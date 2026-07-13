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france spainGetty Images
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

"En büyük zorluk" Fransa ve İspanya arasındaki zirveyi kızıştırıyor... Kim bunu aşmayı başaracak?

FEATURES
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
K. Mbappe
O. Dembele
L. Yamal
Fransa
İspanya
ABD

Dünya Kupası yarı finalinde beklenen karşılaşma

Futbolseverler, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nın yarın Salı günü oynanacak yarı final maçında Fransa ile İspanya arasında gerçekleşecek heyecan verici karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

"Marca" gazetesi, yarınki maçın bu merakla beklenen karşılaşmada rekabeti alevlendirecek "en büyük mücadele"ye sahne olacağını belirtti.

İspanya, karşı karşıya olduğu zorluğun boyutunun tam olarak farkında; zira mesele sadece Kylian Mbappé ile sınırlı değil, her ne kadar Fransız milli takım kaptanı Dünya Kupası'nda çok yüksek bir performans sergilese de.

Mesele, Altın Top ödülünü kazanan Ousmane Dembélé ya da turnuvanın en çok asist yapan oyuncusu Oliasi ile de sınırlı değil; bu, hepsinin birleşiminden ibarettir... Fransa’yı Dünya Kupası tarihinin en güçlü hücum gücü haline getiren bir grup olağanüstü forvet.

  • Ateşli bir Fransız saldırı gücü

    Luis de la Fuente’nin takımı, turnuvanın en yüksek gol ortalamasına sahip takımla final biletini belirleyecek kritik bir maça çıkacak. Fransız milli takımı altı maçta 16 gol atarak maç başına 2,67 gol ortalaması yakaladı; tüm maçlarını 90 dakika içinde kazandı ve 110 şut çekti, bunların 47'si kaleyi buldu.

     Daha önce hiçbir takım bu kadar hücumcu oynamamış ya da bu kadar istikrarlı bir şekilde gol atmamıştı. Açılış maçından bu yana, Fransa milli takımı sadece bir kez iki golün altında kalmıştır.

    İsimlere bakıldığında bu hücum gücünün büyüklüğü daha da netleşiyor. Mbappé sekiz, Dembélé ise beş gol attı. İkili, Fransa’nın attığı 16 golün 13’ünü birlikte kaydetti ve bu sayı, turnuvaya katılan diğer tüm takımların toplam gol sayısını neredeyse aştı.

     Real Madrid’in forveti, Messi ile birlikte Altın Ayakkabı ödülü yarışında başı çekiyor (Dembélé’nin de üç asistinin olması bir yana), ancak Fransa’nın potansiyelini sadece Mbappé ile sınırlamak aşırı bir basitleştirme olur.

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  • france Getty Images

    Dünyanın en büyük zorluğu


    Mbappé, Dembélé, Oliisi, Doi, Parkola ve Mateta, 2025/2026 sezonunda kulüplerinde yaklaşık 150 gol attıktan sonra Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandılar.

    ABD'de attıkları goller de eklendiğinde, toplam gol sayıları 165'e yaklaşıyor. Asistleri de hesaba katıldığında, bu altı oyuncu sezon boyunca 200'ün üzerinde doğrudan gol katkısı sağladı.

     Bu istatistik, zorluğun boyutunu ortaya koyuyor. Fransa milli takımı sadece golcü oyunculardan ibaret değil; farklı pozisyonlarda gol atabilen, pas verebilen ve fırsat yaratabilen oyunculara da sahip.

     Deschamps, Mbappé’yi forvet ucunda ya da sol kanatta oynatabilir; Dembélé’yi kanat, oyun kurucu veya sahte forvet olarak kullanabilir; Oliisi’ye derinliklere doğru hareket özgürlüğü verebilir; Parkola ile boşlukları değerlendirebilir; Doi’nin yaratıcılığından yararlanabilir; ya da 192 santimetre boyundaki dev Mateta’yı oyuna sokarak maçın dinamiklerini tamamen değiştirebilir.

    Mbappé, Real Madrid’in sisteminde temel bir dayanak noktasıdır. Kulübüyle sezonu resmi maçlarda 42 golle tamamladı ve Dünya Kupası’nda da sekiz gol daha ekledi.

     Böylece, kulüp ve milli takımdaki toplam gol sayısı 50'ye ulaştı; bu sezonda ayrıca 15 golle Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı unvanını da kazandı. Dünya Kupası'nda da en ölümcül yönünü sergiledi; üç katılımında 20 maçta 20 gol attı ve turnuvanın rekorlarını kırmaya çalışıyor.

     Fransız milli takımında ise istatistikleri gerçekten şaşırtıcı: 104 maçta 101 gol katkısı (64 gol ve 37 asist), yani maç başına 0,97 katkı ortalaması.

    Onun yanında ise daha az göz alıcı ama en az onun kadar etkili olan Dembélé yer alıyor. Paris Saint-Germain ile geçirdiği bir başka verimli sezonun ardından Dünya Kupası’nda beş gol attı ve Mbappé ile birlikte toplam 13 gol üreten bir ikili oluşturuyor.

      Bir de Oliisi var... Bayern Münih’in kanat oyuncusu, turnuvaya damgasını vurmak için gol atmaya gerek duymadı; bunu paslarıyla yapıyor.

    Beş asistle asist lideri konumunda olan Oliisi, bazı tarihi rekorları kırmaya çok yakın. Fransa'nın hücum gücüne anlam katan isim tam da o.

     Almanya’daki sezonu gerçekten olağanüstüydü; tüm turnuvalarda 54 gol katkısıyla sezonu tamamladı ve bu, Avrupa futbolundaki en yüksek rakamlardan biri.

     Böylece Fransa, beş büyük ligin en verimli üç oyuncusunu tek bir hücum hattında bir araya getirdi: Dembélé her 71 dakikada bir, Mbappé her 75 dakikada bir, Oulisi ise her 84 dakikada bir gol katkısı sağladı. Bu gerçekten şaşırtıcı.

    Yedek kulübesine bakıldığında bu üstünlük hissi daha da artıyor; Deschamps’ın takımın hücum gücünü etkilemeden kullanabileceği sayısız seçenek bulunuyor.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İspanya saklanmaya niyetli değil

    İspanya’nın karşı karşıya olduğu zorluk, kimliğini korurken ayakta kalabilmektir. Luis de la Fuente’nin takımı, hiçbir rakibin aşamadığı bir sağlamlıkla yarı finale yükseldi.

     Dünya Kupası boyunca kalelerinde sadece bir gol gördüler; bu gol Belçikalı De Ketelaere'den geldi. Diğer beş takım ise gol atamadı ve Unai Simón'un kalesi önünde sürekli bir hücum tehdidi oluşturamadı.

     Avusturya, Portekiz ve diğer takımlar, savunma sağlamlığını en belirgin özelliklerinden biri haline getiren bir takımla defalarca karşı karşıya geldi. Şimdi bu duvar, son sınavıyla karşı karşıya: Turnuvanın en güçlü hücum gücünü durdurmak.

    Ancak İspanya sadece savunmayı sıkılaştırmaya güvenmiyor; asıl savunma hattı top hakimiyetidir. Dünya Kupası’ndaki en yüksek top hakimiyeti oranı olan %59 ve %91’e varan pas isabet oranıyla İspanya milli takımı, oyunun gidişatını kontrol ederek kalesini koruyor.

    Topa sahip olma süreleri uzadıkça, rakibin kontra atak yapma şansı azalıyor; topu kaybettiklerinde ise, Fransız milli takımının en tehlikeli olduğu senaryoyu önlemek için hemen baskı kurarak topu geri kazanmaya çalışıyorlar.

    Bu kontrol, top kaybı sonrası baskı ve takım ruhu karışımı, İspanya’nın rakiplerine çok az fırsat tanımasını ve turnuva boyunca sadece Belçika’nın tek golle galip gelerek onları yenebilmiş olmasını açıklıyor.

     Fransa karşısında bu planın değişmesi pek olası görünmüyor. Gol atma konusunda en güçlü takıma karşı savunmanın en iyi yolu, Unai Simón’un kalesinin yakınında geri çekilmek değil, Mbappé ve arkadaşlarını topu hücumda kullanmak yerine top peşinde koşarak daha fazla zaman harcamaya zorlamaktır.

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