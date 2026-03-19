Emile Heskey, oğlu Jaden'ın küme düşen Sheffield Wednesday'de "dayak yemenin" tadını çıkardığını açıkladı; İngiltere U18 yıldızı Reigan ise Manchester City'den kiralık transfer için sıradaki isim

Heskey, Leicester City ve Liverpool formasıyla Lig Kupası, FA Kupası ve UEFA Kupası şampiyonu olarak futbolun zirvesine ulaştı. Ayrıca Aston Villa, Birmingham City ve Wigan Athletic gibi takımlarda da başarılı performanslar sergiledi ve milli takımda 62 kez forma giydi.

Spor yeteneği ailede açıkça var, zira Jaden ve Reigan da Premier Lig devi City'nin kadrosunda yer alıyor. İkili, Eylül 2025'te Huddersfield Town ile oynanan Lig Kupası maçında A takımdaki ilk maçlarına çıktı.

20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Jaden, o zamandan beri Championship'te zor günler geçiren Sheffield Wednesday'e katıldı. Takım, küme düşmesi kesinleştiği için League One'a iniyor, ancak rekabetçi maçların tadını çıkarma fırsatı, ortaya çıkaracak çok potansiyeli olan genç oyuncu tarafından memnuniyetle karşılandı.

Aynı şey, 2025 FIFA U17 Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla dikkatleri üzerine çeken Reigan için de geçerli. Babası gibi güçlü bir forvet olan Reigan, yakında ağabeyinin izinden gitmeyi hedefliyor.