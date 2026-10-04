Emmanuel Eboue, Manchester City efsanesi Yaya Toure'yi gelecekte Premier League'e teknik direktör olarak dönmeye aday gösterdi

Afrikalı teknik adamların Premier League'e ulaşma ihtimaline ve bunun ülkelerinde yarattığı büyük gurura değinen Eboue, LiveFootballTickets'a şu sözleri söyledi: "Neden olmasın? Belki bir gün Yaya Toure orada olur. Fildişi Sahili'nde herkes onun yaptıklarıyla büyük gurur duyuyor. Yaya benim arkadaşım ve bazen onunla konuşuyorum."

Eski milli takım arkadaşının teknik direktörlükteki istikrarlı yükselişini değerlendiren eski Arsenal savunmacısı şöyle ekledi: "Bence bir gün teknik direktör olarak İngiltere'ye geri dönebilir çünkü çok iyi işler yapıyor. Belki bir gün Premier League'de Fildişi Sahilli bir teknik direktör görürüz. Neden olmasın?"