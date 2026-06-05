En çok aranan transfer hedefi olduğu söyleniyor! Galatasaray'ın Bundesliga'dan gelen büyük yeteneği kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği iddia ediliyor

Sarı-Kırmızılıların yetkilileri, eski Nürnberg oyuncusunu Main Nehri kıyısına transferinden önce de radarlarına almışlardı; onunla irtibatlarını hiç koparmadılar ve şimdi onu mutlak bir transfer hedefi olarak görüyorlar.

Bundesliga ve milli takımdaki sportif gelişiminin yanı sıra, Galatasaray stratejik bir kartını da masaya koyuyor: Geçen sezondan itibaren Süper Lig'de sıkılaştırılan ve kadroda en fazla 14 yabancı oyuncuya izin veren yabancı oyuncu kuralı, üst düzey yerli oyuncuları son derece değerli hale getiriyor.