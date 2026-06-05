Ancak haberlere göre İtalya ve İngiltere'den diğer tanınmış kulüpler de bu yarışta yer alıyor. Bununla birlikte, ilgilenen kulüpler arasında başı çeken, çabalarını büyük ölçüde yoğunlaştırdığı görülen İstanbul'lu rekor şampiyonu Türk kulübü.
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En çok aranan transfer hedefi olduğu söyleniyor! Galatasaray'ın Bundesliga'dan gelen büyük yeteneği kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği iddia ediliyor
Sarı-Kırmızılıların yetkilileri, eski Nürnberg oyuncusunu Main Nehri kıyısına transferinden önce de radarlarına almışlardı; onunla irtibatlarını hiç koparmadılar ve şimdi onu mutlak bir transfer hedefi olarak görüyorlar.
Bundesliga ve milli takımdaki sportif gelişiminin yanı sıra, Galatasaray stratejik bir kartını da masaya koyuyor: Geçen sezondan itibaren Süper Lig'de sıkılaştırılan ve kadroda en fazla 14 yabancı oyuncuya izin veren yabancı oyuncu kuralı, üst düzey yerli oyuncuları son derece değerli hale getiriyor.
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Uzun için henüz teklif alınmadı
İstanbul'dan gelen tekliflere rağmen, transferin yakın zamanda gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. Ne Galatasaray ne de diğer potansiyel alıcılar, Eintracht'a şu ana kadar somut bir teklif sunmadı.
Profesyonel futbolcu da kartlarını açmıyor ve kariyerinin geleceği hakkında henüz bir karar vermedi. Uzun için şu anda tek önemli şeyin Dünya Kupası olduğu söyleniyor. Bu nedenle, Hessen'den ayrılıp ayrılmayacağı ve nereye gideceği konusunda netlik, turnuva bittikten sonra ortaya çıkacak.
Uzun, kısa süre önce Türkiye formasıyla ilk golünü attı
Bu arada Frankfurt, genç oyuncu için devasa bir talep olduğu için kazançlı bir açık artırmaya hazırlıklı olmalı. Galatasaray'ın yanı sıra diğer Avrupa devleri de bu yarışa katılıyor. AC Milan'ın büyük ilgi gösterdiği bu oyuncuya, şimdi de SSC Napoli de katıldı. Ayrıca, İngiltere Premier Ligi'nden mali gücü yüksek birçok kulüp de bu hücum oyuncusuna göz dikti.
Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile oynadığı ve 4-0 kazandığı son hazırlık maçında milli formasıyla ilk golünü atan 20 yaşındaki Uzun, ilk beş Bundesliga maçında beş gol ve üç asistle muhteşem bir sezon başlangıcı yaptıktan sonra, Kasım ayında bir kas sakatlığı geçirdi ve kısa bir süre sonra Ocak ayında da bir uyluk sakatlığı yaşadı, bu da onu birkaç haftalık bir ara vermeye zorladı.
Mart sonunda 1. FSV Mainz 05 karşısında nihayet sahalara geri döndü. Tüm turnuvalarda oynadığı 28 maçta 10 gol ve 6 asist kaydetti.
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Can Uzun: 2025/26 Sezonu Performans Verileri
Yarışma Maçlar Goller Asistler Bundesliga 21 8 5 Şampiyonlar Ligi 5 2 0 DFB Kupası 2 0 1