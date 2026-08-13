Arjantinli kanat oyuncusu Buendia, Dünya Kupası maceralarının ardından birkaç kilit isimden yoksun şekilde sahaya çıkmalarına rağmen Villa kadrosunun büyük bir karakter ortaya koyduğunda ısrar etti.

Maçın ardından TNT Sports'a konuşan Buendia, oyunu değerlendirdi ve Villa Park'taki kadro değişimini şöyle anlattı: "Evet, futbol böyle. Değişiklikler oluyor ama yapı ve felsefe burada. Yapıyı biliyoruz ve yolumuza devam etmeliyiz."

Salzburg'daki rekabetçi karşılaşmayı değerlendirirken ise şunları ekledi: "İyi bir his değil. Ortaya koyduğumuz oyunla gurur duyabiliriz. İyi mücadele ettik. Şanslarımız vardı. Onlar üst düzey oyuncular. Fırsat buluyorlar, gol atıyorlar ve maçı kazanıyorlar. Biz de oradaydık ve [1-1'de] çok iyi mücadele ettik. İlk yarının sonunda fırsatlar yakaladık. İkinci yarıda karakter gösteriyorduk."