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Empoli v Juventus - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Empoli, resmi açıklama: Bir Amerikan fonu geliyor

Empoli
Transfers
Serie B

Toskana kulübünün basın açıklaması

Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada şöyle deniyor: "Empoli Futbol Kulübü, şirketin sermayesine yönelik önemli bir yatırım işlemiyle ilgili olarak bir Amerikan yatırım fonuyla münhasır bir anlaşma imzaladığını duyurur."


  • Şu anda, başkanlığını Fabrizio Corsi’nin, genel müdürlüğünü ise Rebecca Corsi’nin yürüttüğü kulüpten başka ayrıntı açıklanmıyor. Geçen sezon Empoli, Serie B’de 15. sırada yer aldı. Empoli, Serie A’da üst üste üç sezon geçirdikten sonra 2025 yılında Serie B’ye düşmüştü; Toskana kulübü, artık Amerikan fonunun desteğiyle de en kısa sürede bu lige geri dönmeyi hedefliyor.


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