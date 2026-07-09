Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada şöyle deniyor: "Empoli Futbol Kulübü, şirketin sermayesine yönelik önemli bir yatırım işlemiyle ilgili olarak bir Amerikan yatırım fonuyla münhasır bir anlaşma imzaladığını duyurur."
Getty Images Sport
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Empoli, resmi açıklama: Bir Amerikan fonu geliyor
Şu anda, başkanlığını Fabrizio Corsi’nin, genel müdürlüğünü ise Rebecca Corsi’nin yürüttüğü kulüpten başka ayrıntı açıklanmıyor. Geçen sezon Empoli, Serie B’de 15. sırada yer aldı. Empoli, Serie A’da üst üste üç sezon geçirdikten sonra 2025 yılında Serie B’ye düşmüştü; Toskana kulübü, artık Amerikan fonunun desteğiyle de en kısa sürede bu lige geri dönmeyi hedefliyor.
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