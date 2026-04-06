En İyi 20: Ronaldo, Toni'nin tahtına oturuyor... Mané ise Kenyonis'in yanına yerleşiyor

Portekizli efsane yeniden zirveye çıkıyor

Roshon Profesyonel Ligi'nin 27. haftası, Portekizli efsane Cristiano Ronaldo'nun sakatlığından kurtulup Al-Nassr'ın kaptanı olarak sahalara dönmesi başta olmak üzere birçok önemli olaya sahne oldu.

Al-Nassr, Al-Najma'yı 5-2 mağlup ederken, Al-Hilal kendi seyircisi önünde Al-Taawoun ile 2-2 berabere kaldı. Al-Ahli ise Damak'ı 3-0 mağlup etti.

Ayrıca okuyun... Al-Hilal'ın yıldızlarıyla Enzagi'nin Al-Taawoun şokunun ardından yaptığı
toplantının detayları Ayrıca okuyun... Benzema için... Consesao'nun sözleşmesindeki "gizli madde" Jeddah Union'ı ifşa ediyor

Al-Ittihad ise Al-Hazm'ı tek golle mağlup ederken, Al-Qadisiyah, Doğu Derbisinde Al-Ittifaq'a 2-3 yenildi.


    Turun Yıldızı

    "Koora" editörleri, sergilediği muhteşem performansla herkesi geride bırakarak Ronaldo'yu Roshen Ligi'nin 27. haftasının yıldızı seçti.

    Ronaldo, Al-Qadisiyah'ın Meksikalı forveti Julian Quionnes'in yanı sıra Al-Taawoun'dan Andre Gerotto ve Al-Ittihad'dan Abdulrahman Al-Aboud'u geride bıraktı.


    Neden Ronaldo seçildi?

    Cristiano Ronaldo'nun iki gol atmasının yanı sıra, 27. haftada Suudi Roshen Ligi'nin en göze çarpan yıldızı olarak dikkatleri üzerine çekti. Ceza sahası içindeki akıllı hareketleri, oyunu okuma ve boşlukları değerlendirme konusundaki büyük yeteneği, rakip savunmayı çökertme ve takım arkadaşlarına fırsatlar yaratmadaki belirgin rolüyle, teknik değerini ve saha içindeki belirleyici etkisini bir kez daha kanıtladı.

    Ayrıca okuyun... Puan düşürme mi, küme düşme mi... Mali denetim, Al-Nassr'ı sürpriz bir kararla şok
    etti Ayrıca okuyun... Cristiano Ronaldo'dan yıldızın beş golü ve Roshen'in 100. golünün
    ardından ilk yorum Ayrıca okuyun... Jesus: Ronaldo bencil değil... Bu yüzden onu dinlendirmeyi tercih ettim

    Portekizli yıldızın parlaması sadece gol atmakla sınırlı kalmadı, takımın hücumunu yönetmesine de uzandı. Maç boyunca hem mükemmel pozisyon alışı hem de topsuz hareketleriyle rakip kaleye sürekli tehlike yarattı ve bu da onu maçın gidişatında fark yaratan bir unsur haline getirdi.

    Bu olağanüstü performans, Ronaldo'nun Roshen Ligi'ndeki 100. maçına denk geldi. Bu rakam, takıma katıldığından beri gösterdiği istikrar ve büyük etkisini yansıtıyor. Bu süreçte 97 gol atan Ronaldo, kısa sürede turnuvanın tarihindeki en önemli yıldızlardan biri olarak yerini sağlamlaştırmaya devam etti.

    "Koora", daha önce Arap dünyasının önde gelen spor sitesinin editörlerinin seçimi temelinde yapılan titiz bir puanlama sistemi aracılığıyla sezon boyunca en iyi 20 oyuncuyu belirlediğini duyurmuştu.

    Bu, yarışmanın ikinci sezonu olup, ilk sezonunda Salem Al-Dossari, Ronaldo ile kıyasıya bir rekabetin ardından, site editörleri ve okuyucuların ortak seçimi sonucunda ödüle layık görülmüştü.

    Tur kadrosuna seçilen her oyuncuya kümülatif sıralamada 1 puan verilirken, turun en iyi oyuncusu 3 puan alır.

    Ronaldo, haftanın yıldızı unvanını aldıktan sonra, 21 puanla, Al-Ahli Jeddah'ın yıldızı İngiliz Ivan Toney ile eşit olarak birinci sıraya yükseldi.


    Cristiano Ronaldo

    21 puan

    1

    İvan Tony

    21 puan

    2

    João Félix

    18 sayı

    3

    Karim Benzema

    15 puan

    4

    Sadio Mané

    12 puan

    5

    Ruben Neves

    12 puan

    6

    Julian Kenyonis

    11 puan

    7

    Theo Hernandez

    10 sayı

    8

    Riyad Mahrez

    10 puan

    9

    Milenković Savić

    7 puan

    10

    Salem Al-Dossari

    5 puan

    11

    Rodgers Martinez

    5 puan

    12

    Kalidou Koulibaly

    5 puan

    13

    Murat Batna

    4 puan

    14

    Kostas Fortounis

    4 puan

    15

    Yannick Carrasco

    4 puan

    16

    Mohamed Simakan

    4 puan

    17

    Marcelo Brozović

    3 puan

    18

    Wenderson Galeno

    3 puan

    19

    Kingsley Coman

    3 puan

    20

  Top 20 Roshen'in 27. haftası için ideal kadro

    Kaleci

    Milson (Al-Taawoun): Al-Hilal karşısında iki gol yese de, 6 şutu kurtararak (3'ü ceza sahası içinden) bu haftanın en göze çarpan kalecisi oldu.

    Defans

    André Gerotto (Al-Taawoun): Al-Hilal karşısında muhteşem bir maç çıkardı ve profesyonel kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol attı.

    Ahmed Hegazi (Neom): 11 defansif katkı ile bu haftanın en dikkat çeken savunmacılarından biriydi. 4 şutu engelledi, 4 topu uzaklaştırdı, 5 topu geri kazandı ve 4 ikili mücadelede galip geldi.

    Jack Hendry (Al-Ittifaq): Al-Qadisiyah karşısında hem savunma hem de hücumda iyi bir performans sergiledi ve bir gol atarak ideal kadroya girmeyi başardı.

    Orta saha

    Fabinho (Al-Ittihad): Bu sezon takımının düşüşüne rağmen olağanüstü performansını sürdürüyor. Orta sahada bir duvar gibi durdu ve Diaby'nin kırmızı kart görmesinin ardından büyük çaba gösterdi.

    Ziyad Al-Juhani (Al-Ahli): Valentin Atanga'nın yokluğunu iyi değerlendirdi ve her açıdan mükemmel bir maç çıkardı; ileriye ve kilit paslarında %93'lük bir isabet oranı yakaladı.

    Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad): Yedek olarak oyuna girdi ve Al-Ittihad'ı Al-Hazm karşısında zorlu bir galibiyete taşıyarak maçın tek golünü attı.

    Hattan Bahbari (Al-Khaloud): Bu sezonki iyi performansını sürdürdü ve büyük bir ustalıkla iki golün hazırlayıcısı oldu.


    Hücum

    Sadio Mané (Al-Nassr): Al-Najma karşısında iki gol atarak mükemmel bir maç çıkardı ve taktiksel rolündeki üstünlüğüyle Al-Nassr'ın galibiyetinde önemli bir faktör oldu.

    Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): Sakatlığından döndükten sonra tartışmasız maçın yıldızı oldu ve fiziksel ve teknik açıdan muhteşem bir performans sergiledi.

    Kenyonis (Al-Qadsia): İki gol atarak, 26 golle Ivan Toni ile birlikte Roshen Ligi gol krallığı sıralamasında zirveye oturdu.