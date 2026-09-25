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'En büyük özelliği' - Raphael Varane, Zinedine Zidane'ın yeni görünümlü Fransa'sından tam olarak ne beklenmesi gerektiğini açıkladı
Fransa için yeni bir dönem başlıyor
Zidane, bu cuma günü resmen Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak görevine başlayacak. Efsanevi orta saha oyuncusu, Fransa'nın başında ilk maçına Türkiye karşısında çıkacak.
Maç öncesinde, eski Madrid yıldızı Varane, Fransız yayın organı L'Equipe'e konuştu. İspanya'nın başkentinde Zidane yönetiminde uzun süre forma giyen 2018 Dünya Kupası şampiyonu, yeni hocanın yöntemlerini analiz etti.
- AFP
Doğal içgüdünün gücü
Varane, eski hocasının ayırt edici özelliğinin ne olduğu sorulduğunda tereddüt etmedi. Eski stoper, Zidane'ın tüm teknik direktörlük felsefesinin temelinde doğal sezginin yattığını belirtti.
"Onun en büyük özelliği mi? Sezgi derim," diye açıkladı Varane. "Bu, onun içinde olan bir şey ama aynı zamanda oyuncularda da bunu fark etmeyi başarıyor; böylece onlar sahada özgürleşiyor ve yaratıcılıklarını kullanıyor."
Mükemmel taktik dengeyi bulmak
Zidane yaratıcı özgürlüğü teşvik etse de taktik açıdan saf biri olmaktan çok uzak. Varane, Fransız teknik adamın takımın yapısal düzenini korumak için savunmada katı bir çalışma temposu talep ettiğini vurguladı.
"Oyuncuların kendilerini rahat hissetmesini sağlıyor," diye ekledi. "Evet, onun en büyük gücü bu. Yaklaşımı temel olarak bir denge bulmakla ilgili. Hücum oyuncularının savunmaya katkı vermesini istiyor, ancak bunu hücum ederken rahatlıklarından ödün vermeden yapmalarını amaçlıyor. Topa sahip olduklarında ise onlara özgürlük tanıyor; içgüdü duygusuna, özellikle vurgulamalıyım, o öngörülemezlik unsuruna güveniyor."
- AFP
Yeni görünümlü Fransa'yı Türkiye sınavı bekliyor
Tüm gözler bu cuma günü kenar çizgisinde olacak; Zidane, bu kazanma mentalitesini yeni kadrosuna aşılamaya çalışacak. Türkiye karşısındaki mücadele, onun milli takım için taktik vizyonuna dair ilk gerçek ipucunu verecek. Türkiye'ye karşı sergilenecek güçlü bir performans, önlerinde duran zorluklar için mükemmel tonu belirleyecektir.
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