Kane, Gordon'a özel övgüde bulunarak hücum oyuncusunun Newcastle United'a yaptığı cesur transferin çok yönlü oyununu nasıl geliştirdiğine dikkat çekti.

Eski Tottenham forveti, "Bence bazen böyle büyük bir kulübe gitmek size daha fazla öz güven, daha fazla güven veriyor" dedi. "En büyük sahnede oraya ait olduğunuzu hissediyorsunuz ve bence o da bunu İngiltere performanslarına yansıttı."

İngiltere kaptanı, Gordon'ın hücum bölgesindeki belirleyici yaklaşımından büyük ölçüde etkilendi. Kane şöyle ekledi: "Cumartesi günü İspanya'ya karşı olağanüstüydü, bugün de yine fark yaratan isimdi. Sürekli direkt oynamaya ve bizi öne geçirecek kişi olmaya çalışıyordu, ayrıca harika bir bitiricilik örneği gösterdi. Trent'ten harika bir pas geldi ama o vuruşlar kolay değildir ve bunu gerçekten çok iyi yaptı."

Kaptan, Alexander-Arnold için de övgü dolu sözler kullandı; zamanında yaşanan bir sakatlık krizi sonrası Haziran 2025'ten bu yana ilk kez milli takım kadrosuna çağrıldı. Kane, "Trent olağanüstü" dedi. "Ortaları, pas çeşitliliği, ortaları ama bugün savunmada da olağanüstüydü. Trent'in sadece başını eğip çok çalışmaya devam etmesi gerekiyor."



