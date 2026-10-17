Emmanuel Petit, ilk 11'deki yerini kaybeden PSG yıldızına yeni bir kulüp bulma çağrısı yaptı

PSG'deki kaleci hiyerarşisi artık kesinleşmiş görünüyor. Safonov, Chevalier'yi geride bırakarak ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı.

Petit'ye göre Enrique, Chevalier'ye ilk 11'e dönmesi için kolay bir yol sunmayacak. Petit, şu anki birinci kalecinin teknik direktörün planlarındaki yerinin oldukça sağlam olduğuna dikkat çekti.

Petit sözlerini şöyle sürdürdü: “Kalecilik farklı bir pozisyon. Luis Enrique ona hiç süre vermiyor. Fransa millî takımındaki yerini kaybetti ve kendi kaderini eline almak için yeniden sahaya çıkması gerekiyor.

“Lucas Chevalier mutlaka yeniden oynamalı! Ayrılması gerekiyor. Açıkçası neden hâlâ kadroda olduğunu anlamıyorum. Safonov teknik direktörün desteğine sahip ve kaleyi korumaya devam edecek.”