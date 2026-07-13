“En alt kademeden başlayarak” – Scott McTominay’in başarıyla üstesinden geldiği İtalya macerası, İngiltere’den ayrıldıktan sonra aynı zorlu görevi üstlenen eski Serie A yıldızı tarafından anlatılıyor

2024 yazında Old Trafford’dan 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) bedelli transferinin onaylandığını görenlerin çok azı, McTominay’in bu kadar yüksek seviyelere ulaşacağını tahmin edebilirdi. İskoçya milli takım oyuncusu, o dönemde çalışkan ancak sıradan bir defansif orta saha oyuncusu olarak görülüyordu.

Napoli'de yeteneklerini sergilerken, cesur bir 10 numara oyuncusuna dönüştü; iki verimli sezonda 27 kez fileleri havalandırarak gol konusunda kariyerinin en iyi istatistiklerini kaydetti. 2025'te Scudetto şampiyonluğunu kazandıktan sonra, Yılın Futbolcusu ödülünü alarak ve prestijli Ballon d’Or oylamasında 18. sırada yer alarak tarihe geçti.

McTominay, bir zamanlar Arjantinli efsane Diego Maradona’yı idol olarak gören taraftarlar tarafından artık övgüyle karşılanıyor ve hem saha içinde hem de saha dışında mutluluğu yakaladı. 2026 Dünya Kupası finallerinde boy gösterdi ve hakkında bir başka yüksek bedelli transfer spekülasyonu ortaya çıktı.