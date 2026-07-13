"En büyük zorluk" Fransa ve İspanya arasındaki zirveyi kızıştırıyor... Kim bunu aşmayı başaracak?





Mbappé, Dembélé, Oliisi, Doi, Parkola ve Mateta, 2025/2026 sezonunda kulüplerinde yaklaşık 150 gol attıktan sonra Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandılar.

ABD'de attıkları goller de eklendiğinde, toplam gol sayıları 165'e yaklaşıyor. Asistleri de hesaba katıldığında, bu altı oyuncu sezon boyunca 200'ün üzerinde doğrudan gol katkısı sağladı.

Bu istatistik, zorluğun boyutunu ortaya koyuyor. Fransa milli takımı sadece golcü oyunculardan ibaret değil; farklı pozisyonlarda gol atabilen, pas verebilen ve fırsat yaratabilen oyunculara da sahip.

Deschamps, Mbappé’yi forvet ucunda ya da sol kanatta oynatabilir; Dembélé’yi kanat, oyun kurucu veya sahte forvet olarak kullanabilir; Oliisi’ye derinliklere doğru hareket özgürlüğü verebilir; Parkola ile boşlukları değerlendirebilir; Doi’nin yaratıcılığından yararlanabilir; ya da 192 santimetre boyundaki dev Mateta’yı oyuna sokarak maçın dinamiklerini tamamen değiştirebilir.

Mbappé, Real Madrid’in sisteminde temel bir dayanak noktasıdır. Kulübüyle sezonu resmi maçlarda 42 golle tamamladı ve Dünya Kupası’nda da sekiz gol daha ekledi.

Böylece, kulüp ve milli takımdaki toplam gol sayısı 50'ye ulaştı; bu sezonda ayrıca 15 golle Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı unvanını da kazandı. Dünya Kupası'nda da en ölümcül yönünü sergiledi; üç katılımında 20 maçta 20 gol attı ve turnuvanın rekorlarını kırmaya çalışıyor.

Fransız milli takımında ise istatistikleri gerçekten şaşırtıcı: 104 maçta 101 gol katkısı (64 gol ve 37 asist), yani maç başına 0,97 katkı ortalaması.

Onun yanında ise daha az göz alıcı ama en az onun kadar etkili olan Dembélé yer alıyor. Paris Saint-Germain ile geçirdiği bir başka verimli sezonun ardından Dünya Kupası’nda beş gol attı ve Mbappé ile birlikte toplam 13 gol üreten bir ikili oluşturuyor.

Bir de Oliisi var... Bayern Münih’in kanat oyuncusu, turnuvaya damgasını vurmak için gol atmaya gerek duymadı; bunu paslarıyla yapıyor.

Beş asistle asist lideri konumunda olan Oliisi, bazı tarihi rekorları kırmaya çok yakın. Fransa'nın hücum gücüne anlam katan isim tam da o.

Almanya’daki sezonu gerçekten olağanüstüydü; tüm turnuvalarda 54 gol katkısıyla sezonu tamamladı ve bu, Avrupa futbolundaki en yüksek rakamlardan biri.

Böylece Fransa, beş büyük ligin en verimli üç oyuncusunu tek bir hücum hattında bir araya getirdi: Dembélé her 71 dakikada bir, Mbappé her 75 dakikada bir, Oulisi ise her 84 dakikada bir gol katkısı sağladı. Bu gerçekten şaşırtıcı.

Yedek kulübesine bakıldığında bu üstünlük hissi daha da artıyor; Deschamps’ın takımın hücum gücünü etkilemeden kullanabileceği sayısız seçenek bulunuyor.