İyileşme süreci artık sabır gerektiriyor. Lüring’e göre, etkilenen bağın “öncelikle iyileşmesi” gerekiyor ve önümüzdeki altı hafta boyunca bir ortez veya atel ile sabitlenmesi gerekiyor.

Ancak bu aşama tamamlandıktan sonra ayak bileğine kademeli olarak tekrar yük bindirilebilir. Uzman, “Bu nedenle en az üç aylık bir süre öngörülmelidir” dedi.

Ancak Dortmundlılar için küçük bir umut ışığı var, zira 26 yaşındaki oyuncu bu hareketin ardından bir süre daha sahada kalmıştı. Cerrah için bu durum olumlu bir gelişme: “Bu, yaralanmanın çok ciddi olmadığına işaret ediyor.”