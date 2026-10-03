Portekiz Milli Takımı, uzun yıllardır kaptanlığını yapan ve simge ismi olan Ronaldo'nun dramatik ayrılığı sonrası belirsizlik içine sürüklendi. 41 yaşındaki forvet, geçen hafta kamptan ayrılarak futbol dünyasını şoke etti ve bu durum, Selecao ile efsanevi döneminin acı bir sonla noktalanıp noktalanmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Fernandes, beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncuyla doğrudan iletişimini sürdürdüğünü ve ona Portekiz futbol tarihindeki yerini hatırlatarak güven vermeye çalıştığını açıkladı. Fernandes, güçlü açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cristiano ile konuştum ve ona milli takımımızın ve ülkemizin EN BÜYÜK ikonu olduğunu ve her zaman da öyle kalacağını söyledim. Milli takımımız bölünmüş değil, birlik içinde. Konular kendi içimizde çözülmeli ve her iki taraf için de iyi şekilde sonuçlanmalı."