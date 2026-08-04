NEW YORK -- Tam 27 yıl önce bugün, Don Garber Major League Soccer'ın komiserlik görevini devraldı. Şimdi ise MLS'in New York City'deki ofisinde tıklım tıklım dolu bir salonda, lig çalışanları, kulüp temsilcileri, U.S. Soccer yöneticileri ve medya mensupları Garber'ın halefini, Larry Berg'i resmen tanıtmasını izlemek için bir araya geldi.

Garber, 1999'dan bu yana MLS'in başında bulunuyor ve ligin Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada genelinde 10 kulüpten 30 kulübe büyümesini yönetti. Lig, 2026 Dünya Kupası'nın ivmesinden yararlanmaya çalışırken, Berg belirleyici bir anda göreve geliyor.

LAFC'nin ortak sahiplerinden biri, ömür boyu futbol oynamış biri, özel sermaye yatırımcısı ve aile babası olan Berg için bu fırsat, 60 yılı boyunca hayalini kurduğu bir şeyi temsil ediyor.

Berg, futbola olan tutkusunu açıkça gösteriyor. LAFC'deki dönemi boyunca kulüp 2022 MLS Cup'ı, iki Supporters' Shield'ı ve U.S. Open Cup'ı kazandı. Salı günü yüzlerce kişinin önünde konuşan Berg, MLS kulüp sahiplerinin kendisini oy birliğiyle seçmesinden bir gün sonra, bu görevi hayat boyu süren bir hedef olarak tanımladı.

“MLS'te bir sonraki seviyeye ulaşmak için önümüzde harika bir fırsat var,” dedi Berg. “Bu hamleye liderlik etmek hayatımın hayali.”

Berg'in ele alması gereken konuların listesi şimdiden uzun: MLS'in Dünya Kupası'ndan nasıl yararlanabileceği, bir sonraki medya hakları anlaşması, oyun kalitesi ve yükselme ile düşmenin bir gün gerçeğe dönüşüp dönüşemeyeceği.

Kendisini bekleyen onca şeye rağmen Berg, geçiş sürecine dinleyerek yaklaşacağını söyledi. Lig genelinde hâlihazırda çalışan insanlardan öğrenmek ve Garber'ın kurduğu güçlü temeli daha iyi anlamak istiyor.

GOAL Berg'in resmi tanıtımından çıkan beş önemli noktaya göz atıyor.