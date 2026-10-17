AFP
Çeviri:
Emmanuel Petit, ilk 11'deki yerini kaybeden PSG yıldızına yeni bir kulüp bulma çağrısı yaptı
Tercih sıralamasında geriye düşmek
Chevalier, ilk 11'deki yerini kaybettikten sonra kulüpten ayrılması yönünde yoğun baskıyla karşı karşıya. Eski Lille yıldızı, Gianluigi Donnarumma'nın yerini almak için takıma katılmıştı ancak tartışmasız birinci kaleci olmayı başaramadı.
Teknik direktör Luis Enrique, Fransız kaleciye olan güvenini yitirdi. İspanyol çalıştırıcı artık kaleyi büyük ölçüde Safonov'a emanet ediyor. Chevalier daha önce yazın ayrılmayı reddederek Fransa'nın başkentinde ikinci bir şans için mücadele etmeyi seçmişti. Ancak kenardan izlemek zorunda kaldığı şu günlerde durumu giderek daha umutsuz görünüyor.
- AFP
Zihinsel hazırlık eksikliği
Fransa Millî Takımı'nın eski oyuncusu Petit, Chevalier'nin içinde bulunduğu durumu sert şekilde eleştirdi. 1998 Dünya Kupası şampiyonu, RMC'de yaptığı açıklamada kalecinin kariyerini yeniden canlandırmak için PSG'den ayrılması gerektiğini vurguladı.
Petit, "Bu çok açık. Üst düzey bir sporcuysanız rekabet etmek ve oynamak istersiniz," dedi. "Ömür boyu yedek kalmakla yetinemezsiniz. Üzerindeki baskı çok fazlaydı. PSG'de karşılaşacağı zorluklara zihinsel olarak hazırlanmamıştı."
Safonov'u geçmek imkânsız
PSG'deki kaleci hiyerarşisi artık kesinleşmiş görünüyor. Safonov, Chevalier'yi geride bırakarak ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı.
Petit'ye göre Enrique, Chevalier'ye ilk 11'e dönmesi için kolay bir yol sunmayacak. Petit, şu anki birinci kalecinin teknik direktörün planlarındaki yerinin oldukça sağlam olduğuna dikkat çekti.
Petit sözlerini şöyle sürdürdü: “Kalecilik farklı bir pozisyon. Luis Enrique ona hiç süre vermiyor. Fransa millî takımındaki yerini kaybetti ve kendi kaderini eline almak için yeniden sahaya çıkması gerekiyor.
“Lucas Chevalier mutlaka yeniden oynamalı! Ayrılması gerekiyor. Açıkçası neden hâlâ kadroda olduğunu anlamıyorum. Safonov teknik direktörün desteğine sahip ve kaleyi korumaya devam edecek.”
- AFP
Yeni bir başlangıç arayışı
Chevalier, profesyonel futboldaki uzun vadeli geleceğine ilişkin kritik bir karar vermek zorunda. Paris'te kalması, gelişiminin önemli bir döneminde ilerlemesinin daha da durma noktasına gelmesi riskini taşıyor.
Yeterince forma şansı bulamaması, Fransa millî takımındaki yerini şimdiden kaybetmesine yol açtı. Kaleci için tek mantıklı çözüm PSG'den ayrılmak gibi görünüyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun