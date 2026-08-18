"En büyük maceramız başlamak üzere" - Tottenham yıldızı Conor Gallagher ilk bebeğini beklediğini açıkladı

Gallagher ve Kennedy, bugün sevinç dolu kişisel güncellemelerini dünyayla paylaşmak için Instagram'a gitti. Kennedy, çifte köpeklerinin de eşlik ettiği, bir tarlada yan yana durduklarını gösteren altı güzel fotoğraftan oluşan bir seri paylaştı. Görsellerde elinde bir ultrason görüntüsü tuttuğu ve büyüyen hamile karnını kavradığı görülüyor. Fotoğraflara eşlik eden açıklamada Kennedy, "En büyük maceramız başlamak üzere. Baby Gallagher, Ocak 2027." yazdı.

2020'de birlikte olmaya başlayan ve haziranda Mallorca tatili sırasında nişanlanan çift, bu iç ısıtan paylaşımın ardından futbol dünyasının dört bir yanındaki taraftarlar ve dostlardan anında destek mesajları aldı.