Ruhr Nachrichten gazetesi bu konuyla ilgili olarak Dortmund Hastanesi'nde ortopedi ve travma cerrahisi uzmanı olan Profesör Christian Lüring'e röportaj yaptı. Doktor, üç aylık bir iş göremezlik süresine değinerek, "En azından bununla hesap yapılmalı" diye vurguladı.
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"En azından bununla hesaplaşmak gerekir": Doktor, Nico Schlotterbeck’in BVB’deki sakatlık süresine ilişkin karamsar bir tahminde bulundu
İyileşme süreci artık sabır gerektiriyor. Lüring’e göre, etkilenen bağın “öncelikle iyileşmesi” gerekiyor ve önümüzdeki altı hafta boyunca bir ortez veya atel ile sabitlenmesi gerekiyor.
Ancak bu aşama tamamlandıktan sonra ayak bileğine kademeli olarak tekrar yük bindirilebilir. Uzman, “Bu nedenle en az üç aylık bir süre öngörülmelidir” dedi.
Ancak Dortmundlılar için küçük bir umut ışığı var, zira 26 yaşındaki oyuncu bu hareketin ardından bir süre daha sahada kalmıştı. Cerrah için bu durum olumlu bir gelişme: “Bu, yaralanmanın çok ciddi olmadığına işaret ediyor.”
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Schlotterbeck, Bundesliga’nın açılış maçını kaçıracak
Bu durum, şimdilik Borussia’nın kadro yapısı üzerinde herhangi bir değişiklik yaratmıyor. Merkez savunma oyuncusu, yeni sezon hazırlıklarının tamamını kaçıracak.
Böylece, FC Bayern Münih ile oynanacak Süper Kupa maçı ve Bundesliga sezonunun açılış maçında forma giymesi de söz konusu değil. BVB formasıyla gerçekçi bir geri dönüş, muhtemelen Eylül sonundaki milli maç arası sonrasında mümkün olacak.
Dünya Kupası'nda erken elenmesine rağmen Schlotterbeck şimdilik Dortmund'a dönmeyecek, bunun yerine ABD'deki DFB takımının kampında kalacak. Spor direktörü Rudi Völler, "Takımı destekleyecek ve takım ruhu açısından da takım arkadaşlarına liderlik edecek" dedi.
Schlotterbeck’in Dünya Şampiyonası’ndaki macerası sona erdi: “Bu bana sonsuz bir acı veriyor”
Bu sakatlığın duygusal boyutu aile çevresinde de net bir şekilde ortaya çıktı. Maçı Toronto’daki stadyumda canlı olarak izleyen kardeşi Keven Schlotterbeck, MagentaTV’ye verdiği demeçte açıkça sarsılmış bir halde şunları söyledi: “Dünya Kupası’nın onun için sona ermiş olması bana sonsuz bir acı veriyor.”
29 yaşındaki FC Augsburg oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: “Nico’nun ne kadar dayanıklı biri olduğunu biliyorum. Hemen ayağa kalkamaması, ağabeyi için de durumu zorlaştırıyor.”