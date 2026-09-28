Uluslar Ligi macerasına mağlubiyetle başlayan İngiltere, bir önceki organizasyonu B Ligi'nde geçirdikten sonra bu sezon yeniden A Ligi'ne dönerken kendisini zorlu bir durumda buldu. Tuchel'in ekibi, açılış maçında Hırvatistan'a 2-1 yenilen ve toparlanmayı hedefleyen Çek Cumhuriyeti karşısında kritik bir sınav verecek.

Maçın önemine değinen Tuchel, şunları söyledi: "Kazanmak zorunda olunan bir maç demek için biraz erken. Grup aşamasında bunun için biraz erken. Rakibin kalitesine saygı duyuyoruz. Nerede olursa olsun, her zaman sonuca ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Özellikle yenilgiden sonra, ileriye gitmenin yolu bu olsa bile, yine de buna kendiniz için ihtiyaç duyarsınız ve hemen bir reaksiyon gösterirsiniz. Yarınki maç en yüksek önceliğe sahip."