Juventus, kaleci arayışında öncelikli çözüm olarak Tottenham'dan Vicario'yu belirleyerek Martinez için yürüttüğü girişimden vazgeçti. Torino ekibi, Aston Villa ile haftalarca görüşme yürüttü ancak Premier League temsilcisinin 15 milyon avroluk (12,8 milyon sterlin) talebinden geri adım atmayacağını öğrenince masadan kalktı.

Martinez transferinin rafa kalkmasının ardından İtalyan kulübü hızlı davrandı. The Athletic'e göre pazartesi günü Tottenham ile Vicario'nun transferi için tam anlaşma sağlandı ve bu transfer, 29 yaşındaki file bekçisi için 2023'teki ayrılığının ardından Serie A'ya dönüş anlamına geliyor.



