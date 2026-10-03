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‘En BÜYÜK ikon’ - Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo’nun Portekiz’den olay yaratan ayrılığı hakkında sessizliğini bozdu
Fernandes'ten Ronaldo'ya kamuoyu önünde destek
Portekiz Milli Takımı, uzun yıllardır kaptanlığını yapan ve simge ismi olan Ronaldo'nun dramatik ayrılığı sonrası belirsizlik içine sürüklendi. 41 yaşındaki forvet, geçen hafta kamptan ayrılarak futbol dünyasını şoke etti ve bu durum, Selecao ile efsanevi döneminin acı bir sonla noktalanıp noktalanmadığı sorusunu gündeme getirdi.
Fernandes, beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncuyla doğrudan iletişimini sürdürdüğünü ve ona Portekiz futbol tarihindeki yerini hatırlatarak güven vermeye çalıştığını açıkladı. Fernandes, güçlü açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cristiano ile konuştum ve ona milli takımımızın ve ülkemizin EN BÜYÜK ikonu olduğunu ve her zaman da öyle kalacağını söyledim. Milli takımımız bölünmüş değil, birlik içinde. Konular kendi içimizde çözülmeli ve her iki taraf için de iyi şekilde sonuçlanmalı."
- AFP
Jorge Jesus yönetiminde tansiyon yükseliyor
Bu eşi benzeri görülmemiş ayrılığın tetikleyicisi, görünen o ki Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki ilişkinin bozulması oldu. Tecrübeli golcü, Portekiz'in yakın zamanda Norveç karşısında aldığı 2-1'lik galibiyette alışık olmadığı bir durumla karşı karşıya kaldı ve yedek kulübesinde kullanılmayan oyuncu olarak kaldı. Bu, efsanevi forvetin 18 yıl sonra ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer almaması ve oyuna alınmaması anlamına geliyordu; bu da memnuniyetsizlik haberlerinin hemen ortaya çıkmasına yol açtı.
Bu maçın ardından, 234 kez milli olan oyuncunun 72 yaşındaki Jesus ve Portekiz Futbol Federasyonu yönetimiyle kriz görüşmeleri yaptığı bildirildi. Ancak bu görüşmeler, onun ayrılığını engelleyemedi. Ayrılığına ilişkin bir açıklama yapan Ronaldo, şunları yazdı: "Milli takımın basın toplantısından sonra ve Portekiz Futbol Federasyonu başkanıyla yaptığım görüşmenin ardından, milli takım kampından ayrılmaya karar verdim. Zamanı geldiğinde, ayrılmama neden olan sebeplerle ilgili tüm Portekizlilere gerçeği anlatacağım."
Sosyal medyadaki yankılar ve federasyonun tepkisi
Ronaldo'nun ayrılığının etkisi idman sahasının çok ötesinde hissedildi; Portekiz Futbol Federasyonu dijital varlığında önemli bir darbe aldı. Haberler, milli takımın resmi Instagram hesabının, bu ayrılık haberinin ardından geçen 24 saat içinde bir milyondan fazla takipçi kaybettiğini gösteriyor. Oyuncunun kendisi de, federasyonun ve teknik ekibin son dönemdeki sürecini eleştiren bir sosyal medya paylaşımını beğenerek alevlere körükle gitti.
Büyüyen kamuoyu tepkisine karşılık federasyon, odağı yeniden futbolla ilgili konulara çekmeye çalıştığı kısa bir açıklama yayımladı. Kurum şu ifadeleri kullandı: "Tüm kafile, milli takımın önündeki yükümlülüklerine ve belirlenen hedeflere ulaşmaya tamamen odaklanmış durumda."
Çözüm yolunda
Jesus, ilk etapta ağzını sıkı tutsa da durumun ilgisini gerektirdiğini kabul etti. Teknik adam, ülkenin gelmiş geçmiş en büyük oyuncusunu ele alış biçimi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu, ancak forvetin statüsünün tartışma konusu olmadığında ısrarını sürdürüyor. Jesus kısa süre önce şunları söyledi: "Ronaldo konusunu görmezden gelemem. Cris, Portekiz milli takımının bir sembolü. O, Portekiz'in bir sembolü. Bu son derece net olsun. Maçtan sonra, soruya cevap verirken, bunu konuşmak için bolca zaman olacak."
İç çatışma manşet üretmeye devam ederken, Portekiz'in sahadaki formu etkileyici kalmayı sürdürdü. Portekiz şu anda 2026-27 Uluslar Ligi A4 Grubu'nun zirvesinde yer alıyor ve Galler, Norveç ve Danimarka karşısında aldığı galibiyetlerle yenilgisizliğini koruyor.
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