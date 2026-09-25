Zidane yaratıcı özgürlüğü teşvik etse de taktik açıdan saf biri olmaktan çok uzak. Varane, Fransız teknik adamın takımın yapısal düzenini korumak için savunmada katı bir çalışma temposu talep ettiğini vurguladı.

"Oyuncuların kendilerini rahat hissetmesini sağlıyor," diye ekledi. "Evet, onun en büyük gücü bu. Yaklaşımı temel olarak bir denge bulmakla ilgili. Hücum oyuncularının savunmaya katkı vermesini istiyor, ancak bunu hücum ederken rahatlıklarından ödün vermeden yapmalarını amaçlıyor. Topa sahip olduklarında ise onlara özgürlük tanıyor; içgüdü duygusuna, özellikle vurgulamalıyım, o öngörülemezlik unsuruna güveniyor."