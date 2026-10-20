Getty Images Sport
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Emirates'ten ayrılacak mı? David Raya, Arsenal'da geçirdiği ‘mükemmel yıla’ rağmen La Liga'ya transfer ihtimaline kapıyı açık bıraktı
İspanya'ya dönüş ufukta
Raya'nın Arsenal ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu da Arsenal'in oyuncunun bonservis değeri konusunda güçlü bir konumda olduğu anlamına geliyor. Ancak kaleci, farklı bir ligde oynama isteğini açıkça dile getirdi. İspanya'ya dönme ihtimali hakkında Marca'ya konuşan Raya, “Evet, çok isterim. La Liga'da oynamayı denemek isterim. Şu an burada çok mutluyum ama İspanya liginde oynama deneyimini kesinlikle yaşamak isterim” dedi.
2023'te Brentford'dan Arsenal'e katılan Barcelona doğumlu yıldız, futbol kariyerinin onu bir gün yeniden İber Yarımadası'na götüreceğini düşünüyor. Raya, “Bence çok rekabetçi bir lig. Belki gelecekte bir İspanyol kulübünde oynayabilirim. İspanyolum ve orada oynamayı çok isterim, bundan eminim” diye ekledi.
- AFP
Arsenal'daki altın döneme dönüp bakış
Kaleci, Mikel Arteta yönetiminde kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. Brentford'dan Londra içindeki transferinin ardından Raya, Premier League'in en güvenilir oyuncularından biri hâline geldi. Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 114 maça çıktı, 52 maçta kalesini gole kapattı ve yalnızca 89 gol yedi.
Raya, Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunu ve Community Shield'ı kazanmasına yardımcı olduğu sansasyonel bir sezonu geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi ve Carabao Cup'ta finale yükselen kulübün eleme usulü turnuvalardaki başarısında da kilit rol oynadı. Dahası, istikrarlı performansı ona üst üste üçüncü Altın Eldiven ödülünü getirdi; bu başarı, İngiltere'nin en üst düzey liginde kaleciler arasındaki üstünlüğünü gözler önüne seriyor.
Dünya Kupası başarısının ardından yeni zaferler peşinde
Raya, kulüp düzeyindeki başarısına rağmen İspanya millî takımıyla buruk bir yaz geçirdi. Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer alsa da sahada hiç süre alamadı. Son dönemdeki performansını ve millî takım deneyimini değerlendiren Raya, şunları söyledi: “Mükemmel bir yıl geçirdiğime inanıyorum. Belki de eksik kalan tek şey Dünya Kupası'nda oynamaktı. Arsenal'a geldiğimden beri her yıl kendimi geliştirmeye devam ettim. Umarım bu böyle sürer.”
Raya, kendisi için belirlediği son derece yüksek standartları korumaya odaklanıyor. “Ama Premier League'i kazanıp ligde, Şampiyonlar Ligi'nde ve Community Shield'da belirleyici bir rol oynayarak profesyonel kariyerimin en iyi sezonunu geçirdiğime gerçekten inanıyorum. Etkili oldum ve kupalar kazandım,” dedi.
- Getty Images Sport
Bu sezonki hedefler
İleriye bakan İspanyol millî futbolcu, son dönemde elde ettikleriyle yetinmiyor ve Arsenal'i daha da ileri taşımak istiyor. Arsenal, Premier League'de 18 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Manchester City'nin yalnızca üç puan gerisinde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'ne ise Napoli'yi 1-0, Lille'i de 3-0 yenerek kusursuz bir başlangıç yaptı.
Kalecinin beklentileri, kulüp Bayern Münih deplasmanında zorlu bir maça hazırlanırken hâlâ çok yüksek. “Her şeyi kazanmak istiyorum” diyerek kararlılığını ortaya koydu. “Kendimizi favori olarak kabul ettirmek istiyoruz ve hedefimiz bu. Umarım bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak geçen sezonki başarımızın üzerine çıkarız, ancak bunun gerçekleşmesine daha çok var.”
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