Emile Heskey, oğlu Jaden'ın küme düşen Sheffield Wednesday'de "dayak yemenin" tadını çıkardığını açıkladı; İngiltere U18 yıldızı Reigan ise Manchester City'den kiralık transfer için sıradaki isim
Heskey kardeşler, Manchester City kadrosunda yer alıyor
Heskey, Leicester City ve Liverpool formasıyla Lig Kupası, FA Kupası ve UEFA Kupası şampiyonu olarak futbolun zirvesine ulaştı. Ayrıca Aston Villa, Birmingham City ve Wigan Athletic gibi takımlarda da başarılı performanslar sergiledi ve milli takımda 62 kez forma giydi.
Spor yeteneği ailede açıkça var, zira Jaden ve Reigan da Premier Lig devi City'nin kadrosunda yer alıyor. İkili, Eylül 2025'te Huddersfield Town ile oynanan Lig Kupası maçında A takımdaki ilk maçlarına çıktı.
20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Jaden, o zamandan beri Championship'te zor günler geçiren Sheffield Wednesday'e katıldı. Takım, küme düşmesi kesinleştiği için League One'a iniyor, ancak rekabetçi maçların tadını çıkarma fırsatı, ortaya çıkaracak çok potansiyeli olan genç oyuncu tarafından memnuniyetle karşılandı.
Aynı şey, 2025 FIFA U17 Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla dikkatleri üzerine çeken Reigan için de geçerli. Babası gibi güçlü bir forvet olan Reigan, yakında ağabeyinin izinden gitmeyi hedefliyor.
ToonieBet işbirliğiyle GOAL’a özel bir röportaj veren Heskey, Reigan’ın Manchester’da konfor alanından çıkıp “gerçek” rekabeti deneyimlemesi gerekip gerekmediğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Bence futbolda üst düzey deneyime sahip olmak gerekir. Çünkü gerçek şu ki, o deneyimi kazanana kadar 16, 17, 18 yaşında en iyi oyuncu olabilirsiniz. Deneyimli, muhtemelen senin seviyende olmayan yetişkin bir adamla oynarsın, ancak zihinsel açıdan ve pozisyonel açıdan anlayışın seni daha iyi hale getirebilir.
“Tüm bunları anlaman gerekir ve sonra maç sırasında da bazı şeyleri çözersin. Bu yüzden bence tüm genç oyuncuların bu deneyimi kazanması gerekir. Londra'daki genç delikanlıya, 15-16 yaşındaki [Max] Dowman'a ve yaptıklarına bakın. 15-16 yaşında 18 yaşındaki rakiplere karşı oynamak güzel ve iyi bir şey, ancak birinci takıma girdiğinizde bunu yapamazsanız ve bu seviyeye geçemezseniz, hiçbir önemi kalmaz.
“Evet, bir aşamada öyle. Bu yüzden Jaden'ın durumunda, 21 yaş altı takımının kaptanı olup kupalar ve bununla birlikte gelen tüm övgüler kazanmak yerine, birinci takımda futbol oynaması için bir adım atmamız gerekti. Bunlar harika ama birinci takımda futbol oynamalısın çünkü uzun vadede önemli olan budur.”
Jaden Heskey, Sheffield Wednesday'deki kiralık döneminden çok memnun
Heskey, Reigan’ın City’de Erling Haaland ve Phil Foden gibi isimlerle birlikte çalışmanın faydalarından bahsetti: “A takımla antrenman yaptığında çok iyi bir anlayış kazanıyorsun; ancak Sheffield Wednesday’e gidip fena halde yenilmaktansa onlarla antrenman yapmak biraz farklı bir deneyim, ama o [Jaden] bundan keyif alıyor.
“O, mücadelenin bu yönünü seviyor çünkü duygusal olarak da sizi bir roller coaster'a bindiriyor ama yine de bir sonraki maça hazır olmanız gerekiyor. Üç gün sonra başka bir maçınız var, bu yüzden her zaman o mücadeleye hazır olmalısınız. Farklı futbol türleri, her zaman en iyi oyunculara sahip olmamak. Bunların hepsi futbolun ayrılmaz bir parçası.”
Reigan, önümüzdeki transfer döneminde takım değiştirebilir
Jaden, Sheffield Wednesday formasıyla 12 maça çıktı ve Hillsborough’da zorlu bir öğrenme süreci yaşadı. Yaz transfer döneminin ona ne getireceği ve Reigan’ın kendi kiralık transferi için yolun açılıp açılmayacağı henüz belli değil.
City, Heskey kardeşlerden büyük umutlar besliyor, ancak bu seviyede bir atılım yapabilmek için kendilerini kanıtlamaları gerekiyor ve Etihad Stadyumu'ndan kısa süreli ayrılmalar, uzun vadede gelişimlerine büyük katkı sağlayacaktır.
