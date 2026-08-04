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Larry Berg, MLSMajor League Soccer

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"En büyük fırsatlarımız hâlâ önümüzde" - medya haklarından yükselme ve düşmeye kadar Larry Berg'in MLS'teki ilk basın toplantısından çıkarılacak beş sonuç

FEATURES
Analysis
ABD 1
ABD
Kanada

Göreve başlayacak MLS komiseri Larry Berg, tanıtım basın toplantısında ligin geleceği, yayın hakları, genç oyuncu gelişimi ve yükselme-düşme sistemi hakkında konuştu.

NEW YORK -- Tam 27 yıl önce bugün, Don Garber Major League Soccer'ın komiserlik görevini devraldı. Şimdi ise MLS'in New York City'deki ofisinde tıklım tıklım dolu bir salonda, lig çalışanları, kulüp temsilcileri, U.S. Soccer yöneticileri ve medya mensupları Garber'ın halefini, Larry Berg'i resmen tanıtmasını izlemek için bir araya geldi.

Garber, 1999'dan bu yana MLS'in başında bulunuyor ve ligin Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada genelinde 10 kulüpten 30 kulübe büyümesini yönetti. Lig, 2026 Dünya Kupası'nın ivmesinden yararlanmaya çalışırken, Berg belirleyici bir anda göreve geliyor.

LAFC'nin ortak sahiplerinden biri, ömür boyu futbol oynamış biri, özel sermaye yatırımcısı ve aile babası olan Berg için bu fırsat, 60 yılı boyunca hayalini kurduğu bir şeyi temsil ediyor.

Berg, futbola olan tutkusunu açıkça gösteriyor. LAFC'deki dönemi boyunca kulüp 2022 MLS Cup'ı, iki Supporters' Shield'ı ve U.S. Open Cup'ı kazandı. Salı günü yüzlerce kişinin önünde konuşan Berg, MLS kulüp sahiplerinin kendisini oy birliğiyle seçmesinden bir gün sonra, bu görevi hayat boyu süren bir hedef olarak tanımladı.

“MLS'te bir sonraki seviyeye ulaşmak için önümüzde harika bir fırsat var,” dedi Berg. “Bu hamleye liderlik etmek hayatımın hayali.”

Berg'in ele alması gereken konuların listesi şimdiden uzun: MLS'in Dünya Kupası'ndan nasıl yararlanabileceği, bir sonraki medya hakları anlaşması, oyun kalitesi ve yükselme ile düşmenin bir gün gerçeğe dönüşüp dönüşemeyeceği.

Kendisini bekleyen onca şeye rağmen Berg, geçiş sürecine dinleyerek yaklaşacağını söyledi. Lig genelinde hâlihazırda çalışan insanlardan öğrenmek ve Garber'ın kurduğu güçlü temeli daha iyi anlamak istiyor.

GOAL Berg'in resmi tanıtımından çıkan beş önemli noktaya göz atıyor.

  • Berg Press Conference Major League Soccer

    İleri görüşlü

    MLS’in büyümesi dikkat çekici oldu, ancak dünyanın en iyi oyuncusunu kadrosunda barındıran bir ligin bile yıldan yıla ilerlemeyi sürdürmek istiyorsa eninde sonunda yeni bir yöne ihtiyacı vardır.

    Berg, bir açıklamasında, “Major League Soccer muazzam bir başarı elde etti, ancak bence en büyük fırsatlarımız hâlâ önümüzde duruyor” dedi.

    Salı günü sözlerini sürdüren Berg, “Son 30 yılda pek çok şeyi doğru yaptık. Altyapı tarafı A+’dı. Temelimiz var. Statlarımız var, antrenman tesislerimiz var, akademilerimiz var, MLS NEXT Pro var” ifadelerini kullandı.

    “Bunun üzerine biraz ileri görüşlülük ve bizi daha heyecan verici, daha rekabetçi hâle getirecek başka bazı şeyler ekleyebilirsek, o zaman bence çok iyi bir konumda oluruz.”

    Berg, 1999’da Garber’in devraldığı ligden çok daha güçlü bir ligi devraldığını açıkça biliyor. Önündeki meydan okuma ise MLS’in bir sonraki seviyeye ulaşmak için sırada ne yapması gerektiğini ve hangi alanlarda evrilmesi gerektiğini belirlemek olacak.

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  • Garber and BergMajor League Soccer

    Yayın haklarında sırada ne var?

    MLS’in bir sonraki yayın hakları anlaşması sorulduğunda Berg, "bugün ilk günüm" kartını oynadı ve soruyu Garber’e yönlendirdi. Bu üst düzey bir hamleydi ve muhtemelen adil olandı; zira lige gelecek komiser olarak seçilmesinin üzerinden yalnızca bir gün geçmişti.

    Garber, buna karşılık Apple’ı ligin 600 maçının tamamını yayınladığı ve bunları küresel olarak dağıttığı için övdü.

    Berg ise sonunda söze girerek, ligin bir sonraki anlaşmasının iş birliği etrafında kurulması gerektiğini vurguladı.

    Berg, “Bir sonraki yayın anlaşmasına daha zaman olduğu için mesele, geleceği bizimle birlikte şekillendirmek isteyen medya ortaklarını bulmak” dedi. “Mesele birlikte üretmek: Onlar için ilgi çekici olan ne? Bizim için ilgi çekici olan ne? Onların yararına bazı şeyleri nasıl değiştirebiliriz?”

    Berg çok fazla ayrıntı vermedi, ancak yanıtı MLS’in bir sonraki medya ortaklığının nasıl yapılandırılacağı ve ligin erişim alanını genişletmek için hangi değişikliklerin gerekebileceği konusunda açık fikirli kalacağını düşündürdü.

  • MLS Next Pro trophy liftMLS Next Pro

    Genç oyuncu gelişimi gelişmeli

    Berg, sekiz yaşındayken futbol oynamaya başladı ve ABD Erkek Milli Takımı'nı izleyerek bu spora olan sevgisini daha da pekiştirdi. Genç oyuncu gelişiminin, ligin büyümesindeki bir sonraki aşama için ne kadar hayati olduğunu biliyor.

    Berg, “Sahadaki kalite açık ara bir numara” dedi. “Taraftar ilgisi ne kadar artarsa, sahadaki kaliteyi geliştirmek için o kadar fazla kaynağımız olur ve sahadaki kalite ne kadar artarsa, o kadar fazla taraftar ilgimiz olur.”

    Ama önce hangisi geliyor?

    Berg'e göre oyunun kalitesini artırmak, genç oyuncular için daha fazla fırsat yaratmak ve ligin gelişim sistemini daha verimli hale getirmek anlamına geliyor. Bunu yapmak, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada milli takımlarının oyuncu havuzlarını güçlendirmeye de yardımcı olur.

    Berg, “Gençlik akademilerimizin ve MLS NEXT Pro'nun çok daha üretken olmasını görmek istiyorum” dedi.

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  • Larry Berg, MLSMajor League Soccer

    Küme çıkma ve düşme mi? Buna pek güvenmeyin

    Garber, daha önce yükselme ve düşme sistemi hakkında konuşurken “asla asla deme” demişti, ancak geçmişte Avrupa kulüplerinde sahiplik paylarıyla da yer almış olan Berg, bu sistemin MLS'te işe yarayıp yaramayacağı konusunda çok daha net bir değerlendirme yaptı.

    “Taraftar açısından cazibesini anlayabiliyorum, [ama] bence bir ligi inşa etmenin harika bir yolu değil” dedi. “Statların yapılmasını, antrenman tesislerinin kurulmasını, kulüp sahiplerinin kadrolara yatırım yapmasını ve yapmanız gereken diğer her şeyi sağlayacak bir yöntem olduğunu düşünmüyorum.

    “Bu yüzden ligimiz için uygun olduğunu düşünmüyorum. Don'ın daha önce, ‘Asla asla deme’ dediğini biliyorum ama bunun yakın zamanda gerçekleşeceğini hiç sanmıyorum.”

    Taraftarlar arasında bu tartışmanın ortadan kalkması pek olası görünmüyor, ancak Berg yoruma çok az yer bıraktı: yükselme ve düşme, MLS için kısa vadeli vizyonunun bir parçası olmayacak.

  • imago-sport-1080630459.jpgZUMA Press Wire

    'Bir futbol ülkesi inşa ettik'

    Dünya Kupası, dünyaya ABD'nin bir futbol ülkesi olduğunu gösterdi. MLS gibi ligler için, yerel oyunun ve ABD Futbol Federasyonu'nun tam bir uyum içinde çalışmasını sağlamak hiç bu kadar önemli olmamıştı.

    Fırsat, bu yazki turnuvanın yarattığı ivmeden faydalanmanın da ötesine uzanıyor. ABD ayrıca 2031'de Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak, Los Angeles ise 2028 Olimpiyatları'na sahne olacak.

    Garber, “Biz bir futbol ülkesi inşa ettik” dedi. “Ve bu geçen yaz yaşananları görünce, dünyanın ülkemize gelip hepimizin spor tarihinin en inanılmaz Dünya Kupası etrafındaki heyecanı inşa etmek için yaptığımız her şeyden faydalanması ve bunları deneyimlemesiyle, birinin bunu buradan devralması için daha iyi bir zaman olamazdı.”

    ABD Futbol Federasyonu CEO'su J.T. Batson, salı günkü basın toplantısına katıldı ve ardından seçili medya mensuplarıyla konuştu.

    Batson, “Bence önümüzdeki aylarda bu ülkede futbol için neyin gerekli olduğu konusunda daha fazla konuşmamız için büyük bir fırsat var” dedi. “Bizim buna bakışımız şu: Bu yaz, Amerikan futbol hareketini başlattı. Önümüzdeki beş yılın yedinci haftasındayız.

    “Amerika'nın dünyanın büyük futbol ülkelerinden biri olmak için gerekli unsurlara sahip olduğuna dair bir inanç var. Sadece bunu bir araya getirmemiz gerekiyor. Ve bugün burada olmamın nedenlerinden biri de futbol hayallerimize ulaşmamızın tek yolunun birlikte çalışmak olması.

    “İster profesyonel kulüpler ve ligler olsun, ister yerel yönetimler, ister gençlik organizasyonları, ister üniversite futbolu, lehimize işleyen tüm bu harika şeylere sahibiz ama aslında bunun üzerinde birlikte çalışmamız gerekiyor.”