılığını dışlamadı

Henderson, 2026 Dünya Kupası sırasında sahalardan uzak kalmasına neden olan talihsiz olay hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Meksika’ya karşı 3-2 kazanılan maçta sahaya çıkmamış olmasına rağmen, Brentford’lu oyuncu, deplasman taraftarlarının önünde sevinç gösterisi yaparken reklam panolarına takılıp düşmesi sonucu hem sarı kart gördü hem de ciddi bir sakatlık geçirdi. Çarpmanın şiddeti o kadar fazlaydı ki, 36 yaşındaki oyuncu Azteca Stadyumu'nda oksijen verilirken sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Henderson, koruyucu alçıyla İngiltere kadrosuna geri döndü ve Norveç ile oynanacak çeyrek final maçı öncesinde maç öncesi ısınmalara katıldığı görüldü. Yaralanmasıyla ilgili olarak Henderson, ITV'ye şunları söyledi: "İyiyim, teşekkürler. En iyi anım değildi ama asıl görevimiz oraya gidip kazanmak ve çeyrek finale yükselmekti; bunu başardık, önemli olan da bu."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Son birkaç gün biraz zor geçti ama kampa geri döner dönmez arkadaşlarımı gördüm. Harika bir sağlık ekibimiz var, bunun için minnettarım."