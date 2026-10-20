Raya'nın Arsenal ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu da Arsenal'in oyuncunun bonservis değeri konusunda güçlü bir konumda olduğu anlamına geliyor. Ancak kaleci, farklı bir ligde oynama isteğini açıkça dile getirdi. İspanya'ya dönme ihtimali hakkında Marca'ya konuşan Raya, “Evet, çok isterim. La Liga'da oynamayı denemek isterim. Şu an burada çok mutluyum ama İspanya liginde oynama deneyimini kesinlikle yaşamak isterim” dedi.

2023'te Brentford'dan Arsenal'e katılan Barcelona doğumlu yıldız, futbol kariyerinin onu bir gün yeniden İber Yarımadası'na götüreceğini düşünüyor. Raya, “Bence çok rekabetçi bir lig. Belki gelecekte bir İspanyol kulübünde oynayabilirim. İspanyolum ve orada oynamayı çok isterim, bundan eminim” diye ekledi.