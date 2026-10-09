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'En az 20-30 dakika oynayabilecek durumda' - Massimiliano Allegri, Scott McTominay'in kalp ameliyatından sadece bir ay sonra Napoli'ye dönüşe hazır olduğunu doğruladı
McTominay, Frosinone karşısında kısa bir dönüş yapmaya hazırlanıyor
Allegri, Napoli taraftarlarının beklediği haberi verdi ve McTominay'in cumartesi günü Frosinone ile oynanacak Serie A maçında süre alabilecek durumda olduğunu açıkladı. Eski Manchester United oyuncusu, kalp rahatsızlığına yönelik cerrahi bir müdahalenin ardından bir aydan biraz fazla süredir sahalardan uzaktı, ancak iyileşme süreci kadroya hemen dönmesini sağlayacak kadar hızlı ilerledi.
Hafta sonundaki maç öncesinde konuşan Allegri, 29 yaşındaki oyuncunun katkı vermeye hazır olduğunu, ancak Stadio Diego Armando Maradona'da ilk düdükten itibaren forma giymeye henüz tam olarak hazır olmadığını net şekilde ifade etti.
Allegri, maç öncesi basın toplantısında Sky Sport Italia'nın aktardığına göre, "Haber şu ki McTominay kadroya çağrılacak ve en az 20-30 dakika kullanabileceğiz" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Kalp prosedürünün ardından hızlı iyileşme
McTominay'nin yokluğu, ligde Como'ya karşı alınan kıl payı yenilgide son kez forma giydiği 30 Ağustos'a uzanıyor. Sağlık ekibi daha sonra oyuncuya, sahadaki uzun vadeli formunu ve güvenliğini sağlamak için küçük bir kalp prosedürünü gerekli kılan hafif, iyi huylu bir aritmi teşhisi koydu. Operasyon, 8 Eylül'de Manchester'daki Spire Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi.
Ameliyatın ardından orta saha oyuncusuna, rehabilitasyon sürecine başlamadan önce iki hafta boyunca tam istirahat yapması talimatı verildi. Grup antrenmanlarına geri dönmesi için resmî sportif uygunluk iznini ancak geçen çarşamba aldı.
Sakatlık endişeleri Allegri'nin kadrosunda sürüyor
McTominay'in dönüşü büyük bir artı olsa da Napoli, tedavi odasında bulunan birkaç diğer ilk 11 düzenli oyuncusu nedeniyle hâlâ zorlu bir dönemden geçiyor. Allegri, bazı oyuncuların dönüşe yaklaştığını, bazılarının ise sahalardan daha uzun süre uzak kalacağını belirterek kadrosunun durumunu anlattı. Ancak teknik direktör kararlı duruşunu koruyor ve bu eksikleri kötü sonuçlar için mazeret olarak kullanmayı reddediyor.
Teknik direktör, “Şu anda [Antonio] Vergara ile [Costantino] Favasuli'yi daha uzun bir süre için kaybettik ama [Mathías] Olivera bir hafta içinde iyi durumda olmalı. [Frank] Anguissa iyileşiyor. Ayrıca geri dönen [Luca] Marianucci ile birlikte çok gelişim gösteren [Benoit] Badiashile de var, bu yüzden endişeli değilim” dedi.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, kritik ay öncesinde odaklanma çağrısı yaptı
Napoli şu anda Serie A puan durumunda dokuzuncu sırada yer alıyor ve Allegri, cumartesi günü alınacak bir galibiyetin ivme yakalamak için hayati önem taşıdığının tamamen farkında. Avrupa mesaisi de ufukta görünürken, İtalyan teknik adam takımının yüksek enerjisi ve çalışma temposuyla bilinen Frosinone karşısında yüksek seviyede konsantrasyon ve alçakgönüllülüğü korumasını istiyor.
Partenopei'nin patronu, önümüzdeki birkaç haftanın sezon hedefleri açısından belirleyici olacağını vurguladı. Açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Önümüzde önemli bir ay var ve çok sayıda maç oynayacağız. Hiçbir mazeret olamaz; takım sahaya maçın öneminin tamamen farkında olarak çıkmalı, karşılaşmaya alçakgönüllülük ve saygıyla yaklaşmalı."
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