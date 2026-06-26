Mixed Zone’da Neuer’e, yedikleri golün sorumluluğunu üstlenip üstlenmeyeceği soruldu. Cevabı tek kelimeden ibaretti: “Hayır.” Sorunun ardından 40 yaşındaki kaleci, bir dakika sekiz saniye süren bir monologda o anla ilgili görüşlerini ayrıntılı olarak açıkladı. İşte Neuer’in açıklamasının tam metni:

"Bu tamamen normal bir kafa vuruşu uzatması ve ben topu yakalamaya çalışıyorum. Tamamen normal bir durum. Daha önce oynamış her kaleci bilir ki, topa bu şekilde konumlanmam ve onu bu şekilde yakalamaya çalışmam gerekir. Bu, bir oyuncunun topa doğru koşması ve birinin diğerinden ayak ucuyla bir adım önce topa ulaşması gibi bir şey. Elbette uzatmaya ve önümde neler olup bittiğine bakıyorum. O, topu her yöne uzatabilir. Dolayısıyla doğal olarak bu uzatmaya odaklanıyorum, topa bakıyorum ve onu yakalamaya çalışıyorum. Elbette onu arkadan hiç göremiyorum. Önümde neler olup bittiğine, topun nerede olduğuna ve topa ne olduğuna bakmam gerekiyor. Bu yüzden onu sadece yakalamak istedim. Bu aynı zamanda en güvenli çözüm olurdu. Eğer ceza sahası içinde, göğüs hizasında topları şapırdatmaya başlasaydım, bu muhtemelen bir kendi kalesine gol olurdu." Neuer’in özeti: Yediğimiz gol “hiçbir şekilde” bir kaleci hatası değildi.