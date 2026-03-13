"En çok onunla oynamayı seviyorum!" FC Liverpool'un yıldızı Florian Wirtz'i en sevdiği takım arkadaşı olarak görüyor

"Bu takımda, bence en çok birlikte oynamayı sevdiğim oyuncu o," diyor Ekitike Alman milli oyuncu hakkında. "Diğer oyuncuları da seviyorum, ama forvet olarak oynuyorsanız ve futbolu çok iyi anlayan ve sizinle aynı futbolu oynamak isteyen bir 10 numara varsa, işler daha kolay oluyor."

Ekitike sezon öncesinde Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euroya Reds'e transfer olurken, Wirtz Bayer Leverkusen'den 125 milyon euroya transfer oldu. Fransız oyuncunun dediğine göre, ikilinin birlikte yapacakları çok şey var.

"Ona, birlikte oynarsak büyük şeyler başarabileceğimizi söyledim. O bana topu verirse, ben de ona geri veririm ve sonra bir şeyler olur," dedi Ekitike. "Onunla oynamayı çok seviyorum ve onun tüm sezon boyunca bana birçok asist yapabilecek bir oyuncu olduğunu biliyorum. Yanında seni parlatacak böyle bir oyuncunun olması çok güzel."