Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili Cardiff City'nin 104 milyon sterlinlik tazminat talebi Fransız mahkemesi tarafından reddedildi

Karar, kulübün uçuşun lojistiği veya meydana gelen kazadan hiçbir sorumluluğu olmadığını sürekli olarak savunan Nantes temsilcileri tarafından rahat bir nefesle karşılandı. Avukatlar Jérôme Marsaudon ve Louis Marie Absil, kararın ardından ortak bir açıklama yayınlayarak, yıllardır süren davanın sonucundan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "FC Nantes, meydana gelen trajediden hiçbir şekilde sorumlu değildir ve mahkemenin davamızı dinleyip bunu çok net bir şekilde teyit etmesinden memnuniyet duyuyoruz."

Mahkeme kararında, Cardiff'e verilen para cezasının, Galler kulübünün temyiz yoluna başvurup başvurmayacağına bakılmaksızın derhal ödenmesi gerektiği belirtildi.