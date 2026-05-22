En büyük pişmanlıklar? Michael Owen, David Beckham ve arkadaşlarından oluşan İngiltere’nin “Altın Kuşağı”nın kazanması gereken iki turnuvayı seçti

Potansiyelini hiçbir zaman daha somut bir şeye dönüştürememiş olan Owen için, yukarıda bahsedilen yürek burkan olaylardan hangisi onu en çok hayal kırıklığına uğrattı ve şampiyonluk madalyasını kazanamamış olmanın acısını en çok hissettirdi?

Bu soruya yanıt veren, çevrimiçi kumarhane karşılaştırma sitesi Casino.org'un İngiltere elçisi olan Owen, GOAL'a şunları söyledi: “Aman Tanrım! Şey, beş büyük turnuvada oynadım. Her zaman en iyi takımımızın olduğu düşündüğüm turnuva - ama uykusuz kalıp ‘Ah, kazanmalıydık’ diye düşünmüyorum - 2002’de Japonya’da, sonunda şampiyon olan takıma yenildik, ama o çok, çok iyi bir takımdı.

“Aslında tek bir takımı yenmemiz gerekiyordu. Kura tablosunun diğer tarafında, az önce 5-1 yendiğimiz Almanya vardı. Türkiye ve Güney Kore de vardı ve diğer tarafta yol açılmıştı. Ama bizim tarafımızda Brezilya vardı ki bu bir kabustu. Orada şampiyonluğa bir maç uzaklıkta olduğumuzu neredeyse düşünüyorum.

“98'de, ters gidebilecek her şey ters gitti. Bir kırmızı kart gördük, penaltılarda kaybettik, Arjantin karşısında gayet geçerli bir golümüz iptal edildi. Oradan gerçekten geçmeliydik. 98'de kim bilir ne kadar ileri gidebilirdik.

“2006'da, turnuvanın ortasında sakatlandım ve bu konuda net bir fikrim yok. Portekiz'de oynadığımız maçta bile Portekiz'i yenmemiz gerekirdi. Wazza [Rooney] 15 dakika falan sonra sakatlandı. 1-0 öndeydik. Finalde Yunanistan olabilirmiş. O da bir başka örnek.

“Muhtemelen Portekiz ve Japonya derim, bence gerçekten kazanabileceğimizi düşündüğüm iki turnuva buydu.”