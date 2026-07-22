Emiliano Martinez konusunda yaşanan çıkmaz, alternatifler Guglielmo Vicario, David de Gea ve Noah Atubolu: Juventus’un kaleci transfer piyasasına ilişkin son durum

Juventus’un yeni kaleci pozisyonu için son dönemde adı geçen isim, 2002 doğumlu Alman Noah Atubolu’dur. Atubolu, son Avrupa Ligi’nde yarı finale yükselen Freiburg ile çok başarılı bir sezon geçirmiştir. Geçmişte Inter ve Milan tarafından da takip edilen, atletik yapısı ile dikkat çeken bu kaleci, önümüzdeki sezonlar için önemli bir potansiyel gördükleri için birçok spor direktörünün not defterinde yer alıyor. Yurt dışından gelen rekabet de eksik değil, ancak sözleşmesinin bir yıldan biraz daha kısa bir süre sonra sona erecek olması ve şu anda sözleşme uzatılmasına dair herhangi bir işaret bulunmaması, durumu kesinlikle cazip kılıyor. Bu da, Juventus’un onu Freiburg’dan makul bir bedelle transfer etmeyi uman adaylar arasında yer aldığı anlamına geliyor.