AFP
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Emiliano Martinez, Lionel Messi'nin emekliliği hakkında konuştu ve Inter Miami yıldızının Arjantin için "çok büyük bir boşluk" bırakacağını kabul etti
Martinez, Messi'nin mirasını değerlendiriyor
Martinez, Arjantin'in cumartesi gecesi Estadio Monumental'da Burkina Faso'yu 7-0 gibi farklı bir skorla yenmesinin ardından, spot ışıklarını hemen Messi'nin yaklaşan vedasına çevirdi. Chelsea kalecisi, forvet resmen milli takımı bırakarak kramponlarını asmadan önce 2022'de Katar'da kaptanının Dünya Kupası zaferine ulaşmasına yardımcı olmuş olmaktan gurur duydu.
Martinez, süperstarla birlikte çıktıkları yolculuğu değerlendirirken, ESPN Argentina'nın aktardığına göre şöyle dedi: "Elbette, olabildiğince yardımcı olmaya çalıştım ve o da bunu biliyor. Bunu her zaman konuşuyoruz ve onun en çok arzuladığı şeye ulaşmasına yardımcı olmak kariyerimin en büyük onurlarından biriydi, çünkü o tarihin en büyük oyuncusu."
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GOAT sonrası yaşam
Messi sonrası dönemin gerçeği, Arjantin Milli Takımı soyunma odasında hissedilmeye başlıyor. Kaleci, kaptanının yakında ayrılacak olmasının ağırlığını açık sözlülükle kabul etti: "Gidişi çok büyük bir boşluk bırakacak ama burada gerçekten karakter sahibi çocuklar var."
Forvetin 6 Ekim'deki son maçına bakan Martinez, geriye kalan her duygusal anın tadını çıkarma kararlılığının altını çizdi: "Kendimi bunun bir parçası gibi hissediyorum ve salı günü bunun keyfini çıkarmak, onun gülümsediğini görmek istiyorum. Birlikte kalan az zamanı onu el üstünde tutarak değerlendirmeye çalışacağız."
Savunmada kusursuzluğa ulaşma çabası
Kaptanının duygusal vedasından uzakta Martinez, 69 milli maçtaki 45. gol yemediği maçını kaydederken genç ilk kez forma giyen oyuncuları övdü: "Gol yememek her zaman önemlidir. Kendimi zorlamayı sürdürmek için uğruna çabaladığım bir şey. Gençlerin ilk maçlarına çıkıp bu formayı giydiğini görmek harika."
Lionel Scaloni'nin kadro içindeki yüksek standartlarına değinen file bekçisi şöyle ekledi: "İyi gitti. Onları hızlıca bünyemize katan bir grubuz. Çok iyi antrenman yapıyorlar. Scaloni hiçbir şeyi bedavaya vermez; onların iyi performans gösterdiğini görüyor ve oynatıyor. Bu milli takıma mümkün olduğunca çabuk uyum sağlamaları tamamen onların hakkı."
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Yenilginin acısını aşmak
Martinez ayrıca, takımının 2026'da İspanya'ya karşı oynanan finalde aldığı yenilgi sonrası dünya şampiyonluğunu koruyamamasının ardından yaşadığı derin acıdan kurtulmak için verdiği zihinsel mücadeleyi de paylaştı. Şöyle itiraf etti: "Bir Dünya Kupası finalini kaybettikten sonra bu benden çok şey götürdü; acı uzun süre benimle kaldı. O finalden sonra hissettiğim kalp kırıklığını atlatabilmek için kulübümde yeni bir başlangıca ihtiyacım vardı."
Şimdi ise tecrübeli kaleci, milli takımda yeniden pozitif enerjisini buldu: "Buraya geliyorum ve dürüst olmak gerekirse harika hissediyorum, mutluyum, enerji doluyum ve en önemlisi de bu."
Arjantin'in dikkati şimdi tamamen Estadio Monumental'de Benin'e karşı oynanacak Messi'nin veda maçına çevrilmiş durumda.
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