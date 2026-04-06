En İyi 20: Ronaldo, Toni'nin tahtına oturuyor... Mané ise Kenyonis'in yanına yerleşiyor

Cristiano Ronaldo'nun iki gol atmasının yanı sıra, 27. haftada Suudi Roshen Ligi'nin en göze çarpan yıldızı olarak dikkatleri üzerine çekti. Ceza sahası içindeki akıllı hareketleri, oyunu okuma ve boşlukları değerlendirme konusundaki büyük yeteneği, rakip savunmayı çökertme ve takım arkadaşlarına fırsatlar yaratmadaki belirgin rolüyle, teknik değerini ve saha içindeki belirleyici etkisini bir kez daha kanıtladı.

Ayrıca okuyun... Puan düşürme mi, küme düşme mi... Mali denetim, Al-Nassr'ı sürpriz bir kararla şok

etti Ayrıca okuyun... Cristiano Ronaldo'dan yıldızın beş golü ve Roshen'in 100. golünün

ardından ilk yorum Ayrıca okuyun... Jesus: Ronaldo bencil değil... Bu yüzden onu dinlendirmeyi tercih ettim

Portekizli yıldızın parlaması sadece gol atmakla sınırlı kalmadı, takımın hücumunu yönetmesine de uzandı. Maç boyunca hem mükemmel pozisyon alışı hem de topsuz hareketleriyle rakip kaleye sürekli tehlike yarattı ve bu da onu maçın gidişatında fark yaratan bir unsur haline getirdi.

Bu olağanüstü performans, Ronaldo'nun Roshen Ligi'ndeki 100. maçına denk geldi. Bu rakam, takıma katıldığından beri gösterdiği istikrar ve büyük etkisini yansıtıyor. Bu süreçte 97 gol atan Ronaldo, kısa sürede turnuvanın tarihindeki en önemli yıldızlardan biri olarak yerini sağlamlaştırmaya devam etti.