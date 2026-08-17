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Emiliano Martinez alternatifi bulundu! Juventus, Guglielmo Vicario'yu Tottenham'dan transfer etmek için anlaşmaya vardı
Bianconeri, Martinez'ten Vicario'ya yöneldi
Juventus, kaleci arayışında öncelikli çözüm olarak Tottenham'dan Vicario'yu belirleyerek Martinez için yürüttüğü girişimden vazgeçti. Torino ekibi, Aston Villa ile haftalarca görüşme yürüttü ancak Premier League temsilcisinin 15 milyon avroluk (12,8 milyon sterlin) talebinden geri adım atmayacağını öğrenince masadan kalktı.
Martinez transferinin rafa kalkmasının ardından İtalyan kulübü hızlı davrandı. The Athletic'e göre pazartesi günü Tottenham ile Vicario'nun transferi için tam anlaşma sağlandı ve bu transfer, 29 yaşındaki file bekçisi için 2023'teki ayrılığının ardından Serie A'ya dönüş anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Mali detaylar ve kiralama yapısı
Anlaşmanın, Tuttosport'a göre, zorunlu olmayan 10,5 milyon avroluk (£9 milyon) satın alma opsiyonu içeren bir kiralama şeklinde yapılandırıldığı belirtildi. Bu, Bianconeri'ye kalıcı transfer için taahhütte bulunmadan önce oyuncunun sezon boyunca performansını değerlendirme imkânı tanıyor ve önceki hedeflerine kıyasla daha düşük maliyetli bir alternatif sunuyor.
Tottenham açısından bu ayrılık, Roberto De Zerbi yönetiminde yön değişikliğine işaret ediyor. De Zerbi, Antonin Kinsky'yi şimdiden bir numaralı kaleci tercihi olarak belirledi. Vicario, geçen sezon kuzey Londra'da inişli çıkışlı bir dönem geçirdi; zaman zaman pahalıya mal olan hatalara yatkınlık gösterdi ve mart ayında geçirdiği fıtık ameliyatının ardından sonunda ilk 11'deki yerini kaybetti.
Juventus'taki kaleci hiyerarşisine etkisi
Vicario, İngiltere'de olaylı geçen üç yıllık macerasının ardından İtalya'nın en prestijli kulüplerinden birine katılacak. Başlangıçta Empoli'den yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham'a gelmiş ve kısa sürede Hugo Lloris'in halefi olarak kendini kabul ettirmişti.
Onun gelişi, Torino'daki mevcut soyunma odası dengesini sarsıyor. Vicario'nun birinci kaleci rolünü devralmaya hazırlanmasıyla Michele Di Gregorio'nun geleceği giderek daha belirsiz hale geldi. Fabrizio Romano'ya göre, mevcut Juve kalecisi daha şimdiden Marsilya'ya ve Avrupa'daki diğer kulüplere kiralık olarak önerildi.
- Getty Images
Spalletti istediği ismi aldı
Luciano Spalletti, geriden oyun kurma konusunda rahat bir kaleci eklemeye hevesliydi; Vicario da Tottenham’daki ilk aylarında bu özelliği sık sık gösterdi. Londra’daki döneminin sonlarına doğru formu düşse de Juventus teknik ekibi, Serie A’nın taktik ortamına geri dönüşün onun en iyi seviyesini yeniden bulmasına yardımcı olacağına inanıyor.
Bu transfer, Juventus’un yaz dönemindeki daha geniş çaplı yeniden yapılanmasının bir parçası. Kısa süre önce Bologna’dan Jhon Lucumi’yi kadrosuna katan kulüp, yeni bir kaleci takviyesiyle önemli değişimlerden geçen savunma hattını daha da güçlendirirken, Vicario da Spalletti’nin sistemine uyum sağlamaya hazırlanıyor.
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