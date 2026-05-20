"En çok Alman veya İtalyan ligine uygunum": BVB, Hollanda'dan gelen gol makinesini kadrosuna katmak için yarışıyor

Noordhollands Dagblad gazetesine verdiği röportajda Mijnans, bazı kulüplerin ilgisini doğruladı ancak somut ayrıntıları paylaşmak istemedi. "Henüz çok erken" dedi. "Bence en çok Alman veya İtalyan ligine uyum sağlayabilirim."

BVB'de yaz aylarında Julian Brandt'ın bedelsiz ayrılmasıyla ofansif orta saha pozisyonunda bir yer açılacak. Almanya'dan Bayer Leverkusen'in de Mijnans ile ilgilendiği söyleniyor.

2023 yılında 2,5 milyon euroya Sparta Rotterdam'dan Alkmaar'a transfer olan Mijnans, burada hemen takımın kilit oyuncularından biri haline geldi. Geçen yaz Mijnans aslında PSV Eindhoven'a transfer olmayı hedefliyordu. Ancak AZ bunu engelledi, bunun üzerine Mijnans maaş zammı ve bu yaz büyük bir yabancı kulübe transfer olabileceğine dair söz aldı. Mevcut sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.