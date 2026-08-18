Getty Images Sport
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"En büyük maceramız başlamak üzere" - Tottenham yıldızı Conor Gallagher ilk bebeğini beklediğini açıkladı
Sosyal medyada yürek ısıtan duyuru
Gallagher ve Kennedy, bugün sevinç dolu kişisel güncellemelerini dünyayla paylaşmak için Instagram'a gitti. Kennedy, çifte köpeklerinin de eşlik ettiği, bir tarlada yan yana durduklarını gösteren altı güzel fotoğraftan oluşan bir seri paylaştı. Görsellerde elinde bir ultrason görüntüsü tuttuğu ve büyüyen hamile karnını kavradığı görülüyor. Fotoğraflara eşlik eden açıklamada Kennedy, "En büyük maceramız başlamak üzere. Baby Gallagher, Ocak 2027." yazdı.
2020'de birlikte olmaya başlayan ve haziranda Mallorca tatili sırasında nişanlanan çift, bu iç ısıtan paylaşımın ardından futbol dünyasının dört bir yanındaki taraftarlar ve dostlardan anında destek mesajları aldı.
- Getty Images Sport
Takım arkadaşları ve dostları tebrik mesajları gönderdi
Duyuru, futbol dünyasındaki birçok önemli isimden hızla tepki gördü. Tottenham takım arkadaşları Mikey Moore, Pedro Porro ve Kevin Danso'nun tamamı, Gallagher'ı tebrik etmek için paylaşımın altına destek mesajları bıraktı. Moore, iki mavi kalbin yanına "Tebrikler" yazdı. Gallagher'ın eski kulüplerinden oyuncular da kutlamalara katıldı; Atletico Madrid savunmacısı David Hancko ve eski Crystal Palace kanat oyuncusu Wayne Routledge mutluluklarını dile getirdi.
Buna ek olarak, İngiltere'nin önde gelen oyuncularının partnerleri de iyi dileklerini iletti. Megan Pickford, "Tebrikler güzel hanımefendi" yorumunu yaparken, Kate Kane ise "Tebrikler!" yazdı. Atletico Madrid'in resmi hesabı da duygusal bir mesaj paylaşarak "Tebrikler, güzel aile" ifadelerini kullandı ve Gallagher'ın bu yılın başlarında İspanyol ekibinden ayrılmasından bu yana sürdürdüğü güçlü ilişkileri vurguladı.
Spurs'ta yeni bir başlangıç üzerine düşünürken
Sahada ise Gallagher, ocak ayında kulübe katıldıktan sonra Tottenham'daki ilk tam sezonuna hazırlanıyor. Kısa süre önce teknik direktör Roberto De Zerbi yönetimindeki hayata uyum sağlaması hakkında konuşan Gallagher şöyle dedi: "Geçen sezon içinde bulunduğumuz durumda olmamak çok daha keyifli. Bu yeni bir başlangıç, yeni oyuncular, yeni yüzler demek. Yeni bir oyun anlayışı var ve herkesin nasıl oynadığımızı ve teknik direktörün bizden ne yapmamızı istediğini anlaması için aynı sayfada buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz." Şunları ekledi: "Sezon öncesinde her şey bununla ilgiliydi. Sezona hazır olmamız için nasıl oynamak istediğimizi anlamakla ilgiliydi."
- AFP
Gallagher için sırada ne var?
Gallagher artık babalığa hazırlanmanın heyecan verici kişisel süreciyle kritik profesyonel sorumluluklarını dengeleyecek. Tottenham, De Zerbi yönetiminde sezon öncesi taktiklerini netleştirirken, orta sahanın yaklaşan Premier League kampanyasında kilit bir rol oynaması bekleniyor. Taraftarlar, saha dışındaki bu yeni mutluluğunun rekabetçi maçlar başladığında baskın performanslara dönüşüp dönüşmeyeceğini büyük bir merakla takip edecek.
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