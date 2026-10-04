Emiliano Martinez, Lionel Messi'nin emekliliği hakkında konuştu ve Inter Miami yıldızının Arjantin için "çok büyük bir boşluk" bırakacağını kabul etti

Messi sonrası dönemin gerçeği, Arjantin Milli Takımı soyunma odasında hissedilmeye başlıyor. Kaleci, kaptanının yakında ayrılacak olmasının ağırlığını açık sözlülükle kabul etti: "Gidişi çok büyük bir boşluk bırakacak ama burada gerçekten karakter sahibi çocuklar var."

Forvetin 6 Ekim'deki son maçına bakan Martinez, geriye kalan her duygusal anın tadını çıkarma kararlılığının altını çizdi: "Kendimi bunun bir parçası gibi hissediyorum ve salı günü bunun keyfini çıkarmak, onun gülümsediğini görmek istiyorum. Birlikte kalan az zamanı onu el üstünde tutarak değerlendirmeye çalışacağız."