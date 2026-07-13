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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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En büyük kazanan Messi... İngiltere, bu belirleyici mücadelede bir komplo sonucu yenilgiye uğrayacak mı?

FEATURES
L. Messi
İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
J. Bellingham
T. Tuchel
Arjantin
İngiltere
ABD
Almanya

Arjantinli yıldız, İngilizler karşısında zorlu bir görevle karşı karşıya

2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmadan birkaç saat önce, dikkatler yeşil sahadan “Üç Aslanlar”ın kampında perde arkasında yaşananlara yöneldi.

Teknik direktör Thomas Tuchel ile yıldız oyuncu Jude Bellingham arasındaki çelişkili açıklamalar, spekülasyonların önünü açtı ve turnuvanın en önemli aşamasında İngiltere milli takımının uyumunun ne durumda olduğu konusunda soru işaretleri yarattı.

İngiliz medyası kamp içinde gerçek bir kriz olduğunu reddetse de, Norveç galibiyetinin ardından ortaya çıkan tartışma Arjantin’e dolaylı bir moral desteği sağladı ve bazılarının, final biletini belirleyecek kritik maç öncesinde bu ortamdan en çok yarar sağlayanın Lionel Messi olabileceğini düşünmesine neden oldu.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tuchel eleştiriyor… Bellingham ise kendine özgü bir şekilde yanıt veriyor

    Hikaye, İngiltere’nin Norveç’e karşı 2-1’lik zorlu galibiyetinin ardından başladı. Tuchel, yaptığı sert açıklamalarda takımının performansının beklediği seviyede olmadığını vurguladı ve İngiliz milli takımının kritik aşamalarda çok daha iyi bir görüntü sergileyebileceğini belirtti.

    Ancak Bellingham maçı farklı bir açıdan değerlendiriyor gibiydi; Norveç’in Erling Haaland, Martin Ødegaard ve Alexander Sørloth gibi dünya çapında isimlere sahip olduğunu ve bu tür rakipleri geçmenin olağanüstü bir çaba gerektirdiğini vurguladı.

    Bu değerlendirme farklılığı, bazı İngiliz medya kuruluşlarını Bellingham’ın açıklamalarını teknik direktörüne dolaylı bir yanıt olarak değerlendirmeye itti; bu da milli takım içinde görüş ayrılığı olduğu yönündeki spekülasyonların önünü açtı.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Resmi yalanlama… ancak şüpheler devam ediyor

    İngiliz "Daily Mail" gazetesi, Tuchel ile Bellingham arasında gerginlik olduğu yönündeki tüm iddiaları hemen yalanlayarak, iki taraf arasındaki ilişkinin normal olduğunu ve yaşananların maçın yorumlanışındaki bir farklılıktan öteye gitmediğini vurguladı.

    Bununla birlikte, Arjantin gibi büyük bir rakiple oynanacak maç öncesinde bu tartışmanın ortaya çıkması bile soru işaretlerini uyandırmaya yetiyor; özellikle de Tuchel oyuncuların performansını açıkça eleştirirken, Bellingham takım arkadaşlarını savundu ve Norveç karşısında sergiledikleri performansı övdü.

    Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda, küçük ayrıntılar, soyunma odasında gerçek bir anlaşmazlık düzeyine ulaşmasa bile, psikolojik olarak etkili bir faktöre dönüşebilir.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi… Maçın başlamasından önce en büyük kazanan

    Buna karşılık, Arjantin milli takımı, turnuvada gösterdiği güçlü performansın ardından istikrar ve güven ortamında Messi’nin liderliğinde maça çıkıyor; bu durum, İngiliz tarafındaki herhangi bir sarsıntıyı “Tango” için olumlu bir haber haline getiriyor.

    Bellingham, son iki maçta attığı dört golle İngiltere formasıyla en iyi dönemini yaşıyor; ancak takımın üzerindeki baskı, Arjantin’e herhangi bir zihinsel çöküşü veya konsantrasyon dağınıklığını değerlendirme fırsatı verebilir.

    Tuchel tartışmaları yatıştırmaya ve dikkatleri tekrar sahaya yönlendirmeye çalışırken, Messi ve takım arkadaşları İngiltere’nin maça kenetlenmiş bir şekilde çıkıp çıkmayacağını ya da medya gürültüsünün, Arjantin’in üst üste ikinci kez Dünya Kupası’nı kazanma hayalinin kaderini belirleyebilecek bu mücadelede bir etki yaratıp yaratmayacağını merakla bekliyorlar.

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