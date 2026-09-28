Getty Images Sport
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'Emin değilim!' Thomas Tuchel, Ezri Konsa ve Nico O'Reilly'nin antrenmana çıkmamasıyla Çek Cumhuriyeti maçı öncesi İngiltere'ye çifte sakatlık darbesi verdi
Tuchel, iki savunmacıyı takip ediyor
İngiltere Teknik Direktörü Tuchel, salı günü Prag'a yapılacak deplasman öncesinde iki önemli kadro oyuncusunun son hazırlıklar sırasında kenara çekilmesiyle seçim konusunda sıkıntı yaşıyor. Konsa ve O'Reilly, pazartesi sabahı Tottenham'ın tesislerinde gerçekleştirilen takım antrenmanında dikkat çekici şekilde yer almadı. 24 kişilik kadronun geri kalanı Çekya'nın başkentine yapılacak uçuşa hazırlanırken, Arsenal ve Manchester City savunmacıları kondisyon sorunlarını aşmaya çalıştıkları için bireysel programlarla yetindi.
Zamanlama, özellikle de cumartesi günü Wembley'de dünya şampiyonu İspanya'ya 3-2 kaybedilen maçın ardından savunmada istikrar bulmak için çaresizce çözüm arayan Tuchel adına büyük hayal kırıklığı yarattı. Alman teknik adam, ikilinin takım arkadaşlarıyla sahaya çıkmalarını engelleyen devam eden sorunlarla uğraştığını açıkladı. Fortuna Arena'daki maçta ikilinin forma giyip giyemeyeceği sorulduğunda Tuchel, pazartesi akşamı gazetecilere şunları söyledi: 'Henüz emin değilim. Bugünkü antrenmanı kaçırdılar, sizin de gördüğünüz buydu. Bunun nedeni küçük sorunlardı. Ama hâlâ sorunlar var.'
- AFP
Son kondisyon kontrolleri yaklaşıyor
İngiltere, mevcut milli ara sırasında önünde üç maç olması nedeniyle yoğun bir fikstürle karşı karşıya. Salı günü Çek Cumhuriyeti ile oynanacak karşılaşmanın ardından Tuchel'in takımı, cumartesi günü Hırvatistan deplasmanına gidecek ve arayı 6 Ekim'de Çekler'e karşı oynanacak rövanş maçıyla tamamlayacak.
Kamp içindeki oyuncuların son durumunu detaylandıran İngiltere teknik direktörü şöyle ekledi: "Bugün sabah maça ilk 11'de başlayan oyuncular için hafif bir antrenman yaptık. Son kontroller yarın sabah yapılacak. Doktorlar ve fizyoterapistler onay verirse hazırız. Bir gün daha fazla süre gerçekten fark yaratırdı. Bugün sahada olan oyuncuların hepsinin gerçekten oynamak istediğini ve buna hazır olduğunu hissediyorum."
Sonuç alma baskısı artıyor
Uluslar Ligi macerasına mağlubiyetle başlayan İngiltere, bir önceki organizasyonu B Ligi'nde geçirdikten sonra bu sezon yeniden A Ligi'ne dönerken kendisini zorlu bir durumda buldu. Tuchel'in ekibi, açılış maçında Hırvatistan'a 2-1 yenilen ve toparlanmayı hedefleyen Çek Cumhuriyeti karşısında kritik bir sınav verecek.
Maçın önemine değinen Tuchel, şunları söyledi: "Kazanmak zorunda olunan bir maç demek için biraz erken. Grup aşamasında bunun için biraz erken. Rakibin kalitesine saygı duyuyoruz. Nerede olursa olsun, her zaman sonuca ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Özellikle yenilgiden sonra, ileriye gitmenin yolu bu olsa bile, yine de buna kendiniz için ihtiyaç duyarsınız ve hemen bir reaksiyon gösterirsiniz. Yarınki maç en yüksek önceliğe sahip."
- Getty Images Sport
Yazın elde edilen başarı ve geçmiş dönüm noktalarının üzerine inşa ederek
İngiltere, bu yaz Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülüğün ardından turnuvaya giriyor. İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'ndeki şimdiye kadarki en iyi performansını tekrarlamayı hedefliyor; bu başarıyı da ilk kez düzenlenen 2018-19 edisyonunda yine üçüncü olarak elde etmişti.
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