Sezon öncesi ilk hazırlık maçında Basel ile berabere kalmanın ardından Luciano Spalletti’nin sözleri, kaleci konusundaki her türlü yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırdı: “Tüm pozisyonlarda rekabet istiyoruz ve yeni bir kaleci arıyoruz.” Michele Di Gregorio’nun zorlu bir sezonun ardından kendini kanıtlama arzusu (ki kendisi Vincenzo Italiano’nun Beşiktaş’ı tarafından da takip ediliyor) ve Mattia Perin’in sahaya çıktığında her zaman güvenilir bir performans sergilemesi bir yana.
Çeviri:
Emiliano Martinez konusunda yaşanan çıkmaz, alternatifler Guglielmo Vicario, David de Gea ve Noah Atubolu: Juventus’un kaleci transfer piyasasına ilişkin son durum
DIBU’DA SIKIŞMA
Juventus, Certaldo’lu teknik direktöre mevcut kadrodakilerden daha fazla güvence sunacak bir kaleci bulmak için araştırmalarını sürdürüyor. İlk tercihin, Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası’nda yine başrol oynayan Emiliano Martinez’e düşmesi, Bianconeri teknik direktörünün zihninde karizmatik bir oyuncuya güvenebileceği düşüncesinin yer aldığını gösteriyor.Ancak, bir yıl önce bu zamanlar başka bir yerde yeni bir mücadeleye atılmak isteyen “Dibu”yu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Aston Villa ile yürütülen görüşmelerde son günlerde kayda değer bir ilerleme kaydedilmedi. İngiliz kulübüyle Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunan Martinez’in piyasa değeri yaklaşık 12 milyon avro olarak değerlendiriliyor. Bu rakam, sezon başına 9 milyon avro brüt maaşı da hesaba katıldığında, şu anda masaya koyduğu 6,5 milyon avronun ötesine geçmek istemeyen Juve tarafından aşırı bulunmakta.
İKİ BİLİNMEYEN
Dünya Kupası'ndaki görevi sona eren Dibu Martinez, önümüzdeki haftalarda Aston Villa yönetimi ile geleceği hakkında görüşecek; ayrılık için bir pazarlık payı olup olmadığını ve özellikle de değer biçimi üzerinde bir indirim elde ederek Juventus'a yol açma imkânı olup olmadığını anlamak amacıyla. Villains’ın teknik direktörü Unai Emery’yi ikna etmek kolay olmayacak; Emery, soyunma odasındaki bir lider olan Arjantinli oyuncudan vazgeçmek istemiyor. Üstelik Martinez, geçen sezonun sonlarında bir el parmağında meydana gelen kırık nedeniylebelirsizlikle karşı karşıya; 1992 doğumlu oyuncu, son Dünya Kupası’na katılma şansını kaybetmemek için bu sorunu ameliyat olmadan tedavi etmeyi tercih etmişti.
VICARIO HAKKINDA ÖZET
Bu nedenlerle Juventus, bir süredir ekonomik açıdan muhtemelen daha az maliyetli alternatif seçenekler üzerinde de çalışıyor. Bu bağlamda, Roberto De Zerbi’nin çalıştırdığı Tottenham’dan ayrılmak üzere olan ve Empoli’de sergilediği mükemmel performansın ardından İtalya’ya dönmeyi arzulayan Guglielmo Vicario’ya ilgi yüksek seviyede devam ediyor. 1996 doğumlu kaleci, geçtiğimiz aylarda Inter ile anılmıştı; ancak Nerazzurri, Josep Martinez’i kadrosuna katmaya karar vermişti. Napoli’nin ise bu transferle ilgilenmeye başlaması daha yeni bir gelişme; ancak Napoli’nin başka bir kaleciyi kadrosuna katmadan önce Meret ve Milinkovic-Savic’ten birini takımdan göndermesi gerekiyor. Tottenham, İtalyan oyuncunun transferine yeşil ışık yakmak için yaklaşık 20 milyon euro talep ediyor ve Juventus ise bekleme pozisyonunda kalıyor.
GEA'NIN FİKRİ
İtalyan futbol piyasasında takip edilmesi gereken bir diğer isim ise, geçtiğimiz günlerde Fiorentina formasıyla üçüncü sezonuna başlayan David de Gea’dır. 1990 doğumlu olması ve Fiorentina ile hâlâ nispeten uzun süreli bir sözleşmeye sahip olmasına rağmen (sözleşmesi 2028’de sona eriyor ve bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor), deneyimli İspanyol kaleci Spalletti’nin aradığı tüm şartları tam olarak karşılıyor. Kale arasında güvenilirliği, savunma hattını yönetme becerisi ve uluslararası düzeyde sağlam bir özgeçmişi, bu pozisyonda bir üst düzey kalecinin profilini tamamlıyor; tam da Juventus’un bugün aradığı profil. Ancak Juventus, şimdilik oyuncunun Floransa’daki macerasına devam etme isteğini ve eski Manchester United oyuncusundan vazgeçmek istemeyen Fiorentina yönetiminin iradesini kabul etmek zorunda.
PIACE ATUBOLU
Juventus’un yeni kaleci pozisyonu için son dönemde adı geçen isim, 2002 doğumlu Alman Noah Atubolu’dur. Atubolu, son Avrupa Ligi’nde yarı finale yükselen Freiburg ile çok başarılı bir sezon geçirmiştir. Geçmişte Inter ve Milan tarafından da takip edilen, atletik yapısı ile dikkat çeken bu kaleci, önümüzdeki sezonlar için önemli bir potansiyel gördükleri için birçok spor direktörünün not defterinde yer alıyor. Yurt dışından gelen rekabet de eksik değil, ancak sözleşmesinin bir yıldan biraz daha kısa bir süre sonra sona erecek olması ve şu anda sözleşme uzatılmasına dair herhangi bir işaret bulunmaması, durumu kesinlikle cazip kılıyor. Bu da, Juventus’un onu Freiburg’dan makul bir bedelle transfer etmeyi uman adaylar arasında yer aldığı anlamına geliyor.
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