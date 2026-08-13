AFP
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Emiliano Buendia, PSG'ye Süper Kupa'da yenilmesine rağmen Aston Villa'nın performansıyla gurur duyuyor
Villa, Avrupa şampiyonlarını zorluyor
Villa, çarşamba gecesi Salzburg'daki Red Bull Arena'da Paris Saint-Germain'e 2-1 mağlup olarak UEFA Süper Kupa'yı kaçırdı. Emery'nin ekibi, Khvicha Kvaratskhelia'nın açılış golüne yanıt veren Brian Madjo'nun Süper Kupa tarihinin en genç golcüsü olarak tarihe geçmesiyle kısa süreliğine skoru eşitledi. Fırsatlarda üstünlük kurup PSG'nin 1.03'üne karşı 2.13'lük beklenen gol (xG) değeri üretmesine rağmen, Desire Doue'nin ikinci yarıdaki golü galibiyeti Fransız şampiyonuna getirdi.
- MIS
Buendia takımın karakterini övdü
Arjantinli kanat oyuncusu Buendia, Dünya Kupası maceralarının ardından birkaç kilit isimden yoksun şekilde sahaya çıkmalarına rağmen Villa kadrosunun büyük bir karakter ortaya koyduğunda ısrar etti.
Maçın ardından TNT Sports'a konuşan Buendia, oyunu değerlendirdi ve Villa Park'taki kadro değişimini şöyle anlattı: "Evet, futbol böyle. Değişiklikler oluyor ama yapı ve felsefe burada. Yapıyı biliyoruz ve yolumuza devam etmeliyiz."
Salzburg'daki rekabetçi karşılaşmayı değerlendirirken ise şunları ekledi: "İyi bir his değil. Ortaya koyduğumuz oyunla gurur duyabiliriz. İyi mücadele ettik. Şanslarımız vardı. Onlar üst düzey oyuncular. Fırsat buluyorlar, gol atıyorlar ve maçı kazanıyorlar. Biz de oradaydık ve [1-1'de] çok iyi mücadele ettik. İlk yarının sonunda fırsatlar yakaladık. İkinci yarıda karakter gösteriyorduk."
Madjo ilk maçında parladı
Bu karşılaşma, 17 yaşındaki forvet Madjo için bir çıkış sahnesi oldu; genç oyuncu, ileri uçta sergilediği etkileyici performansta altı şut çekip sekiz hava topu mücadelesi kazanarak dikkat çekti.
Genç santrforun umut veren performansı, Youri Tielemans, Morgan Rogers ve Lucas Digne gibi tecrübeli A takım oyuncularının yaz ayrılıkları arasında adeta temiz bir nefes oldu. Buendia da genç takım arkadaşının gelişim çizgisini övmekte gecikmedi ve şöyle ekledi: "Ona yardım etmeye çalıştım. Genç ama gelişimi iyi."
- Getty Images Sport
Brighton açılışı, iddiasını sınayacak
Villa, sezon öncesi hazırlıklarını bu cumartesi Borussia Monchengladbach ile oynayacağı son hazırlık maçıyla tamamlayacak. Emery'nin taktik düzeninin yurt içi rekabetteki gerçek sınavı ise 23 Ağustos'ta Premier League'deki açılış maçında Brighton deplasmanına gitmeleriyle başlayacak. Taktik istikrarı korumak ve yükselen genç oyuncuları takıma entegre etmek, Villa'nın bu sezon ligin üst sıralarındaki iddiasını sürdürme umutları açısından kritik önem taşıyacak.
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