Emmanuel Petit, yaz transferlerini düşünen 'yorgun' Chelsea üçlüsünden bahsediyor
Stamford Bridge projesi aksıyor
Chelsea’nin sezonu, Paris Saint-Germain’e karşı toplamda 8-2’lik ezici bir yenilginin ardından kesin bir dip noktaya ulaştı; bu sonuç, iki takım arasındaki şaşırtıcı farkı gözler önüne serdi. Avrupa'dan elenmenin yanı sıra, Blues şu anda Premier League'de altıncı sırada yer alıyor ve sezon hızla sona ererken Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için gerekli puanın altı puan gerisinde bulunuyor. Son beş yılda yeni yeteneklere yaklaşık 2 milyar sterlinlik muazzam bir harcama yapılmasına rağmen, uyumlu bir kimliğin olmaması, birinci takım kadrosu içinde artan gerginliğe yol açtı.
Petit, Chelsea kadrosundaki etkili isimlerin, özellikle de Enzo Fernandez'in, kulübün Amerikalı sahipler yönetimindeki mevcut gidişatından giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığını öne sürdü. Blues'un Avrupa'da aldığı ağır yenilginin ardından BetGoat'a konuşan Fransız teknik adam, takımın en pahalı transferlerinin zihinsel olarak tükenmiş hissetmesine neden olan ciddi bir spor kimliği eksikliğine dikkat çekti.
Petit, "Çok büyük bir uçurum... Chelsea ile Paris Saint-Germain arasındaki en büyük fark bu. Her iki maçta da sahada bir Şampiyonlar Ligi takımı gördük. İki kulüp arasındaki farklar çok büyük. Spor vizyonunda da farkı görebilirsiniz. Bence bu bir aşağılanmaydı. Dürüst olmak gerekirse, Amerikalı sahipler geldiğinden beri doğru giden çok az şey var.
"Oyuncular bile kendilerini kaybolmuş hissediyor. Maçtan hemen sonra takımın belkemiği olan Enzo Fernandez, Moises Caicedo ve Cole Palmer'ın yüzlerine baktığınızda bunu anlıyorsunuz. Yüzlerine baktığınızda kendilerini kaybolmuş hissediyorlar ve şöyle düşünüyorlar: 'Bu kulüpte kalmakla doğru mu yapıyorum? Sezon sonunda kulüpten ayrılacak mıyım? Kulüpte olanlardan bıktım.'"
Hayal kırıklığına uğramış çekirdek kitle başka yerlere yöneliyor
Fransız teknik adam, özellikle Moises Caicedo ve Cole Palmer'ın da dahil olduğu Chelsea'nin orta saha "omurgası"nın vücut diline dikkat çekti ve oyuncuların gözle görülür hayal kırıklığının, başka bir kulüpte büyük kupalar için mücadele etme arzusuna işaret ettiğini öne sürdü. Fernandez'in Real Madrid'e transfer olacağı söylentileri dolaşırken, kadronun yıldız oyuncularının büyük kupaları kazanmak için daha istikrarlı bir ortam arayışında olması nedeniyle Palmer'ın da Manchester United'ın ilgisini çektiği bildiriliyor.
Petit şunları ekledi: "Bu oyuncular kupa kazanmak istiyor. Bunu geçen sezon gördük. Ancak bu takım, Premier League'in en iyi takımları arasında olmalı, aynı zamanda Avrupa'da da öyle. Harcadıkları paraya ve sahip oldukları oyunculara bakıldığında, en büyük ödüller için rekabet etmeleri gerekir. Transfer piyasasında beş yıl boyunca 1,5 ila 2 milyar sterlin harcandıktan sonra, elinizde en iyi oyuncular var ama nasıl oynayacağınızı bilmiyorsunuz. Bir vizyonunuz yok."
Rosenior için belirleyici test
Liam Rosenior, bu hafta sonu Port Vale ile oynanacak FA Cup maçı öncesinde morali bozuk kadrosunu bir an önce toparlamalı; zira bu maç, Manchester City ile oynanacak zorlu Premier Lig karşılaşmasından önce kazanılması zorunlu bir mücadele. Kaybedilecek her puan, Avrupa’nın en üst düzey turnuvasına geri dönme umutlarını matematiksel olarak sona erdirebilir; bu da kulüp yönetimini, memnuniyetsiz süperstarlarını kalmaya ikna edebilecek ikna edici bir spor projesi sunmak için zamana karşı bir yarışa sokacaktır.