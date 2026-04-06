En İyi 20: Ronaldo, Toni'nin tahtına oturuyor... Mané ise Kenyonis'in yanına yerleşiyor

Kaleci
Milson (Al-Taawoun): Al-Hilal karşısında iki gol yese de, 6 şutu kurtararak (3'ü ceza sahası içinden) bu haftanın en göze çarpan kalecisi oldu.
Defans
André Gerotto (Al-Taawoun): Al-Hilal karşısında muhteşem bir maç çıkardı ve profesyonel kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol attı.
Ahmed Hegazi (Neom): 11 defansif katkı ile bu haftanın en dikkat çeken savunmacılarından biriydi. 4 şutu engelledi, 4 topu uzaklaştırdı, 5 topu geri kazandı ve 4 ikili mücadelede galip geldi.
Jack Hendry (Al-Ittifaq): Al-Qadisiyah karşısında hem savunma hem de hücumda iyi bir performans sergiledi ve bir gol atarak ideal kadroya girmeyi başardı.
Orta saha
Fabinho (Al-Ittihad): Bu sezon takımının düşüşüne rağmen olağanüstü performansını sürdürüyor. Orta sahada bir duvar gibi durdu ve Diaby'nin kırmızı kart görmesinin ardından büyük çaba gösterdi.
Ziyad Al-Juhani (Al-Ahli): Valentin Atanga'nın yokluğunu iyi değerlendirdi ve her açıdan mükemmel bir maç çıkardı; ileriye ve kilit paslarında %93'lük bir isabet oranı yakaladı.
Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad): Yedek olarak oyuna girdi ve Al-Ittihad'ı Al-Hazm karşısında zorlu bir galibiyete taşıyarak maçın tek golünü attı.
Hattan Bahbari (Al-Khaloud): Bu sezonki iyi performansını sürdürdü ve büyük bir ustalıkla iki golün hazırlayıcısı oldu.
Hücum
Sadio Mané (Al-Nassr): Al-Najma karşısında iki gol atarak mükemmel bir maç çıkardı ve taktiksel rolündeki üstünlüğüyle Al-Nassr'ın galibiyetinde önemli bir faktör oldu.
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): Sakatlığından döndükten sonra tartışmasız maçın yıldızı oldu ve fiziksel ve teknik açıdan muhteşem bir performans sergiledi.
Kenyonis (Al-Qadsia): İki gol atarak, 26 golle Ivan Toni ile birlikte Roshen Ligi gol krallığı sıralamasında zirveye oturdu.