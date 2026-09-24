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“En çok kupa kazanan benim!”: Fabian Ruiz, kupalarla dolu sezonun ardından Ballon d'Or zaferi için iddiasını ortaya koydu
Bireysel hedefler, kolektif başarının itici gücü oluyor
Ruiz, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde son derece başarılı bir dönemin ardından dünya futbolunun zirvesine ulaşma arzusunu dile getirmekten çekinmiyor. Son 12 ayda İspanyol orta saha oyuncusu, Paris Saint-Germain ile Ligue 1, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazanırken, buna ek olarak bu yaz İspanya ile Dünya Kupası'nı da kaldırarak eşi benzeri olmayan bir kupa koleksiyonu oluşturdu.
Ruiz, Radioestadio Noche'ye verdiği röportajda, “Ballon d'Or'da mümkün olan en yükseği hedeflemeyi umuyorum... Mücadelede olan neredeyse tüm kupaları kazandım” dedi. Eski Napoli oyuncusu, son dönemde kazandığı kupaların fazlalığına güçlü şekilde yaslanıyor ve yarışta en büyük artısının kazanan takımlar üzerindeki etkisi olduğunu öne sürüyor. Bu noktayı ayrıca, “En çok şampiyonluk kazanan benim ama kampanyayı başkalarına bırakıyorum” sözleriyle vurguladı. Bu dengeli yaklaşım, agresif bir medya kampanyasına ihtiyaç duymadan sahip olduğu özgüveni ortaya koyuyor.
- Getty Images Sport
Ödüllerdeki hücum yanlılığına meydan okumak
PSG'nin yıldızı, AS'e konuşurken düşüncelerini biraz daha açtı ve kendi profilindeki bir oyuncunun neden Ballon d'Or'u kazanmayı hayal edemeyeceğini sorguladı. Ruiz, Fransız şampiyonunun kilit isimlerinden biri oldu; bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda oynanan sekiz maçın tamamında görev aldı ve bireysel takibine devam ederken bir gol ve iki asistlik katkı verdi.
Ruiz, AS'e şunları söyledi: "Ballon d'Or mu? Eh, neden olmasın? Gerçek şu ki takım olarak en başarılı oyuncu ben oldum. Son yıllarda yedi tane kazandığıma inanıyorum. Ballon d'Or, her oyuncunun kazanmayı hayal ettiği çok güzel bir ödül. İnsanların benim hakkımda konuşmasından, çalışmamın takdir edilmesinden mutluyum. Sonrasında sıralamada olabildiğince yukarıda bitirmeye çalışacağım ve neden bunun hayalini kurmayayım? Bir savunmacının ya da kalecinin de bir hücum oyuncusu kadar önemli olduğuna inanıyorum. Son yıllarda Modric ve Rodrigo'nun bunu başardığını gördük."
Rakamları perspektife oturtmak
Bazıları onun yorumlarını iddialı bulsa da, Ruiz kupa sayısına ilişkin istatistiklerin her şeyi anlattığında ısrar ediyor. Bu prestijli ödülü hedefleyen orta saha oyuncusu, Ballon d'Or'u kazanarak Paris Saint-Germain tarihinde bunu başaran yalnızca üçüncü oyuncu olmayı amaçlıyor; 2021'de Lionel Messi'nin ve geçen yıl Ousmane Dembele'nin ardından. Ayrıca Alfredo Di Stefano, Luis Suarez ve Rodri ile birlikte bu kupayı kazanan sadece dördüncü İspanyol olmayı da hedefliyor.
Medya görevleri sırasında sözlerine, "Umarım bir gün ben de bireysel bir ödül kazanabilirim... bu yıl en fazla kupa kazanan benim" diye devam etti. Ruiz, kendisini kazanan bir oyuncu olarak öne çıkararak anlatıyı yalnızca gol sayısı ölçütlerinden uzaklaştırıp zafere toplam katkıya çekmeye çalışıyor.
- Getty Images Sport
Zaferin arkasındaki mütevazı temel
Artan statüsüne ve Ballon d’Or’u kamuoyu önünde hedeflemesine rağmen Ruiz, ayakları yere basan biri olarak yetiştiği hayata içten bir saygı duruşunda bulunuyor: “Olduğum her şeyi ve başardığım her şeyi anneme, benim için yaptığı her şeye borçluyum.” 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Londra’da düzenlenecek tören yaklaşırken İspanyol oyuncu, üst düzey teknik becerileriyle eşi benzeri olmayan kupa koleksiyonunun birleşiminin, seçmenleri gerçekten dünyanın en iyi oyuncusu olduğuna ikna etmeye yeteceğini umacak.
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