Ruiz, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde son derece başarılı bir dönemin ardından dünya futbolunun zirvesine ulaşma arzusunu dile getirmekten çekinmiyor. Son 12 ayda İspanyol orta saha oyuncusu, Paris Saint-Germain ile Ligue 1, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazanırken, buna ek olarak bu yaz İspanya ile Dünya Kupası'nı da kaldırarak eşi benzeri olmayan bir kupa koleksiyonu oluşturdu.

Ruiz, Radioestadio Noche'ye verdiği röportajda, “Ballon d'Or'da mümkün olan en yükseği hedeflemeyi umuyorum... Mücadelede olan neredeyse tüm kupaları kazandım” dedi. Eski Napoli oyuncusu, son dönemde kazandığı kupaların fazlalığına güçlü şekilde yaslanıyor ve yarışta en büyük artısının kazanan takımlar üzerindeki etkisi olduğunu öne sürüyor. Bu noktayı ayrıca, “En çok şampiyonluk kazanan benim ama kampanyayı başkalarına bırakıyorum” sözleriyle vurguladı. Bu dengeli yaklaşım, agresif bir medya kampanyasına ihtiyaç duymadan sahip olduğu özgüveni ortaya koyuyor.