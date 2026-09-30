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'En büyük sahneye ait' - Harry Kane, Barcelona'ya transferinin fark yaratan Anthony Gordon'ı İngiltere'nin süperstarına dönüştürdüğünü öne sürdü
Gordon ve Alexander-Arnold, Prag'da İngiltere galibiyetine ilham verdi
İngiltere, salı günü İspanya karşısında alınan kaotik 3-2'lik yenilginin ardından toparlanarak Uluslar Ligi'nde kritik bir galibiyet elde etti. Thomas Tuchel'in ekibi, Pavel Sulc'un ilk yarıda kırmızı kart görmesini iyi değerlendirerek Çekya'yı 2-0'lık skorla rahat geçti.
Gordon, devre arasından kısa süre sonra Real Madrid savunmacısı Trent Alexander-Arnold'un kusursuz ortasına kafayı vurarak kilidi açtı. Barcelona forveti, Tuchel yönetiminde müthiş bir form grafiği yakaladı ve milli takım formasıyla çıktığı son üç maçta da ağları havalandırdı.
Kane daha sonra farkı ikiye çıkararak deplasman ekibine üç puanı getirdi. Bu galibiyet, İngiltere'nin La Liga'da forma giyen oyuncularının artan etkisini gözler önüne sererken, yaz aylarında 70 milyon avro (£60m) karşılığında Katalonya'ya yaptığı yüksek profilli transferin ardından en çok parlayan isim Gordon oldu.
- Branislav Racko
Kane, Barcelona'ya transferinin ardından "fark yaratan" Gordon'u övdü
Kane, Gordon'a özel övgüde bulunarak hücum oyuncusunun Newcastle United'a yaptığı cesur transferin çok yönlü oyununu nasıl geliştirdiğine dikkat çekti.
Eski Tottenham forveti, "Bence bazen böyle büyük bir kulübe gitmek size daha fazla öz güven, daha fazla güven veriyor" dedi. "En büyük sahnede oraya ait olduğunuzu hissediyorsunuz ve bence o da bunu İngiltere performanslarına yansıttı."
İngiltere kaptanı, Gordon'ın hücum bölgesindeki belirleyici yaklaşımından büyük ölçüde etkilendi. Kane şöyle ekledi: "Cumartesi günü İspanya'ya karşı olağanüstüydü, bugün de yine fark yaratan isimdi. Sürekli direkt oynamaya ve bizi öne geçirecek kişi olmaya çalışıyordu, ayrıca harika bir bitiricilik örneği gösterdi. Trent'ten harika bir pas geldi ama o vuruşlar kolay değildir ve bunu gerçekten çok iyi yaptı."
Kaptan, Alexander-Arnold için de övgü dolu sözler kullandı; zamanında yaşanan bir sakatlık krizi sonrası Haziran 2025'ten bu yana ilk kez milli takım kadrosuna çağrıldı. Kane, "Trent olağanüstü" dedi. "Ortaları, pas çeşitliliği, ortaları ama bugün savunmada da olağanüstüydü. Trent'in sadece başını eğip çok çalışmaya devam etmesi gerekiyor."
Taktiksel evrimin karşılığını bulan Kane, tarihe biraz daha yaklaşıyor
Gordon’ın yükselen milli takım formu, futbolcu kimliğini yeniden şekillendirmeye yönelik kişisel mücadelesiyle aynı döneme denk geliyor. Hücum oyuncusu daha önce Premier League’de yalnızca hızıyla öne çıkan bir oyuncu olarak haksız şekilde etiketlendiğini kabul etmiş, bu da taktik zekâsını göstermek için Barcelona’ya transfer olmasına yol açmıştı. İngiltere formasıyla sergilediği belirleyici oyun kurucu performanslar, İspanya’ya yaptığı bu kumarın şimdiden karşılığını verdiğini gösteriyor.
Bu arada Kane de kendi tarih payının peşinde. 87 gollü hücum oyuncusu, Peter Shilton’ın 125 maçla kırdığı tüm zamanların forma giyme rekoruna yaklaşırken, milli takımda 100 gole de durmaksızın ilerliyor.
Bayern Münih’in süperstarı, 100 gol hedefiyle ilgili olarak, "Çok fazla ileriyi düşünmeyi sevmiyorum ama tabii ki yaklaşıyor" dedi. "Biliyorsunuz, milli takım için 100 gol atmak şüphesiz özel bir şey olurdu. Rekoru kırdığım zaman sanki daha dünmüş gibi geliyor ve o golü atarken İtalya’da deplasmandaydım."
- Getty Images Sport
Hırvatistan sınavına doğru
İngiltere, bu cumartesi Hırvatistan deplasmanındaki zorlu maçla yoğun dört maçlık Uluslar Ligi fikstürüne kaldığı yerden devam edecek. Tuchel'in kadrosu daha sonra gelecek salı günü Wembley'de Çekya'yı ağırlamak için evine dönecek.
Gordon ve Alexander-Arnold fırsatlarını iyi değerlendirirken, İngiltere teknik direktörünü sevindirici bir ilk 11 tercihi sorunu bekliyor. La Liga'da oynayan ikili, Prag'daki maç kazandıran bağlantılarının yaklaşan iki maçlık seride ilk 11'deki yerlerini sağlamlaştırmaya yetmesini umacak.
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