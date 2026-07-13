En büyük kazanan Messi... İngiltere, bu belirleyici mücadelede bir komplo sonucu yenilgiye uğrayacak mı?

Hikaye, İngiltere’nin Norveç’e karşı 2-1’lik zorlu galibiyetinin ardından başladı. Tuchel, yaptığı sert açıklamalarda takımının performansının beklediği seviyede olmadığını vurguladı ve İngiliz milli takımının kritik aşamalarda çok daha iyi bir görüntü sergileyebileceğini belirtti.

Ancak Bellingham maçı farklı bir açıdan değerlendiriyor gibiydi; Norveç’in Erling Haaland, Martin Ødegaard ve Alexander Sørloth gibi dünya çapında isimlere sahip olduğunu ve bu tür rakipleri geçmenin olağanüstü bir çaba gerektirdiğini vurguladı.

Bu değerlendirme farklılığı, bazı İngiliz medya kuruluşlarını Bellingham’ın açıklamalarını teknik direktörüne dolaylı bir yanıt olarak değerlendirmeye itti; bu da milli takım içinde görüş ayrılığı olduğu yönündeki spekülasyonların önünü açtı.