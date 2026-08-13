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Adhe Makayasa

Çeviri:

Emiliano Buendia, PSG'ye Süper Kupa'da yenilmesine rağmen Aston Villa'nın performansıyla gurur duyuyor

E. Buendia
Aston Villa
Paris Saint-Germain - Aston Villa
Paris Saint-Germain
UEFA Süper Kupa
Premier Lig

Emiliano Buendia, Aston Villa'nın UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain'e 2-1 mağlup olmasına rağmen performanslarıyla gurur duyabileceklerini vurguladı. Arjantinli oyun kurucu, Avrupa şampiyonuna karşı ortaya koydukları mücadelenin, yaz dönemindeki önemli değişikliklerin ardından Unai Emery'nin ekibi için yeni bir döneme umut verici bir başlangıç anlamına geldiğine inanıyor.

  • Villa, Avrupa şampiyonlarını zorluyor

    Villa, çarşamba gecesi Salzburg'daki Red Bull Arena'da Paris Saint-Germain'e 2-1 mağlup olarak UEFA Süper Kupa'yı kaçırdı. Emery'nin ekibi, Khvicha Kvaratskhelia'nın açılış golüne yanıt veren Brian Madjo'nun Süper Kupa tarihinin en genç golcüsü olarak tarihe geçmesiyle kısa süreliğine skoru eşitledi. Fırsatlarda üstünlük kurup PSG'nin 1.03'üne karşı 2.13'lük beklenen gol (xG) değeri üretmesine rağmen, Desire Doue'nin ikinci yarıdaki golü galibiyeti Fransız şampiyonuna getirdi.

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    Buendia takımın karakterini övdü

    Arjantinli kanat oyuncusu Buendia, Dünya Kupası maceralarının ardından birkaç kilit isimden yoksun şekilde sahaya çıkmalarına rağmen Villa kadrosunun büyük bir karakter ortaya koyduğunda ısrar etti.

    Maçın ardından TNT Sports'a konuşan Buendia, oyunu değerlendirdi ve Villa Park'taki kadro değişimini şöyle anlattı: "Evet, futbol böyle. Değişiklikler oluyor ama yapı ve felsefe burada. Yapıyı biliyoruz ve yolumuza devam etmeliyiz."

    Salzburg'daki rekabetçi karşılaşmayı değerlendirirken ise şunları ekledi: "İyi bir his değil. Ortaya koyduğumuz oyunla gurur duyabiliriz. İyi mücadele ettik. Şanslarımız vardı. Onlar üst düzey oyuncular. Fırsat buluyorlar, gol atıyorlar ve maçı kazanıyorlar. Biz de oradaydık ve [1-1'de] çok iyi mücadele ettik. İlk yarının sonunda fırsatlar yakaladık. İkinci yarıda karakter gösteriyorduk."

  • Madjo ilk maçında parladı

    Bu karşılaşma, 17 yaşındaki forvet Madjo için bir çıkış sahnesi oldu; genç oyuncu, ileri uçta sergilediği etkileyici performansta altı şut çekip sekiz hava topu mücadelesi kazanarak dikkat çekti.

    Genç santrforun umut veren performansı, Youri Tielemans, Morgan Rogers ve Lucas Digne gibi tecrübeli A takım oyuncularının yaz ayrılıkları arasında adeta temiz bir nefes oldu. Buendia da genç takım arkadaşının gelişim çizgisini övmekte gecikmedi ve şöyle ekledi: "Ona yardım etmeye çalıştım. Genç ama gelişimi iyi."

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  • Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Brighton açılışı, iddiasını sınayacak

    Villa, sezon öncesi hazırlıklarını bu cumartesi Borussia Monchengladbach ile oynayacağı son hazırlık maçıyla tamamlayacak. Emery'nin taktik düzeninin yurt içi rekabetteki gerçek sınavı ise 23 Ağustos'ta Premier League'deki açılış maçında Brighton deplasmanına gitmeleriyle başlayacak. Taktik istikrarı korumak ve yükselen genç oyuncuları takıma entegre etmek, Villa'nın bu sezon ligin üst sıralarındaki iddiasını sürdürme umutları açısından kritik önem taşıyacak.

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