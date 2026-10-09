'En az 20-30 dakika oynayabilecek durumda' - Massimiliano Allegri, Scott McTominay'in kalp ameliyatından sadece bir ay sonra Napoli'ye dönüşe hazır olduğunu doğruladı

Allegri, Napoli taraftarlarının beklediği haberi verdi ve McTominay'in cumartesi günü Frosinone ile oynanacak Serie A maçında süre alabilecek durumda olduğunu açıkladı. Eski Manchester United oyuncusu, kalp rahatsızlığına yönelik cerrahi bir müdahalenin ardından bir aydan biraz fazla süredir sahalardan uzaktı, ancak iyileşme süreci kadroya hemen dönmesini sağlayacak kadar hızlı ilerledi.

Hafta sonundaki maç öncesinde konuşan Allegri, 29 yaşındaki oyuncunun katkı vermeye hazır olduğunu, ancak Stadio Diego Armando Maradona'da ilk düdükten itibaren forma giymeye henüz tam olarak hazır olmadığını net şekilde ifade etti.

Allegri, maç öncesi basın toplantısında Sky Sport Italia'nın aktardığına göre, "Haber şu ki McTominay kadroya çağrılacak ve en az 20-30 dakika kullanabileceğiz" ifadelerini kullandı.