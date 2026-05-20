Alkmaar merkezli Hollanda bölgesel gazetesi Noordhollands Dagblad'ın haberine göre, Mijnans olağanüstü bir sezon geçirdi: 26 yaşındaki oyun kurucu, 50 resmi maçta 21 gol ve 9 asist kaydetti; üstüne üstlük AZ ile Hollanda Kupası'nı kazandı.
Çeviri:
"En çok Alman veya İtalyan ligine uygunum": BVB, Hollanda'dan gelen gol makinesini kadrosuna katmak için yarışıyor
Noordhollands Dagblad gazetesine verdiği röportajda Mijnans, bazı kulüplerin ilgisini doğruladı ancak somut ayrıntıları paylaşmak istemedi. "Henüz çok erken" dedi. "Bence en çok Alman veya İtalyan ligine uyum sağlayabilirim."
BVB'de yaz aylarında Julian Brandt'ın bedelsiz ayrılmasıyla ofansif orta saha pozisyonunda bir yer açılacak. Almanya'dan Bayer Leverkusen'in de Mijnans ile ilgilendiği söyleniyor.
2023 yılında 2,5 milyon euroya Sparta Rotterdam'dan Alkmaar'a transfer olan Mijnans, burada hemen takımın kilit oyuncularından biri haline geldi. Geçen yaz Mijnans aslında PSV Eindhoven'a transfer olmayı hedefliyordu. Ancak AZ bunu engelledi, bunun üzerine Mijnans maaş zammı ve bu yaz büyük bir yabancı kulübe transfer olabileceğine dair söz aldı. Mevcut sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.
Mijnans, milli takımdaki ilk maçını hâlâ bekliyor
Mijnans, Alkmaar'da geçirdiği o ek yıla "karışık duygularla" bakıyor. "Kupayı kazandık ve gol ve asistler konusunda kişisel hedeflerime sorunsuz bir şekilde ulaştım. Ama PSV'ye gitseydim, ben de bir şeyler kazanmış olurdum, değil mi? Ve o zaman belki de milli takıma bir adım daha yaklaşmış olurdum."
PSV, Hollanda şampiyonu oldu. Eski U21 milli takım oyuncusu, Elftal'da ilk kez forma giymeyi hâlâ bekliyor. Mijnans zaman zaman gündeme gelse de, teknik direktör Ronald Koeman'ın Dünya Kupası kadrosu için ciddi bir aday olarak görülmüyor.