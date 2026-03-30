Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili Cardiff City'nin 104 milyon sterlinlik tazminat talebi Fransız mahkemesi tarafından reddedildi
Bluebirds, Nantes'ta sahada mağlup oldu
Arjantinli forvet ve pilot David Ibbotson, Sala’nın Fransa’dan Güney Galler’deki yeni takım arkadaşlarına katılmak üzere seyahat ederken, Piper Malibu uçağının Manş Denizi’ne düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Bu trajedinin ardından Cardiff, potansiyel gelir kaybı ve zararlar nedeniyle Nantes'e karşı 120 milyon avro (104 milyon sterlin) tazminat talebiyle dava açtı. Ancak Fransız yargıç, kulübün aleyhine karar vererek, kulübün Ligue 1 takımına yaklaşık 400.000 sterlin tutarında avukatlık ücreti ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.
FC Nantes hukuk ekibinin tepkisi
Karar, kulübün uçuşun lojistiği veya meydana gelen kazadan hiçbir sorumluluğu olmadığını sürekli olarak savunan Nantes temsilcileri tarafından rahat bir nefesle karşılandı. Avukatlar Jérôme Marsaudon ve Louis Marie Absil, kararın ardından ortak bir açıklama yayınlayarak, yıllardır süren davanın sonucundan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "FC Nantes, meydana gelen trajediden hiçbir şekilde sorumlu değildir ve mahkemenin davamızı dinleyip bunu çok net bir şekilde teyit etmesinden memnuniyet duyuyoruz."
Mahkeme kararında, Cardiff'e verilen para cezasının, Galler kulübünün temyiz yoluna başvurup başvurmayacağına bakılmaksızın derhal ödenmesi gerektiği belirtildi.
Cardiff City 'büyük bir hayal kırıklığı' duyduğunu açıkladı
Mahkemede Sala’nın annesi Mercedes Taffarel’in de eşlik ettiği Galler ekibinin temsilcileri, hayal kırıklıklarını dile getirdiler. Cardiff City adına hareket eden Capital Law’dan Celine Jones, kararın davayı Fransız adalet sistemine taşıdıklarında umdukları dürüstlük standartlarını karşılamadığını belirtti.
Jones, "Mahkemenin bu trajedide FC Nantes'in sorumluluğunu tanımamasını derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" dedi. "Emiliano Sala'nın anısına saygı göstererek bu davanın tüm gerçeklerinin ortaya çıkması için bu davayı açtık. Bugün, profesyonel futboldaki şeffaflık, dürüstlük ve güvenlik ilkelerinin bu kararda geçerli olmadığını büyük bir üzüntüyle görüyoruz. Adalet sağlanmadı ve bunun aile için zor olduğunu düşünüyorum. Cardiff taraftarlarına şunu söyleyebilirim: Kulüp doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptı, adalet için elinden gelen her şeyi yaptı ancak henüz bunu başaramadı."
Gelecekte temyiz başvurusu olasılığı
Bu karar Cardiff için büyük bir darbe olsa da, hukuki süreç henüz sona ermiş olmayabilir. Kulübün, karara karşı resmi bir temyiz başvurusunda bulunmak için bir aylık süresi bulunmaktadır. Eğer bu yönde bir adım atmaya karar verirlerse, dava Rennes Temyiz Mahkemesi’ne sevk edilecek; uzmanlar, bu sürecin sonuçlanmasının iki yıla kadar sürebileceğini belirtiyor.
Temyiz başvurusu, fiilen yeni bir duruşmayı tetikleyecek ve delillerin tamamının yeniden incelenmesine olanak tanıyacaktır. Şu an için Cardiff City yetkilileri, bir sonraki adımlarına karar vermeden önce karar üzerinde düşünmek için zaman ayıracaklarını belirtmişlerdir. Rekor kıran 15 milyon sterlinlik transferin gerçekleşmesi planlanan tarihten beş yıl sonra, bu trajedi her iki kulübün üzerinde de bir gölge gibi durmaya devam etmekte ve forvetin vefatının karmaşık ve acı verici mirasını vurgulamaktadır.