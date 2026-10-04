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Emmanuel Eboue, Manchester City efsanesi Yaya Toure'yi gelecekte Premier League'e teknik direktör olarak dönmeye aday gösterdi
Eboue, Toure'u tarihi teknik direktörlük rolü için destekliyor
Eboue, Toure'nin gelecekte üst düzey bir teknik direktör olarak İngiliz futboluna dönmek için gereken özelliklere sahip olduğuna kesin olarak inanıyor. Eski City orta sahasıyla düzenli olarak iletişimde kalmayı sürdüren 43 yaşındaki isim, vatandaşı olan Toure'nin kulübede göreve geçişinden bu yana gösterdiği adanmışlığa ve olumlu gelişime yakından tanıklık etti. Futbolu bırakan Arsenal sağ beki, Toure'nin attığı adımların dünyanın en rekabetçi liginde Fildişi Sahilli teknik direktörlerden oluşan bir neslin önünü açacağı konusunda iyimser.
- ZUMA Press Wire
Afrikalı menajerler için engelleri aşmak
Afrikalı teknik adamların Premier League'e ulaşma ihtimaline ve bunun ülkelerinde yarattığı büyük gurura değinen Eboue, LiveFootballTickets'a şu sözleri söyledi: "Neden olmasın? Belki bir gün Yaya Toure orada olur. Fildişi Sahili'nde herkes onun yaptıklarıyla büyük gurur duyuyor. Yaya benim arkadaşım ve bazen onunla konuşuyorum."
Eski milli takım arkadaşının teknik direktörlükteki istikrarlı yükselişini değerlendiren eski Arsenal savunmacısı şöyle ekledi: "Bence bir gün teknik direktör olarak İngiltere'ye geri dönebilir çünkü çok iyi işler yapıyor. Belki bir gün Premier League'de Fildişi Sahilli bir teknik direktör görürüz. Neden olmasın?"
Çeşitli koçluk çıraklığı
Eboue'nin iyimserliği, Toure'nin UEFA Pro Lisansı'nı aldıktan sonra izlediği titiz yoldan kaynaklanıyor. Yüksek profilli bir göreve aceleyle atılmak yerine, üç kez Premier League şampiyonluğu yaşayan isim, 2022 ile 2023 yılları arasında Tottenham Hotspur akademisindeki verimli gelişim döneminin yanı sıra Olimpik Donetsk, Akhmat Grozny ve Standard Liege'de Avrupa genelinde yardımcı antrenör olarak kapsamlı teknik deneyim kazandı.
Bu eğitim süreci, Suudi Arabistan'da Roberto Mancini'nin baş yardımcısı olarak görev yapmasıyla taçlandı ve bu da ona kendi başına üst düzey teknik adamlığa adım atmadan önce gereken taktik ağırlığı kazandırdı.
- ZUMA Press Wire
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçiyor
Bratislava ile Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalayan Toure, ağustosta bir takımı Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında yöneten ilk Afrikalı teknik direktör olarak tarihe geçti. Son şampiyon Paris Saint-Germain'e ilk maç gününde 6-1'lik ağır yenilgi sert bir gerçeklik kontrolü işlevi gördü, ancak eski Barcelona orta saha oyuncusu hücum odaklı 4-3-3 sistemine bağlı kalmayı sürdürüyor. Şimdi karşısındaki zorluk, fikstür sıkışırken yurt içindeki üstünlük ile Avrupa'nın elit düzeydeki taleplerini dengelemek.
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