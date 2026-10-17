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Yosua Arya
Çeviri:

Emmanuel Petit, ilk 11'deki yerini kaybeden PSG yıldızına yeni bir kulüp bulma çağrısı yaptı

L. Chevalier
Paris Saint-Germain
1. Lig

Emmanuel Petit, gözden düşen kaleci Lucas Chevalier'ye, duraklama dönemine giren kariyerini kurtarmak için Paris Saint-Germain'den derhal ayrılması çağrısında bulundu. Fransız kaleci, Luis Enrique yönetiminde ilk 11'deki yerini Matvey Safonov'a kaptırdı ve düzenli forma şansı bulmakta büyük zorluk çekiyor.

  • Tercih sıralamasında geriye düşmek

    Chevalier, ilk 11'deki yerini kaybettikten sonra kulüpten ayrılması yönünde yoğun baskıyla karşı karşıya. Eski Lille yıldızı, Gianluigi Donnarumma'nın yerini almak için takıma katılmıştı ancak tartışmasız birinci kaleci olmayı başaramadı.

    Teknik direktör Luis Enrique, Fransız kaleciye olan güvenini yitirdi. İspanyol çalıştırıcı artık kaleyi büyük ölçüde Safonov'a emanet ediyor. Chevalier daha önce yazın ayrılmayı reddederek Fransa'nın başkentinde ikinci bir şans için mücadele etmeyi seçmişti. Ancak kenardan izlemek zorunda kaldığı şu günlerde durumu giderek daha umutsuz görünüyor.

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    Zihinsel hazırlık eksikliği

    Fransa Millî Takımı'nın eski oyuncusu Petit, Chevalier'nin içinde bulunduğu durumu sert şekilde eleştirdi. 1998 Dünya Kupası şampiyonu, RMC'de yaptığı açıklamada kalecinin kariyerini yeniden canlandırmak için PSG'den ayrılması gerektiğini vurguladı.

    Petit, "Bu çok açık. Üst düzey bir sporcuysanız rekabet etmek ve oynamak istersiniz," dedi. "Ömür boyu yedek kalmakla yetinemezsiniz. Üzerindeki baskı çok fazlaydı. PSG'de karşılaşacağı zorluklara zihinsel olarak hazırlanmamıştı."

  • Safonov'u geçmek imkânsız

    PSG'deki kaleci hiyerarşisi artık kesinleşmiş görünüyor. Safonov, Chevalier'yi geride bırakarak ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı.

    Petit'ye göre Enrique, Chevalier'ye ilk 11'e dönmesi için kolay bir yol sunmayacak. Petit, şu anki birinci kalecinin teknik direktörün planlarındaki yerinin oldukça sağlam olduğuna dikkat çekti.

    Petit sözlerini şöyle sürdürdü: “Kalecilik farklı bir pozisyon. Luis Enrique ona hiç süre vermiyor. Fransa millî takımındaki yerini kaybetti ve kendi kaderini eline almak için yeniden sahaya çıkması gerekiyor.

    “Lucas Chevalier mutlaka yeniden oynamalı! Ayrılması gerekiyor. Açıkçası neden hâlâ kadroda olduğunu anlamıyorum. Safonov teknik direktörün desteğine sahip ve kaleyi korumaya devam edecek.”

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    Yeni bir başlangıç arayışı

    Chevalier, profesyonel futboldaki uzun vadeli geleceğine ilişkin kritik bir karar vermek zorunda. Paris'te kalması, gelişiminin önemli bir döneminde ilerlemesinin daha da durma noktasına gelmesi riskini taşıyor.

    Yeterince forma şansı bulamaması, Fransa millî takımındaki yerini şimdiden kaybetmesine yol açtı. Kaleci için tek mantıklı çözüm PSG'den ayrılmak gibi görünüyor.

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1. Lig

17 Eki 2026

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PSG