Emmanuel Petit, yaz transferlerini düşünen 'yorgun' Chelsea üçlüsünden bahsediyor

Petit, Chelsea kadrosundaki etkili isimlerin, özellikle de Enzo Fernandez'in, kulübün Amerikalı sahipler yönetimindeki mevcut gidişatından giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığını öne sürdü. Blues'un Avrupa'da aldığı ağır yenilginin ardından BetGoat'a konuşan Fransız teknik adam, takımın en pahalı transferlerinin zihinsel olarak tükenmiş hissetmesine neden olan ciddi bir spor kimliği eksikliğine dikkat çekti.

Petit, "Çok büyük bir uçurum... Chelsea ile Paris Saint-Germain arasındaki en büyük fark bu. Her iki maçta da sahada bir Şampiyonlar Ligi takımı gördük. İki kulüp arasındaki farklar çok büyük. Spor vizyonunda da farkı görebilirsiniz. Bence bu bir aşağılanmaydı. Dürüst olmak gerekirse, Amerikalı sahipler geldiğinden beri doğru giden çok az şey var.

"Oyuncular bile kendilerini kaybolmuş hissediyor. Maçtan hemen sonra takımın belkemiği olan Enzo Fernandez, Moises Caicedo ve Cole Palmer'ın yüzlerine baktığınızda bunu anlıyorsunuz. Yüzlerine baktığınızda kendilerini kaybolmuş hissediyorlar ve şöyle düşünüyorlar: 'Bu kulüpte kalmakla doğru mu yapıyorum? Sezon sonunda kulüpten ayrılacak mıyım? Kulüpte olanlardan bıktım.'"







