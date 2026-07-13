En büyük kazanan Messi... İngiltere, bu belirleyici mücadelede bir komplo sonucu yenilgiye uğrayacak mı?

2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmadan birkaç saat önce, dikkatler yeşil sahadan “Üç Aslanlar”ın kampında perde arkasında yaşananlara yöneldi.
Teknik direktör Thomas Tuchel ile yıldız oyuncu Jude Bellingham arasındaki çelişkili açıklamalar, spekülasyonların önünü açtı ve turnuvanın en önemli aşamasında İngiltere milli takımının uyumunun ne durumda olduğu konusunda soru işaretleri yarattı.
İngiliz medyası kamp içinde gerçek bir kriz olduğunu reddetse de, Norveç galibiyetinin ardından ortaya çıkan tartışma Arjantin’e dolaylı bir moral desteği sağladı ve bazılarının, final biletini belirleyecek kritik maç öncesinde bu ortamdan en çok yarar sağlayanın Lionel Messi olabileceğini düşünmesine neden oldu.