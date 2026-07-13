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“En alt kademeden başlayarak” – Scott McTominay’in başarıyla üstesinden geldiği İtalya macerası, İngiltere’den ayrıldıktan sonra aynı zorlu görevi üstlenen eski Serie A yıldızı tarafından anlatılıyor
MVP ve Ballon d'Or oylaması: McTominay, Serie A'da parladı
2024 yazında Old Trafford’dan 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) bedelli transferinin onaylandığını görenlerin çok azı, McTominay’in bu kadar yüksek seviyelere ulaşacağını tahmin edebilirdi. İskoçya milli takım oyuncusu, o dönemde çalışkan ancak sıradan bir defansif orta saha oyuncusu olarak görülüyordu.
Napoli'de yeteneklerini sergilerken, cesur bir 10 numara oyuncusuna dönüştü; iki verimli sezonda 27 kez fileleri havalandırarak gol konusunda kariyerinin en iyi istatistiklerini kaydetti. 2025'te Scudetto şampiyonluğunu kazandıktan sonra, Yılın Futbolcusu ödülünü alarak ve prestijli Ballon d’Or oylamasında 18. sırada yer alarak tarihe geçti.
McTominay, bir zamanlar Arjantinli efsane Diego Maradona’yı idol olarak gören taraftarlar tarafından artık övgüyle karşılanıyor ve hem saha içinde hem de saha dışında mutluluğu yakaladı. 2026 Dünya Kupası finallerinde boy gösterdi ve hakkında bir başka yüksek bedelli transfer spekülasyonu ortaya çıktı.
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Yabancı oyuncular için İtalyan futbolunu aşmak neden bu kadar zor?
McTominay’in İtalya’daki performansı ve yarattığı çarpıcı etki hakkındaki değerlendirmesi sorulduğunda, eski Sampdoria savunma oyuncusu Walker — Dünya Kupası bahisleriyle ilgili bir röportajda — GOAL’a şunları söyledi: “Bence İtalya’ya gittiğiniz ilk yıl, özellikle de, zorlu geçer. Gerçekten, gerçekten zor. Bu yüzden o bu durumu mükemmel bir şekilde atlattı. Bence gerçekten iyi işleyen bir takıma katılmak gerekiyor; bu, uyum sağlamana yardımcı oluyor.
“Ama İtalya’da oynarsanız, İtalyanların her şeyi mükemmeldir. Dolayısıyla İtalyan değilseniz, oraya mükemmel bir oyuncu olarak gitmiş sayılmazsınız. Kendinizi kanıtlamanız gerekir. Scott’a hakkını vermek gerek, oraya gitti, meydan okudu ve her İtalyan tarafından büyük saygı görüyor.
“Bence bu zor bir şey, çünkü İtalyan değilseniz çok geriden başlıyorsunuz. Yetenek açısından, onlar için her şeyde sahaya çıkıp kendinizi yeniden kanıtlamanız gerekiyor. Başka yerlerde ne başardığınızın önemi yok, bunu İtalya’da başarmalısınız.
“Ben de orada oynadığım için biliyorum ki ilk yıl gerçekten çok, çok zor geçiyor. Bu yüzden bence ne kadar uzun süre kalırsa o kadar iyi bir oyuncu haline gelecektir. Bu onun için harika bir şey. Özellikle ilk aylarda bu süreci gerçekten çok iyi idare etti.”
Transfer söylentileri: McTominay yine takım değiştirecek mi?
McTominay’ın Premier Lig’e geri döneceği yönünde spekülasyonlar var, ancak Napoli’de işlerin onun için ne kadar iyi gittiği göz önüne alındığında, bu hareketli 29 yaşındaki oyuncunun profesyonel kariyerinde geri adım atmayı düşünmesine gerek yok gibi görünüyor.
Eski İskoçya milli futbolcusu Kenny Miller, yakın gelecekte neler olabileceği sorulduğunda GOAL'a şunları söyledi: “Görünüşe göre İtalya'daki hayatı çok sevmiş. Sanki tamamen farklı birine dönüşmüş gibi!
“Napoli’deki hayata gerçekten çok iyi uyum sağladı. Futbolu açıkça çok seviyor. Bir oyuncu olarak başarılar elde ettiğinizde, o lige girip şampiyon olduğunuzda ve ligin en değerli oyuncusu seçildiğinizde...
“Scott McTominay’i kadrosuna katmak isteyenler olacağına eminim, futbolun doğası budur, ancak ayrılması için belki de özel bir şey olması gerekir, çünkü taraftarlar tarafından çok seviliyor gibi görünüyor. Taraftarların ona ne kadar değer verdiği ve onun hakkında nasıl konuştuğu, bir oyuncunun sahip olabileceği ve bu sevgiyi hissedebilmesi çok özel bir şey.
“Sadece futbolun tadını rahatça çıkarabiliyorsun. Bunun önemi çok büyük. Bazen başka bir takıma geçtiğinde, farklı bir oyun tarzı ya da farklı bir teknik direktör olduğunda, performansına etki eden farklı unsurlar devreye girer. İster oyuncu olarak ister mutluluğun açısından olsun, bu her zaman kolay değildir. Sadece, ‘Orada yapıyordum, oraya atlayıp aynen aynısını yapacağım ve aynı şeyi hissedeceğim’ diye düşünürsün.
“Onun için dikkate alması gereken pek çok şey olacak. Ama kesin olan bir şey var ki, eğer Scott bir değişiklik istiyorsa ve geri dönmek istediği yer Premier Lig ise, eminim onu almaktan büyük mutluluk duyacak pek çok talip olacaktır.”
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McTominay’ın sözleşmesi: Napoli’nin onu satma konusunda herhangi bir baskısı yok
McTominay’in sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor; bu da Napoli’nin onu satmak için herhangi bir baskı altında olmadığı anlamına geliyor. Kısa sürede kült kahraman statüsüne yükselen bu oyuncuyla yeni şartlar üzerinde anlaşmaya varmaya çalışacakları öne sürülüyor.
Çok da uzak olmayan bir geçmişte, İngiliz oyuncular konfor alanlarından çıkmaktan çekinirlerdi. Artık durum böyle değil; McTominay ve Harry Kane gibi isimler, doğru tutum ve çalışkanlığın birleşimiyle neler başarılabileceğini kanıtlarken, oyuncular düzenli olarak kanatlarını açıyor.
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