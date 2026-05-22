En büyük pişmanlıklar? Michael Owen, David Beckham ve arkadaşlarından oluşan İngiltere’nin “Altın Kuşağı”nın kazanması gereken iki turnuvayı seçti
Owen, 1998 yılında İngiltere milli takımında çarpıcı bir etki yarattı
Owen, 1998 yılında İngiltere milli takımında parladı; o yaz düzenlenen Dünya Kupası’nda 18 yaşında takımın en genç turnuva golcüsü oldu ve ardından son 16 turunda Arjantin’e karşı efsanevi bir gol attı. Söz konusu maç, penaltı atışlarında yaşanan acı bir yenilgiyle sonuçlandı; Three Lions, David Beckham’ın meşhur kırmızı kartının ardından 10 kişi kalmıştı.
Ronaldinho ve Ronaldo, Üç Aslanların hayallerini suya düşürdü
2002 yılına gelindiğinde Sven-Göran Eriksson'un yönetimindeki İngiltere, Owen, Beckham, Ashley Cole ve Steven Gerrard gibi isimlerin yer aldığı yıldızlarla dolu bir kadroya sahipti. Ronaldinho ve Brezilya, Dünya Kupası hayallerini bir kez daha suya düşürdü. Ardından Frank Lampard ve Wayne Rooney, 2004 Avrupa Şampiyonası kadrosuna katıldı, ancak Portekiz karşısında yine penaltı acısı yaşandı. Cristiano Ronaldo ve o ikonik göz kırpışı, iki yıl sonra, 2006'da yine iş başındaydı.
Hangi 'Altın Nesil'in yenilgileri en çok acı verdi?
Potansiyelini hiçbir zaman daha somut bir şeye dönüştürememiş olan Owen için, yukarıda bahsedilen yürek burkan olaylardan hangisi onu en çok hayal kırıklığına uğrattı ve şampiyonluk madalyasını kazanamamış olmanın acısını en çok hissettirdi?
Bu soruya yanıt veren, çevrimiçi kumarhane karşılaştırma sitesi Casino.org'un İngiltere elçisi olan Owen, GOAL'a şunları söyledi: “Aman Tanrım! Şey, beş büyük turnuvada oynadım. Her zaman en iyi takımımızın olduğu düşündüğüm turnuva - ama uykusuz kalıp ‘Ah, kazanmalıydık’ diye düşünmüyorum - 2002’de Japonya’da, sonunda şampiyon olan takıma yenildik, ama o çok, çok iyi bir takımdı.
“Aslında tek bir takımı yenmemiz gerekiyordu. Kura tablosunun diğer tarafında, az önce 5-1 yendiğimiz Almanya vardı. Türkiye ve Güney Kore de vardı ve diğer tarafta yol açılmıştı. Ama bizim tarafımızda Brezilya vardı ki bu bir kabustu. Orada şampiyonluğa bir maç uzaklıkta olduğumuzu neredeyse düşünüyorum.
“98'de, ters gidebilecek her şey ters gitti. Bir kırmızı kart gördük, penaltılarda kaybettik, Arjantin karşısında gayet geçerli bir golümüz iptal edildi. Oradan gerçekten geçmeliydik. 98'de kim bilir ne kadar ileri gidebilirdik.
“2006'da, turnuvanın ortasında sakatlandım ve bu konuda net bir fikrim yok. Portekiz'de oynadığımız maçta bile Portekiz'i yenmemiz gerekirdi. Wazza [Rooney] 15 dakika falan sonra sakatlandı. 1-0 öndeydik. Finalde Yunanistan olabilirmiş. O da bir başka örnek.
“Muhtemelen Portekiz ve Japonya derim, bence gerçekten kazanabileceğimizi düşündüğüm iki turnuva buydu.”
Southgate az kalsın başardı – Tuchel İngiltere ile şampiyonluk kazanabilir mi?
Gareth Southgate, görev süresi boyunca İngiltere’yi yeniden galibiyete taşıyabilecek kişi gibi görünüyordu; bu görevi sayesinde “Sir” unvanını ve kraliyet şövalyeliğini kazandı, ancak Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda yarı final ve finalde başarısızlıklar yaşandı.
Thomas Tuchel, bu teknik direktörlük bayrağını devralan son isim oldu. Eski Bayern Münih ve Chelsea teknik direktörü, seçkin koçluk özgeçmişinde lig şampiyonlukları ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları bulunuyor.
2026 Dünya Kupası kadrosu seçimi ile bazılarının tepkisini çeken Tuchel, Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire ve Trent Alexander-Arnold gibi isimleri kadroya almadı. Ancak Owen ve arkadaşlarının bir zamanlar yaşadığı kıl payı kaçırılan başarılarından ilham alarak, Altın Nesil'in başaramadığını başarabileceğine dair sarsılmaz bir inanca sahip.