Liverpool FC'nin forveti Hugo Ekitike, TNT Sports ile yaptığı röportajda, takım arkadaşı Florian Wirtz'in Merseyside'daki hayatını "daha kolay" hale getirdiğini söyledi.
Çeviri:
"En çok onunla oynamayı seviyorum!" FC Liverpool'un yıldızı Florian Wirtz'i en sevdiği takım arkadaşı olarak görüyor
"Bu takımda, bence en çok birlikte oynamayı sevdiğim oyuncu o," diyor Ekitike Alman milli oyuncu hakkında. "Diğer oyuncuları da seviyorum, ama forvet olarak oynuyorsanız ve futbolu çok iyi anlayan ve sizinle aynı futbolu oynamak isteyen bir 10 numara varsa, işler daha kolay oluyor."
Ekitike sezon öncesinde Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euroya Reds'e transfer olurken, Wirtz Bayer Leverkusen'den 125 milyon euroya transfer oldu. Fransız oyuncunun dediğine göre, ikilinin birlikte yapacakları çok şey var.
"Ona, birlikte oynarsak büyük şeyler başarabileceğimizi söyledim. O bana topu verirse, ben de ona geri veririm ve sonra bir şeyler olur," dedi Ekitike. "Onunla oynamayı çok seviyorum ve onun tüm sezon boyunca bana birçok asist yapabilecek bir oyuncu olduğunu biliyorum. Yanında seni parlatacak böyle bir oyuncunun olması çok güzel."
Wirtz, Liverpool'da sürekli eleştirilerin hedefinde
Wirtz'in ruhuna merhem olacak sözler, zira Wirtz Liverpool'da sürekli eleştirilere maruz kalıyor ve İngiltere'ye transfer olduğundan bu yana kendisine yöneltilen övgülere henüz tam olarak layık olamadı.
Şu ana kadar Alman milli oyuncu, 37 resmi maçta Reds için altı gol ve sekiz asist kaydetti. Sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Ekitike ise 39 resmi maçta 16 gol attı ve sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.
Florian Wirtz: Performans verileri 2025/26
Yarışma Maçlar Goller Asistler Premier Lig 25 4 3 Şampiyonlar Ligi 8 1 3 FA Kupası 3 1 1 Community Shield 1 - 1